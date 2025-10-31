SPAK: Belinda Balluku nën akuzë penale (DETAJET)

Prokuroria e Posaçme Anti-korrupsion ka bërë të ditur se zv.kryeministrja, njëherësh ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku është marrë zyrtarisht si e pandehur.
Në një njoftim për mediat, SPAK ka sqaruar se Belinda Balluku është marrë e pandehur për procedurat e tenderit të Llogarasë. SPAK konfirmon se Balluku ishte nen hetim per shkelje te barazise ne tendera per nje kallezim te vitit 2024, nderkohe qe ka bashkuar dhe nje tjeter ceshtje, ne vitin 2025. “Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar po heton në kuadër të procedimit penal nr.136 të vitit 2025 (bashkuar me procedimet penale nr.167 dhe 181 të vitit 2024), për veprën penale, “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal”, thuhet ne reagimin e SPAK.
Me tej sqarohet: “Në kuadër të hetimit të këtij procedimi penal, sot, më 31.10.2025 i është njoftuar akuza të pandehurës Belinda Balluku, me funksionin e lartë shtetëror, Ministër i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, akuzuar për kryerjen e veprës penale, “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim, parashikuar nga nenet, 258/2 dhe 25 i Kodit Penal.
Deri në këtë fazë të hetimeve paraprake, faktet penale, objekt akuze në ngarkim të të pandehurës Belinda Balluku, kanë të bëjnë me veprimet e saj, në cilësinë e Ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, për njërën nga procedurat e prokurimit, objekt i këtij hetimi, “Ndërtimi i tunelit të Llogarasë”, në seksionin rrugor Orikum-Himarë, pjesë e autostradës SH8 (Vlorë-Sarandë), zhvilluar në datën 11.12.2020 dhe pas anulimit të saj, procedura është rihapur në datën 22.6.2021, me fond limit, 18 967 810 952.08 (tetëmbëdhjetë miliardë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë milionë e tetëqind e dhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e dy (pikë) zero tetë) lekë pa TVSH” thekson SPAK.