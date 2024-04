Sot u botua drama Ketri Hajdut ne Turqi

OYUNCAK BEBEK DRAMI

İki perde

Yazan: Flamur Buçpapaj

HIRSIZ KETRİ

Olaylar ülkenin kuzeyinde, kışın kar çok olduğu bir yerde gelişir.

Olaylar, Xani Ormanı adı verilen ormanda gerçekleşir.

Bir diğer ketri, obur, hırsız, bütün ormanın sorunu olur.

Çünkü bütün yiyecekleri çaldı.

Hırsızlığı devam etti.

Maceralarına devam etti.

Ormanın gücünü ele geçirene kadar, birçok hile ve entrika kullandı.

Oyların çalınmasıyla birkaç kez aynı kişiye oy kullandı.

Yiyecekler, para vb. dağıttı.

Ve diğer ketri ve baskın yılanlarla savaştan sonra, başbakan oldu.

Mjaullima yılanıyla olan düellosu devam etti.

O biraz ketriyi yemeye çalıştı ama diğer ketri ona yardıma geldi.

O galip geldi ve Xan Ormanı’nda uzun yıllar boyunca iktidarı sağlamlaştırdı.

Karakterler

Hırsız Ketri Tanushi

Tatlı Ketri Kadife

Anne ketri Teyze

Tanushi’nin kızı Ketriana

Yılan Mjaullima

BİRİNCİ PERDE

İLK SAHNE

Soğuk kış. İlk bakışta muhteşem bir meyve ağacı ve ortasında büyük bir mağara.

Kar bütün ormanın üstünü kaplamış.

Sadece ortadaki meyve ağacının üzerinde bulunan büyük mağara dışında.

Beş metre yukarıda, ağacın mağarasında, Tanushi ketrisi duruyor.

Bir girişi batıya doğru olan bir mağaraya.

İçeride tüylü yataklar ve her tarafa yayılmış kemikler var.

35 cm çapında.

Ortasında, Tanushi ketrisi uzanıyor.

-İşte Tanushi’nin sesini duyuyor musunuz? Sabah olduğunu düşünüyorum.

Başını mağaranın dışına uzatarak daha iyi görmek için.

Oh, ne kadar soğuk dedi titreyen sesiyle.

Ve başını daha fazla örtmek için ceketinin kapüşonunu kaldırdı, çünkü çok soğuktu.

Gözlerini açtı.

Her şeyin beyaz olduğunu gördü.

Ve soğuk ve aç olduğunu hemen hissetti.

Ve bugün bile yiyeceği yok.

Ve onu nasıl çalacağını düşünmesi gerekiyordu.

Vücudunu sıcak mağaranın içine çekti.

Aynaya baktı.

Ve kızarmış renginin ona büyük bir güzellik verdiğini fark etti.

Çünkü yazın kırmızımsı kahverengiydi.

Ve kışın her seferinde değişir.

Yazın bütün mahallenin kızları onu sever.

Çünkü sadece güzel değil aynı zamanda güçlü.

Ve hırsız.

Ama kışın sevmezler.

Neden beni seviyorlar ki? Kendine sordu.

Ve cevabı kendisi buldu.

Beni korkutuyorlar mı? Tekrar kendine sordu.

Yine kendine sordu. Onlar mı güzel olduğum için seviyorlar?

Hahaha güldü sesiyle.

Onları maceralarım, hırsız ve kötü olduğum için seviyorlar.

Beni geleceğin başbakanı olacağım için seviyorlar.

Ama aynı zamanda ketileri dhelpere karşı koruyacağım çünkü Mjaullima yılanı ciddi bir tehdit.

Onun iktidarını ve birçok ketriyi koruyacağım.

Ah, Mjaullima’yı da bulacağım ve onu çok hızlı öldüreceğim.

O kolay bir hedef değil.

Çünkü iyi bir savunması var.

Ve doğaüstü.

Ama onu öldürmeliyim, kendi kendine dedi.

Çünkü o iktidarın ve orman sakinlerinin hayatının ciddi bir tehdidi olabilir.

Ve saatler geçiyordu.

Dışarı çıkmasını engelliyordu çünkü çok kar yağdı ve çok soğuktu.

Ah, yaz boyunca yiyecek toplasaydım.

Kendini lanetledi sesi yüksek.

Gözlerini aynaya çevirdi ve hemen kapadı.

Pu-pu-pu yaptı.

Ne kadar kötüyüm.

Gerçekten kötüyüm, tekrar seslendi.

Ama değişeceğim.

Sevgili biri olacağım. Evleneceğim.

Ve köpek yavruları yapacağım. Yüz, iki yüz defa.

Bütün orman köpeklerle dolacak.

Büyüdüklerinde beni koruyacaklar ve iktidarımı sağlamlaştıracaklar.

Çünkü çok yakında seçimler olacak.

Ve kazanacağım.

Yani onları çalacağım.

Çünkü hırsızlık gerçekten benim işim.

Aslında kimse beni seçmiyor.

Çünkü beni tanıyorlar, ne kadar kötü olduğumu.

Kendi ormanımda her yerde çok çalışmalıyım.

Kusurlarımı kapatmalıyım.

Ama kolay değil.

Çok kötü bir ünüm var.

Ve bu yüzden.

Çok dolar ve euro vereceğim.

Ve orman bankasını soyacağım.

Ve bütün ketriyi çalacağım.

Diğer ketilerin tüm ihalelerini alacağım.

Ve diğer ketilerin tüm tedariklerini alacağım.

Tüm dolaşımdaki parayı alacağım.

Merhametim yok.

Çünkü kimse benim için merhamet etmiyor.

Gücü aldığımda muhalefeti tutuklayacağım.

Varlıklarını el koyacağım.

Ve tüm varlık benim olacak.

Ama ne kadar zeki olduğumu bilerek, onların adına varlıkları kaydedeceğim.

Bu yüzden hiç kimse beni araştırmayacak.

Gözlerini mağaranın küçük bir noktasına dikti, pencere olarak hizmet eden yere.

Ve bakışı karla kaplı beyaz ufka uzaklaştı.

Bu karın neyi düşürmesini bekliyorsun ki, düşündü.

Kış zor ve anlamsızdır.

Binlerce düşmanı gibi.

İktidarı ele geçirene kadar.

Ve kendine aynaya döndü.

Demeyin ki söylemedim.

Tüm tutuklamaları ve varlık ele geçirmeleri yapacağım.

Özellikle siyasi muhalifler.

Onların işlerini bozac… İşte, ortaya çıktı, çünkü asla itiraf etmezdi. Sadece her zaman çalmıştı. Şimdi nereden çaldığını bilmiyor, çünkü kuzenlerini ve ormanın diğer sakinlerini çalmıştı. Xan ormanı boyunca arkasını döndü ve birçok kez döndürdü ve sonunda, ‘Ah, kafam – oh, kafam, hiç aklım almamıştı’ dedi ve kafasını kendi poposuyla tokatladı, yani birinci cinsiyetle. Hiç aklım almamıştı ki şimdi dedi. ‘Gel buraya’, dedi, ‘Beni hatırla. Değişeceğim ve iyilik yapacağım… Ben bir hırsızım ve aşağılık biriyim. Gücü alacağım ve onları sırayla dizip dizip düzelteceğim. Ormanın sağ kanadını bile yok edeceğim. İnsanlık ne yaparsa size yapacağım zaman geliyor’ dedi. Tanushi iktidarda olduğunda Orman bağırıyor ve şiirini onunla yaptı. Ahaha, gerçeklik yine geldi aklına ve dedi ki – Bugün ne yiyeceğimi nasıl bilirim, ama akrabaların misafiri olmayı düşünüyorum ve sonra besleneceğiz. Sonra öleceğim… beslenmeden üç gün geçti. Giyindi, yıkandı, gözlerini ve ellerini yıkadı ve karla kaplı yere atladı. Poposu o kadar soğuktu ki dişleri dondu. Dayanamadı ve yeniden ormana döndü. ‘Ey Tanrım’, dedi, ‘kendim gidebilirim, ama beni bu kış boyunca da besle. Bir daha asla, kesinlikle, her zaman unutuyorum, yine de yardım et’ dedi. ‘Gelecekte kesinlikle asla unutmam ki, kimsesiz olmak istemem.’ Ve ben de yemin ediyorum, Tanrım dedi, artık asla kimseye yiyeceği çalmayacağım. Yani nohutları ve cevizleri daha fazla almam. Çünkü Tanrı onun ne kadar çok çaldığını biliyordu ve çalıntılarla dolu olduğunu biliyordu, bu yüzden onun laflarına dikkat etmedi. Çünkü onun itaatsizliğinin kanıtı, fındık ve cevizlerin kabuklarıydı, hiçbir zaman dışarı atmadığı. O düştü, kütüğün üstüne tırmandı, ardından geri döndü, ilk kez soğuktan dolayı ve ardından toprağa küçük bir dönüş yaptı. Eee, geriye dönüp başladı. Güç kazandı ve bu sefer önüne geçmeye karar verdi. Çünkü yiyecek bulmak ve yemek yemek zorundaydı, yoksa açlıktan ölecekti. Çünkü diğerleri yiyecekleri iyi saklamış ve yerlerini değiştirmişlerdi ve bu onun için çok zordu. Çünkü o kadar ünlüydü ki, kerestecilerin ve ormanın diğer işçilerinin yiyeceklerini çaldı. O uyudu. Çünkü yiyecekleri yoktu. Gündüzleri çok fazla uyudu. Onun bu alışkanlığı vardı, çünkü yiyecekleri yoktu. O, donmuş toprağın altına derinlemesine bakışıyordu ve ilk kazmayı kullanarak birkaç yarık yaptı, ancak hiçbir şey bulamadı. Bu, yaz ve sonbaharda sürdü. Diğerleri çalışırken, o sadece çalıyordu. Diğerlerinin depolarını saklayıp korumak için birçok kez kullandı, bu yüzden onları öldürmeye karar verdi. Bugün son çalma işini yapıyordu. Karla kaplı ve çok soğuktu, böylece kilo kaybetti çünkü yiyecek almadı. Sadece uyuyordu. Bu, onun geleneksel ritüeliydi, çünkü yiyecek yoktu. Donmuş toprağı derinlemesine kokladı ve karla kaplı toprağı ve ilk çürütmeyi kullanarak yarıklar açtı. Yiyecekler genellikle derinlemesine gömülür ve işçi karıncalar tarafından bulunurdu. O, kuzey kutbunun hakimi ve düşünce kralıydı ve şimdi derin girmeye karar verdi. Çünkü yiyecek derinlere gömülmüş gibi görünüyordu ve kazarak çıkaramıyordu. Birkaç dakika boyunca donmuş toprakla savaştı ve bir zamanlar bir keçi sakladığı yer geldi aklına. Ve bu, ormanın bakıcısını çaldı, çünkü her zaman önüne çıkan her şeyi çalıyordu. Şakası gizliydi, ancak gerçeklik, o sadece başkalarının mallarını çalıyordu. Kadınlar özellikle onun kurbanı olurdu, çünkü ona düşerlerdi. Onları sevdiğini iddia ederek paralarını, yiyeceklerini alır ve stokları bittiğinde onları terk ederdi, sonraki kurbanı bulmak için giderdi. Ağaçların gölgesinde ormanın kışına ışık tutan bir sonraki kurban gibi. O, anıları ve kendi hikayeleriyle uzun zaman kaybetmedi, ama kazmayla işe koyuldu. Tabii ki, toprağı dönerek ve kar topunu çevreleyerek görüntüsünü tamamen gizledi, böylece uzaktan farkedilmedi. Rahat bir çalışma yapması için tamamen örttü, yani tesadüfen bir çalma yapabilecekti. Ancak asla polis tarafından yakalanmadılar. Halkın, polis şeflerini rüşvet aldığını veya nerede olduğunu bilmiyoruz, çünkü her zaman çok şey çalıyordu ve hiç kimse tarafından engellenmiyordu. Yani polis, savcılar ve mahkeme, hepsini kandırdı. Her zaman polis, savcı ve mahkeme tarafından yakalanmadı. Her zaman kazanıyordu ve bu, orman halkının hepsini sinirlendirdi. Onu kendi elleriyle yargılayacaklardı. Bir gün kesinlikle öldürecekti. Ancak onu çalarken yakaladılar.” O, ikinci sahneyi çalın.

O, eski ormandan kovulmuş, zamandan ve yaşlılıktan yorgun düşmüş diğer ağaçlardan tüm yaprakları ve saklı meyveleri çaldı. Onları sırtına yükleyip gidip gelme yollarıyla depolarına doldurdu. Büyük ormanın kralı olan kovayı, kendi deposuna doldurdu ve güzel ve çok çalışkan bir kovuk ziyaret etme ihtiyacı hissetti. O kovuk, Tatlı Kovuk adında bilinirdi.

Açık yolu kullanarak hırsızlık yapmaya devam etti ve onun falını okumak için bir evin yanına yaklaştı. Şehrin dışında terk edilmiş bir taş evin altında, oldukça güvenli bir yerde, Tatlı Kovuk adında bir kovuk inşa etmişti.

Kovuğunun görüntüsü altıgen şekilli idi. Üstü çamurla kaplı ve kil toprağıyla karıştırılmıştı, böylece çok sıcaktı. Orta kısmında ekmek masası, mutfağı ve onu banyoya götürecek küçük bir koridor vardı. Tabii ki, çok güzel bir yatak odası da vardı, ahşap ladin yatağı güzelce yapılmış ve kurutulmuş daha fazla kuru otlarla doldurulmuştu. Onun üstüne kahverengi bir battaniye sermişti, evinin çok muhteşem estetik kombinasyonu ile uyumlu. Bir yatak-odası kompozisyonu oluştururken, tüm evin mobilyasıyla uyum içindeydi. İlk bakışta, onun bir orman mimarı ile çalıştığı gibi görünüyordu… Çünkü o çok güzeldi… Güne “Tanush” diye seslendi, kar altında kafasını kaldırıp kovuğunun penceresine doğru baktı. Ve yolu temizlediği izlenimi vermek için kuyruğunu birkaç kez salladı… “Heeey, içeride kim var?” dedi tekrar, bu kez Kovuğun evine doğru yönelerek. Görünüşe göre oldukça endişeliydi çünkü kar ve soğuk ona tekrar hile yapma fırsatı veriyordu… İçeriden hiçbir ses gelmedi. Sadece sessizlik ve kar taneleri, gökyüzünden tekrar yere düşüyordu. Sis oldukça düşmüştü. Ormanın gökyüzü boyutu neredeyse yarıya inmişti. Tanushi biliyordu ki, o içerideydi ve cevap vermek istemiyordu. Ve bu yüzden eski taş duvara hızla tırmandı ve terk edilmiş evin taş örtüsünün altına gizlenmek için hareket etti. Tatlı Kovuk adındaki kovuğun kapısının karşısına geldi. O, onu görmüş ve duymuştu, ama cevap vermek istememişti. Ne de olsa, bu maceraperest Tanush’a cevap vermek istemedi. Çünkü bugün kar ve soğuk ona tekrar hile yapma fırsatı veriyordu… Tanush’un neşesi yerindeydi. Her ne kadar içsel şeytanı, onu Tatlı Kovuk’un evine nasıl gireceği konusunda prova yapmaya devam etse de… O, başlangıçta yiyecek konusunda ona meydan okuyacaktı. Sonuçta, kovuğun deposunu çaldığı eski ormandan alıp onun kovuğunu düzeltecekti. Hahaha, biraz gülümsedi ama gerçekti. Yiyecek sağlamıştı, en azından iki ay boyunca… Sonra ilkbahar gelecek ve… O başka hırsızlık veya aldatma fırsatları arayacaktı. Tanrı bilir, bu kısmı. Belki bu aşağılık hırsızın başka yere gitmesi için onu çağıracak ve kendi işine gidecek. Ketrina düşündü ve kuyruğunu vücudunun üstüne topladı. “Bugün ne kadar soğuk olduğunu bilmiyoruz – bugün kaç derece eksi olabilir?” diye düşündü. Hah, gerçekliğe dönüşünceye kadar hayaller kurdum. Ah, ona bir kez daha seslenmediğimi bırakın. Orada o güzel yıldız var ve beni acı çekmeye ve kar içinde donmaya zorluyor. Oh, mümkün olan en büyük kahkahayı attı, bu yüzden caddede de duyuldu. Hıhıhı – Tanushi, güldü. O, orada güzel yıldız, beni acı çekmeye ve kar içinde donmaya zorluyor. Küçük fahişe, dedi kendi kendine. Ve o, diğerleri gibi, çok yakında yatağıma düşecek.

Hatırla aptal ketreci. Bugün seni yere serdim. Beni soğukta ve beklemede bırakman için. Ama ben de seni çok hızlı bir şekilde aynı şekilde terk edeceğim. Seni daha kötü yapacağım. Hatırla, Tanushi asla kaybetmez ve her zaman hak ettiğini alır. Kahkahalarla güldü.

Tanushi bir aşağılık hırsızdan başka bir şey değil ve uyuşturucu iğnelerinin vücuduna girdiği bu yerin kapağındadır. Bunun hepsini kaydedin, saatimizi, hepiniz bunu söylediğimi belirleyin. Tanushi sizin başbakanınız olacak. Ama sadece ben değilim, bütün hanedanım. Ardımdan gelen tüm Tanushiler de sizin liderleriniz olacak. Aşağılık orman, dedi adam.

Kar fahişesi, Tanushi'ye şunu hatırlat. Bugün seni yere serdim. Beni soğukta ve beklemede bırakman için. Ama ben de seni çok hızlı bir şekilde aynı şekilde terk edeceğim. Seni daha kötü yapacağım. Hatırla, Tanushi asla kaybetmez ve her zaman hak ettiğini alır. Kahkahalarla güldü.

Tanushi kesinlikle bir haksızlığı kazanır. Onu bilinçli bir şekilde yere serdim. Ve sadece onun erdemlerine uygun bir şekilde terk etmeyi düşünmüyorum. Dışarı çıkmak için tam olarak ne kadar uğraştı, doğru? Bir kez daha rahat nefes alabiliriz. Çünkü ne olursa olsun, onu hala seviyorum.

Fahişe, Tanushi’ye şunu hatırlat. Bugün seni yere serdim. Beni soğukta ve beklemede bırakman için. Ama ben de seni çok hızlı bir şekilde aynı şekilde terk edeceğim. Seni daha kötü yapacağım. Kahkahalarla güldü.

Birkaç kez evin etrafında hızlıca dönüp, burada olup olmadığını duymak için burnunu kullanarak, herkesin içeri girdiğini duymak için. Çünkü kadının bir sevgilisi olma olasılığı var. Evet, bu doğru, bir hata yaparsa, hepsi ona düşer. Çünkü o gerçekten hızlı kaçar ve şimdiye kadar yaptığı doğru şeylerle.

Bir kez daha kapıya vurmayacak, kendi içinde düşündü. Kimin içeride olduğunu görmek istiyorum. Doğru bilgiyi alacağım. Ve başka bir erkek yoksa, yani hayatında. Tik-tak-tik vuracak. O kapıyı bana açacak ve ben içeri gireceğim. Yani, sevgilinin rolünde. Haha, çok trajik bir figür olacağım, ona çok aşık olduğumu oynayacağım. Ve yüzde yüz yemin edeceğim ki onu seviyorum, vb. Her zamanki gibi, kadınların bana inandığı role dönüyorum. Bu büyük bir finaldir çünkü. Bir kadın ile bir erkek arasında sona erecek olan eylem budur. Bir kadın ve bir erkek arasında hiçbir zaman bir toplum olmayacak. Bu yasal olarak belirlenmiştir. Hiç kimse, Newton’dan Einstein’a ve hatta Anaximander’e kadar tüm modern bilim adamlarının reddettiği, yazmadığı bir yasa olacak. Haha, o dedi. Sonra dedi ki biliyorum ki karşı cinsiyetler arasındaki aşkı Tanrı da onayladı. Çünkü bu birleşmeden köpeklerimiz doğar ve ben yüzyıllar boyunca kendimi tekrar ederim. Ama ben ilk olacağım. Gerçekten kim olduğumu ve kimin beni büyüttüğünü bilmiyorum ama soyumun burada sonsuza dek kalmasını sağlayacağım. Ben bir yetimim mi? Diye tekrar hatırladı. Uu, biliyorum. Ben varım çünkü, aileme ihtiyacım yok. Kimse için değilim ve kimse için olmayacağım. Bu şekilde daha iyi oldu ve daha iyi olacak. Kimseye acımam ve kimseye üzülmem gelecekte.

Tanushi bir kez daha Ketrina’nın evinin etrafında hızlıca döndü ve kimse olmadığından emin olduktan sonra kapıya vurmaya hazırlandı. Kapının kahverengi bir renge sahip olduğunu gördü, güzelce yapılmış bir kapı, el yapımı gibi görünüyordu, ustasının bir ketreci olduğu belliydi. Kapı kaplanmış, oyulmuş ve siyah tahta parçalarıyla kombinlenmiş güzel harflerle. “Ketrina’s” yazısı vardı.

Harika bir iş çıkardınız, ketrushe, dedi Tanushi. İyi zevke sahip bir kadınsınız, dedi, alay eder gibi. Hızla birkaç kez döndü ve kapıya doğru yaklaştı, birinin içeri girmiş olup olmadığını duymak için. Ama emin olduktan sonra, kapının üstüne vurdu. Tık-tık. Birçok kez vurdu ama kimse gelmedi. Ama o hazırdı, çünkü tanrı ona yardım edecekti, ne olursa olsun, Tanushi’nin yardım etmek için bir nedeni yoktu. Ve tam o sırada kapı açıldı. Ve orada çıktı. “Evet, kim o?” dedi. “Sizi duymadım, çünkü uyuyordum, beyefendi.” Siz kim oluyorsunuz?” dedi kadın. “Bana Tanushi deyin,” diye cevap verdi adam. “Evet, efendim Tanushi,” dedi kadın. “Çok soğuk olduğu doğru, daha fazla orada kalmayın.” “Evet, gerçekten soğuk,” diye ekledi adam, “ama görünümünüz ve vücudunuz benim soğuğumu aldı.” dedi adam. Sonra, gözlerini utancından kurtardı ve ellerini içeriye sokarak devam etti.

Tanushi’ye hatırlatıyorum, “Bugün seni yere serdim. Beni soğukta ve beklemede bırakman için. Ama ben de seni çok hızlı bir şekilde aynı şekilde terk edeceğim. Seni daha kötü yapacağım.” dedi. Lise okulunu resim ve müzik üzerine tamamladım. Sonra parayla bitirdim ve daha fazla devam etmedim. Başını kaldırdı ve bu sözleri söyledikten sonra, gururlu göründü… Yani sen mi istemedin? Yoksa yüksek okul mu çıkmadı? diye sordu Ketrina.

İkisini de dedi adam, tamamen gurur ve kibir. “İyi o zaman” dedi Ketrina. Daha fazla konuşmadı. Ama hemen kahve yaptı. Onu ahşap bir tabağa koydu ve içine doldurulan kahveyle birlikte iki dolu fincanı getirdi. Bunun yanında iki su bardağı da getirdi, içinde paketlenmiş şeker ve gri kağıttan yapılmış iki poşet vardı. “Gelin modernleşelim” dedi Tanushi gülerek, Ketrina onun şaşkınlığını izlerken.

“Bu sessizlik, öyle değil mi?” dedi adam kendi kendine. Sonra devam etti. “Ebeveynleriniz nerede çalışıyor, hanımefendi?” Kadın tereddüt etmedi ve doğrudan cevap verdi. “Benim iki entelektüel ebeveynim var. Babam bankada çalışıyor ve annem müzik öğretmeni.” “Ah, bravo ebeveynler!” diye kesildi adam. “Güzel aile.” Ketrina, karşısındaki ahşap sandalyeye otururken devam etti. Kahve fincanlarını güzelce yapılmış masa şeklindeki sehpanın üzerine bıraktı ve “Hoş geldiniz efendim… Tanush.” “Tanushi, beni Tanushi olarak çağırabilirsiniz” dedi adam ve kadın gülerek ekledi, “Bugün gerçekten çok soğuk, değil mi?” İkincisi, size sordum, “Neden benim evimde durmaya karar verdiniz?” Üçüncüsü, amacınız nedir?” diye sordu Ketrina.

Tanushi az kahve içti ve suyla birlikte yuttuktan sonra, “Seni rüyamda gördüm kızım,” dedi ve güldü. “Haha, Edyta, buradan geçiyordum ve seni gördüm. Ne yapmam gerektiğini düşündüm. Benim mahalleme mi ait yoksa değil mi?” “Ve en büyük hayret, senin bu güzel yıldız olduğun,” dedi. Sonra konuşmaya devam etti, “Bugüne kadar, bu ormanın altında senin kadar güzel bir Ketrina görmedim,” diye ekledi. “Evet, güzelim, seni utanç içinde bırakıyorsun,” diye ekledi. “Hayır, hayır, gerçekten çok güzelsin ve baktığımda senin çocuklarımın annesi olacağını söyleyebilirim.” “Nasıl yani?” diye sordu. “Bana direkt evlilik teklif ediyor musun, kim olduğumu ve nasıl olduğumu bile bilmeden?” “Şaşkınım bayan,” dedi adam. “Güzelliğiniz büyüleyici.” Gözlerini açarak ona baktı. “Ben bir ressamım,” dedi adam mesleğini belirtirken. “Ve sen bir tablo gibi görünüyorsun, kızım,” diye ekledi. “Gerçekten mi?” dedi Ketrina gözlerini açarak şaşkınlıkla. Tanushi’nin aşağılayıcı iltifatlarından şaşırmıştı. “Sen değil, efendim, bana utandırıyorsunuz,” dedi ve yüzü kızardı. “Hayır, gerçekten çok güzelsiniz ve baktığımda, çocuklarımın annesi olarak hayal ediyorum,” diye devam etti adam. “Bunu mu söyledi?” diye sordu. “Evet, seni doğru düşünüyorum.” “Ben sadece güzel değilim,” dedi adam. “Ben bu ormanın en güçlüsüyüm. Bu ormanda adaleti ve hükmü kuracağım. Güç elimde olduğunda, nasıl alacaksın?” dedi Ketrina gülerek. “Oy kullanarak mı, hanımefendi?” “Hayır, savaşmadan. Kırmızıların partisini satın alacağım ve onun başına geçeceğim, çok yakında. Halk, kırmızıları seviyor, hırsızlık yapıyorlar, cinayet işliyorlar ve nüfus göçüne neden oluyorlar. Halkımız Kırmızı Partiyi seviyor. Onlar çok rahatlar, kırmızı partiyle iş yaparak paranın yanı sıra dolar ve euro da alıyoruz ve onlar rüşveti bulanmış olarak duruyorlar, onlar yönetirken. Evet, böylece, bayan, sevgili,” diye ekledi. Ketrina şaşırdı. O, muhalefetin sağ partisi üyesiydi ve kırmızıların ormanlarını böyle yönetmelerini istemiyordu. Edi sessizliği bozdu. Edi daha fazla kahve içti. “Kırmızı parti artık iktidardan ayrılmayacak. Haklısın, ama beni şaşırtan şey, kırmızı partinin partisini nasıl satın alacaksın?” “Onlar seni böyle kolayca satmazlar, büyük patronlar,” dedi Tanushi. “Ben yetimim ve yalan söyleyeceğim. Ben eski bir komunistim. Ailem kırmızı, öyle diyeceğim. Ve başka bir aile adı vereceğim. İkincisi, onlarla pazarlık yapacağım. Ama paraları nereden alacaksın?” diye sordu Ketrina şaşkınlıkla. “Bak, kolay,” dedi adam. “İki banka soyacağım, biri burada, diğeri ormanın dışında. Ve o parayla mutluluğu satın alacağım, yani bu ormanın kırmızı partisini.” “Bakma,” dedi Ketrina. “Bakma, akıllı Ketrina. Kırmızı büyük patronlar seni kolayca satın alacak. Onlar seni bana satacaklar. Öngörüyorum ki, seninle evlendiğimde, parayla iktidarı ele geçireceğim. Bankaları soyarak, işleri çalıp zenginleşerek. Ve o paralarla, gücümüzü birleştireceğiz. Erkek ve kadın, yani işimi tamamladım Ketrina,” dedi. “Tamam, iyi,” dedi Ketrina. “Üzülme, her şeyin bir sonu var. Ve ebeveynlerimizle birlikte bir mutlu son gerçekleştirmek için çalışacağız.” “Haha,” diye güldü Tanushi. “Mutlu son. Sanmıyorum ki bu gerçekleşecek. Ben bugün kalktığımda hiçbir şeyim yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. Ve yola devam ettim. Sahneye geri dönmek için bir kez daha, depolarımı doldurmak için. Kötü yol, ama açlıktan başka seçeneğim yoktu. Hayatta kalmak için eski ormanın bütün yiyeceklerini çalmak zorunda kaldım.” “Uuu,” dedi Ketrina gözlerini açarak. “Onları çaldın. Bu ormanın en büyük mafyası.” “Her gün bizi tehdit eden ve bizi hapseden olağanüstü bir canavar var. O, ruhsuz bir yaratık, bazılarına göre bir çoban, ama diğer tüm hayvanlardan üstün. Sanırım gökyüzünden düşmüştü, çünkü kimse onu yenemiyor ve hapsedemiyor.

Tanushi Ketri gözlerini açtı ve hiçbir şey söylemedi. Yere bakarken, Ketri’nin yanından elini çekti ve “Asla kimseye boyun eğmem ve kimseye korkmam” dedi. Elbette, daha güçlü olanla çarpışırım. O kadın istediğinde.”

Ketrina şaşırdı ve iki adım attı, sonra bekleme odasının aynasına doğru yürüdü. “Bak, deli,” dedi. “Seni iki dakika içinde besleyeceğim, tatlım. Senin için yatağımı kırıyorum.”

Ketri gülümsedi. “Neden ona aynı şeyi söylemiyorsun? Sonuçta, sen ondan on kat daha büyüksün, daha güçlüsün. Ben buna eminim.”

“Beni çok korkuttun,” dedi Ketrina, kendini avuttu. “Elbette, bu hayat şakaya gelmez, bayım,” diye ekledi. “Bu dünyada geçiciyiz. Doğanın bir kaprisiyiz ve et ve kemikle yumuşak bir oluşumuz var. Bu, bir ömür boyu süren bir hayat olduğunu anlıyorsun. Bir an içinde sönersiniz ve yokmuş gibi olursunuz.”

“Ne konuşuyorsun, Tanushi,” dedi Ketri ve yeniden dudaklarına doğru geldi. “Yeter,” dedi Ketrina. “Yol pusu öpücüğüne geldi.”

“Evrenin en tatlı şaplaklarından biri,” dedi Ketri ve tekrar güldü.

“Sen de benim hırsızımsın. Sen de benim gurur kaynağımsın, güzel ve mavi gözlü,” dedi Ketrina.

“Evet, sen yıldızsın,” dedi Tanushi. “Bu ormanda sadece ben mavi gözlüyüm.”

“Hahaha, gerçekten bir delisin,” dedi Ketrina. “Ya ölürüm ya da ayağa kalkarım,” diye ekledi.

“Hahaha, ya da ölürsün,” diye tekrarladı Tanushi. Ardından, alaycı bir tavırla yanağına biraz vurdu.

“Ve senin tokatın, dünyadaki her şeyden daha tatlı,” dedi Ketri ve yine gülümsedi. “Kendine ait bir espri tarzın var.” O, rüyalar dünyasının kahramanı gibiydi.

Sonra uyandı ve dedi, “Edi, ne teklif etti?”

“Konuş,” dedi Ketrina.

“Gidelim, benim evime bak,” dedi. “Sen de gelecek evine bir göz at ve nasıl yaşayacağımız hakkında önerilerde bulun. Çünkü şimdi, sadece önereceğin şeylerle yürüyeceğim. Sonra da sana minnettar olacağım.”

“Gerçekten mi?” diye sordu Ketrina.

“Geçelim, güzel gözlüm,” dedi ve yüzüne doğru baktı. “Seni sırtımda taşıyacağım. Endişelenme, soğuktan donmamak için seni iyi bir şekilde paltoyla sararım, gri paltonu alırım ve seni taşırım. Ayağın kar ve soğukta basmaz. Sana söz veriyorum.”

Gel, şimdi yerleş dedi adam Kadın oluyorsun bir bardak İçki için Ve bir kahraman Sen şimdi geride Kalıyorsun Sen de eşit olmalısın, ve alımlı Benim gibi

Katarina gözlerini açtı Biraz başını eğdi Sonra ellerini adamın yüzüne koydu ve konuştu Peki o zaman, peki Beni baskı altına alma, dayanamam Sks yapalım burada dedi, ama ailelerimiz bizi yakalayacak Bu yüzden tamam İstersen senin evine gidelim orada sks yaparız Ama bil ki seni değiştiriyorum Ve oyun da benim hayatımdır Diğer katarlar seni yanımda görürse Biz de bugün s*ks yaparız Hayatım senin bugün seninle ilgilidir ve geri Ekol jartiyer Tanushi anladı, ve bir dal parçasını kopardı çatılarında İşte bunu yuvarlak şekilde yaptı ve parmağına taktı

Evet, bu yüzüğü de taktım Hadi öpüşelim Ruhbanı da tanığa da ihtiyacımız yok, kendi sorularımızı ve cevaplarımızı vereceğiz Hahaha katarina güldü Tanrı aşkına, aldandım, dedi Bir arı gibi olduğun için Öğrendim bugün Çünkü sen sadece kelimelerle ikna etmekle kalmıyorsun Aynı zamanda söylediğin kelimelerde bir büyü var Sanırım sevgilim dedi O kadar doğal olduğun için Sen gerçekten de çok güzelsin Uzaktan bir süper model gibi görünüyorsun Ve senin gibi kötü ve suçlu olduğun izlenimi vermiyor Haha Tanushi güldü Artık değilim, eskiden öyleydim Şimdi evleniyorum, aile kuruyorum Kendimi iyi idare edeceğim Sadece savaşmak zorundayım kurt köpeği miyavlamaları O ormanda kovulmalı Çünkü o yücelik ve iktidarın en büyük engeli o Şimdi onu rüşvetle, euro ve dolarla ya da ne istiyorsa, malzeme şeylerle yozlaştırmaya çalışacağım Yani geldiği yere geri döndürmeye çalışacağım Görünüşe göre seni sevmemem gerekiyor çünkü cinayet oranı artıyor Her yerde onun tarafından öldürülen ve sokaklara atılan katarlar var Onun cinayetlerinin vahşiliği sınırlarımızı aştı Eğer başbakan olursam uluslararası yardım isteyeceğim Çünkü nüfusumuz azalıyor Ve başka çok fazla zarar var Kimse onunla yüzleşemez Sadece ben çıkacağım düelloda Ya da o istediği gibi O günleri sayıyoruz Kadın güzelim dedi adam Ama önce Seninle evleniyorum İleride bir miras bırakmak istiyorum Ve sen bu iki şeyi düzelteene kadar O kriminal ile düelloya gireceğim Sana kriminal diyorlar dedi katarina Hayır, gerçekten hırsızlık yaptım ve para aldım vs. Mal varlık gelir gider Hayat tekrarlanmaz bayan dedi adam Hiç kimseyi öldürmedim bu ormanda Bir hırsızım ama Seri katil değil Bu miyavlayan köpek gibi, kedi gibi davranıyor Güzel bir taktik var onun için Ama halk ona nasıl der? Hala uygun düşen düşmanı bulamadı Gücüne uygun düşmanı bulmayı alışkın Bu ormanda bu adamları öldürmekle alışkın Şimdi benimle yüzleşecek Benimle ölümün sırası ona geldi Çünkü bayan Eski zamanlarda Roma İmparatorluğu bile ele geçirilemezdi Güçlü ve baskındı Nasıl öne çıkabilir Ama işte o gün geldi ve o öldü Kaldırımda bir demir parçası gibi düştü Tüm o güç, şan, unvanlar Sadece iki ayda yıkıldı Bu tür bir hayat Kimse tahtta kalıcı olmayacak Sadece Tanrı var, her şeyi yönetiyor Ve ölülerle Kalbimizi sevişiriz Birbirimizin ardından Görünmeziz Kendimize özgüyüz Nasıl açıklarım Bu kar yağışı Yeri kapladı Ve çok soğuk Şimdi nasıl ileri çıkabiliriz çünkü toprak onundur Evet dedi katarina Kapladı ve gerçekten de çok soğuk Evet dedi adam Demek o şu anda daha güçlü İleri çıkamıyor çünkü toprak onundur Peki dedi katarina Ne olacak birkaç gün sonra Güney rüzgarı eser ve güneş bu kadar sert karı eritir Ve o sanki hiç yokmuş gibi gider Erir ve su olur bize ve ormanın canlılarına Yani nasıl söylerdim ve o kedi sona erer Eminim ki kazanacağım ve katar halkımız Kazanacağımı sana temin ederim Katarina gözlerini açtı ve Tanushi’nin bilimsel ve fantastik kelimelerle dolu sözlerini merakla dinledi O gerçekten de filozof gibi ve bilim adamı gibi Haha güldü katarina Bu beni gerçekten şaşırttı dedi Sen nereden öğrendin tüm bu kelimeleri ve doğru sonuçları Ben lise mezunuyum dedi Tanushi Ama sokaklarda büyüdüm Yüzlerce maceradan geçtim Yüzlerce gün-gece aç kaldım vs. Kendimizi küçümsenen olarak büyüttük Ama şimdi intikam alma zamanı Sana kötülük eden herkesle Söylediğim gibi Dünya dönüyor Karmam her düşmanımı yakalayacak Normalde affetmeyeceğim Onları ağır cezalandıracağım Ve onları asla affetmeyeceğim Peki nasıl yapacak Bu nasıl başaracak Peki yapacak Çünkü düellodan sonra Ben kırmızı partiyi bu komünistlerin alacağım Ve onları hepsine sıraya koyacağım Tabii ki ben kırmızı değilim Ama oyunu oynayacağım Ne istediklerini alamazlar çünkü bizi seviyorlar Ve asla bize karşı çıkmayacaklar Ya da değil mi? Kadını ezdi Güzel kadın O sıkıştırmak istediği şeyi yapacak Filmlerde olduğu gibi… Ama önce seninle evlenelim Çocuk yapacağız Benim soyadımın katarlarında Tanushi’nin sesini duyacaksınız Sonra Kırmızı Mavi devrimi başlayacak Destekçi arayacağız Kendimize arkadaşça oy Çünkü ne kadar çok oy alırsak Ben o kadar güçlü olurum Evet iktidara gelirsem Daha fazla iyi şey yapacağım Yerler açacağım Ücretsiz sağlık hizmeti vs. Herkes benimle mutlu olacak Eski iyi hırsızı evlendi ve çok nazik oldu Ve katarlarının tüm vatanseverleriyle sevgili oldu Değişimi görecekler Sadece oyları almak istiyorum Dhelpëra ile evlenmek Ve bir çocuk yapar yapmaz O zaman en kötü düelloya girerim Ona fazla uzun süre izin vermem Üçüncü yıldızım Gel hadi şimdi gidelim Evime gidelim Ve korkusuzca kalalım Hadi giyinmeye başlayın ve çıkalım Tanushi beş dakika bekledi Ve karşısına gelecek gelin

O gerçekten de dünyadaki en güzel katar gibi görünüyordu Ormanımın gururu olmalıydı

Katarını kontrol ederek ilerlerken, Tanushi, onu korumak için dikkatli bir şekilde hareket etti. Çünkü çok soğuk hava koşullarında bir anın bile önemli olduğunu biliyordu. Tanushi, ne kadar sıra dışı biri olsa da, katarina’ya karşı bir tür sevgi besliyordu. Bu sevgi onu her an olası bir durumu önlemek için çaba göstermeye teşvik ediyordu. Bu bölüm dramatikte bir kesit gibi görünüyor. Bir kadını sırtında kaldıran ve kaçmaya başlayan adam. Edyta soğuktan titriyordu korkudan. Ecila beklemeler yapıyordu ve kedileri yiyordu, parçalayıp yolda bırakıyordu.

Bugün önüme çıkmayacak efendim, dedi adam. Çünkü beni parçalayacak. Bu işe girişemem ve bu koşullarda her ikimiz de yiyeceğiz. Sonuçta mutsuz bir son, trajik olacak. Gazeteler hırsız kedi hakkında yazacaklar. Kimse onun nasıl yaptığını bilemeyecek. Sadece dhelpëra miyavlayacak, boynunu kesecek. Adam onay işareti ile başını salladı ve denedi. Hâlâ başı orada mıydı yoksa değil miydi diye korktuğu için.

Adımını hızlandırdı, eve en kısa sürede girmek için. Ve orada kendi evinde güvenliği sağlamak için. Tanushi her zaman şanslıydı, bu sefer de terk etmedi.

Birkaç dakika sonra kendi evine vardı. Büyük kapıya tırmandı. Giriş olarak hizmet eden gizli bir bölümden içeri girdi. Çünkü iki kapısı ve iki farklı girişi vardı. Tehlike anında kaçabilmek için. Kediyi gizli girişin altına taşıdı ve zeminde bıraktı. Küçük bir sıçramadan sonra, kendi evinin gizli girişinin kapısını açtı. Önünde Tanushi.

Sonunda, sevgili gelin. Bu benim güzel evim. Değil mi? Sen değerlendireceksin. Kedi gözlerini açtı. Giriş güzeldi. Ev trapez şeklindeydi, gri renk hakimdi. Ve ahşap işlemeleri ve iyi kireçlenmiş taşları vardı. Pencereler genişti, kırık olmayan. Ev canlı bir karmaşaydı. Depo yiyeceklerle doluydu. Yem ve fındık gibi şeyler. Dhelpëra miyavladığı yiyeceklerden çalınmıştı. Üç aylık yiyecek vardı, iki kişi için fazla, hatta daha fazlası için. Bu yüzden onun ebeveynlerine yiyecek göndermekte özgürdü, çalınan diğer şeyler de dahil olmak üzere.

O zaman hoş geldiniz, sevgili kadın, dedi adam. Bu benim evim ve bu da yatak odası. Eşyaların ve mobilyaların hepsini sana göstereceğim. Çok güzel eşyalar vardı ama tabii ki hepsi çalıntıydı. Çünkü bu kadar para yoktu, tüm bunları alacak. Kedi gözlerini açtı. Çünkü her yerde suç işi vardı. Tüm hırsızlık olaylarında sevgilisi parmağını gösteriyordu. Şimdiye kadar şehirde işlenen tüm hırsızlıklarda yer almıştı.

“Pupu,” dedi. “Belki yanlış yaptım ki ona bağlandım. Ama ne yapayım, kalp sormaz ki. Bu kadar güzel ve ünlü bir model kimseye dayanamaz. Bu yüzden kalbimin sesini dinledim ve sonsuza kadar sürecek olan aşka teslim oldum. Aşk her zaman, her yerde zafer kazanır. Ve ebeveynlerim bir gün, aşkla ve kalp ile oyun oynanmaz, anlayacaklar.”

Sonra sevgili kadın, bu şimdilik benim evim ama ileride çok daha fazla evim olacak ve çok para olacak. Ve çok sayıda hükümet konutu. Sana iyi bir eş ve sadık bir eş olacağım çünkü seni gerçekten seviyorum ve sana aşık oldum. Ve onlar yatağın üzerine uzandılar ve saatlerce birlikte seviştiler. “Şimdi sen benim karımsın,” dedi Tanushi ve onu öptü.

Aileme nasıl haber vereceğiz? Endişelenmeye başladı Edyta. Tatlım, dedi adam. Tanushi ile ilişki yaşadıktan sonra ailemin yanına gitmek istiyorum. “Evinize gidelim” dedi. “Onlara bugün haber verelim.” Ve onların hayır dualarını alacağız. Çünkü onlar bize vermezse, düğünümüz olmaz.

Tanushi şaşkınlıkla “Gerçekten mi?” dedi. Sonra başını salladı ve kuyruğunu hafifçe salladı. “Tamam, kadınım. Bu şekilde yapacağız. Hemen senin evine gidelim ve evlendiğimizi açıklayalım. Ardından beklenti dualarını alıp belediyede evleneceğiz.”

“Bravo,” dedi kadın. “Böyle yapalım. Gidelim hemen senin evine ve evlendiğimizi açıklayalım. Sonra ailenize gidelim ve onların dualarını alalım. Çünkü eğer vermezlerse, düğünümüz olmayacak.” “Aaaa, ne güzel,” dedi Tanushi, şaşkınlık içinde. Başını sallayarak ve kuyruğunu sallayarak. “Tamam, o zaman. Kadınımız, hazır olun. Hemen senin evine gidelim ve açıklamamızı yapalım. Çok heyecanlıyım. Ama başka bir seçeneğimiz yok.”

“Hazırım,” dedi kadın sonunda. “İşte hazırım. Ve mutlu evliliğimizin başlaması için kendi hayatımızın masal yolculuğumuza başlayalım.” “Uau, ne güzel bir konuşma,” dedi Tanushi. “Bravo!” ve ona sarıldı. O zaman hazır ol. Adam giyindi. Koyun yünü çizmeler, yün palto ve koyun yünü kapüşon. Sadece gözleri dışarı çıkıktı. Yani tam olarak maske oldu. Eğer bir kurt kedisi sokakta ortaya çıksa bile, onu tanımayacaklar.

“Maskeli balo da yeteneğin var,” dedi Kathrina.

“Hadi gelin,” dedi adam, “çünkü gecenin yaklaştığını ve sokakların güvenli olmadığını biliyoruz. Her an benim ve kurt kedim arasındaki savaş başlayabilir.”

“Tanrı aşkına,” dedi Kathrina, “Tanrım kocam, sonunda. Tanrım seni koruyacak, sevgilim,” dedi. “Endişelenme, endişelenme,” dedi tekrar. “En zorlu savaşı kazanacaksın. Aklında olsun. Teşekkürler, dünyanın yıldızı,” dedi adam ve ona yün paltonun iki düğmesini bağladı. Açık unuttuğu bir şeydi ve soğuk hava içeriye giriyordu. “Hadi gidelim,” dedi adam koşarak. İkisi de hızla yola çıktılar. Hızlarını ayarladılar ve öyle yaptılar. Tanushi Yolu açtı çünkü tekrar kar yağışına yakalanmıştı. “Hadi yıldızım,” dedi adam. “Lütfen yorulma ve bana yardım et,” dedi. “Seni kolayca taşımak için.” Biraz sonra onlar Kathrina’nın evinin önünde belirdiler. Eski taş merdivenlerin tepesine tırmandılar. Eski bir taş binanın çatısına tırmandılar. İlk önce güneşin ışığının göründüğü yerde bir ev vardı. Babasının getirdiği mimar tarafından tasarlanmış çok güzel bir evdi.

“Ben çok heyecanlıyım,” dedi adam. “Ve ben de,” dedi Kathrina. “Ama sanırım işlerimizi başaracağız. Tanrı bize yardım edecek.”

“Gelin, lafları kesin,” dedi adam, “çünkü geldik. Pupu, ne heyecanlı bir şey,” dedi. “Ama benim için zor olacak,” dedi adam. “Çünkü bir konuşma yapmak çok dokunaklı olacak. Bu yüzden herkes ağlayacak ve bizi hemen evlenmeye zorlayacaklar. Bak işte,” dedi adam gülerek.

“Öyle yapalım,” dedi Kathrina, kuyruğunu ve güzel başını sallayarak. “Öyle yapalım. Kadınım, lütfen hazırlan. Hemen senin evine gidelim ve planımızı açıklayalım. Çok heyecanlıyım,” dedi. “Ama başka bir seçeneğimiz yok.”

“Hazırım,” dedi kadın sonunda. “İşte hazırım. Ve mutlu evliliğimizin başlaması için kendi hayatımızın masal yolculuğuna başlayalım.” “Uau, ne güzel bir konuşma,” dedi adam. “Bravo!” ve ona sarıldı.

Onların önünde kahverengi boyalı bir kapı göründü. Kapı ve kaplama aynı renkteydi. Güzel bir ev gibi görünüyordu, ya da yüzyıllar boyunca kültürel bir anıt gibi. Dışarıda soğuktu, çatıdan sallanan açlık kuşları vardı. “Onlar benim gibi olacaklar,” dedi adam. “Kış için yiyecek toplamadılar. Ve şimdi oturmuşlar. Kurtlar da öyle. Yiyecek toplamazlar, sonra otururlar. Ve herkes için tehlikeli olurlar. Yollarında bir araya gelirlerse, hemen saldırırlar.”

“Evet, evet,” dedi Kathrina. “Ama kapıya vurun, çünkü belki bizleri tanımayacak ve bizi karıştırmayacaklar. Ve gece yolculuğumuz olmayacak.”

“Hayır, hayır, hayır,” dedi adam, “sanırım oratoryonun simgesi olacaklar. Onlar bizi sevecekler ve biz evleniriz.”

“Amin,” dedi Kathrina. “Amin.” Bu şekilde oldu. Adam iki kez kapıya vurdu – vur. Ve hiç beklemeksizin kapı açıldı. Kapıyı açan babasıydı. Bizi içeri davet etti ve her ikimizi de içeri aldı. Ama daha fazla şaşırdı ve “Dora, oh Dora!” dedi. “Kızımız geldi.” “Kim?” diye seslendi diğer odadan. “Bir adam ve onunla,” dedi babası. “Bu kadın Tanushi’yi çaldı. Seni rehin aldı, oğlum?” Gözleri açıldı ve yüzü korkmuştu. Bu ormanın en kötü kabusu değil, ama onun için. Ama belki de onun tek kızıydı. “Baba,” dedi. “Önce tanışın.” “Tanushi, Tanushi,” dedi annesi. “Merhaba, Tanushi. Nasılsınız, beyefendi?” Tanushi konuşmadı, sadece biraz eğildi. “Çok iyi, çok iyi,” dedi. “Tanrı sizi buraya getirdi. Ama sonunda, Dora, seni gördüm,” dedi. “Bu kız seni seviyor. Ve bu ormanın en tehlikeli adamı bile olsa, annem sana aşık oldu. O seni tanır ve seni seviyordu. Ve belki de onun için en tehlikeli yer ormanın içinde değil. Oh, anne,” dedi adam, “o beni tanıyor. Endişelenme. Her şeyi anlattım ve o biliyor. İşimiz bitti.”

İKİNCİ PERDE

BİRİNCİ SAHNE

Bir sağ avcı, bir faşist ve suçlu, beni ve partimizi öldürecek ve ortadan kaldıracak.

O, sağcıların baş destekçisidir.

Bu yüzden önlem almamız gerekiyor. O, seçimlerden önce benimle düelloya gelip ölmeli.

Ona karşı duyduğum nefreti hiçbir şeyle karşılaştıramam. Ona iki nedenle düello talep edeceğim.

Birincisi, bu ormanda çok sayıda ölüm ve zarara neden oldu. Sayıları artık tahmin edilemez.

Edyta, onurum ve cesaretim. Fiziksel gücüm, onunla başka kimseyle değil, sadece benimle düello yapmasına izin vermeyecek.

Bir düelloya hazırım. Bu cevap kesin ve hiçbir soruya izin vermiyor.

O, çok sayıda solcuların kardeşlerini ve kız kardeşlerini öldürdü. Bugün veya yarın, ona haber gönderin. Benimle düello yapmasını isteyin, her yere ölüm saçmasın.

Bu yüzden intikam zamanı geldi. Arkadaşlarınızın ailelerini şehirden uzaklaştırmalıyız, benim yaptığım gibi. Ben kaybedersem, katliam olacak ve kan dökülecek, ama partimiz yok olmayacak. Hatta bir katliam yaparsa bile, partimiz yok olmayacak. Ama partimiz ve ben, onun kaybetmesi ve ölmesi için önlem alacağız. Düelloyu orada, tüm proletarya düşmanlarına ve dünya komünistlerine uygun bir şekilde kaybedecek olan benim. Ailelerinizin fonlarını ve barınma yerlerini hazırladım. Bu akşam tahliye yapılacak, dikkatsiz olamayız ve yılanı küçümseyemeyiz. Lider olarak her şey için önlem alıyorum. Zafer gelecek, gidecek yeri yok. Onu yere bu tabanca ile yatacak, acımasızca ateş edecek. Ve bir şey daha, kaybetsem bile, ondan merhamet istemeyeceğim. Beni öldürsün, ama kırmızı halk ve sol kavgamız kazansın. Ama size söz veriyorum, düellonun sonunda ayakta kalan ben olacağım. Kazanacağımızdan şüpheniz olmasın ve adım kalbinizde, evinizde ve mahallelerinizin duvarlarında yazacak. Ellerinizle onu cesaretlendirdiniz. Slogan, Parti ve onur. Tanushi sonsuza kadar yaşayacak. Slogan, salondaki herkesi coşturdu ve alkış sesleri salonun sonuna kadar yankılandı. Ve alkışların gürültüsü kaybolmuş ormanın şehrine kadar duyuldu. Tanushi alkışları kesip söz aldı: “Arkadaşlar, gözetim gruplarını her şehre yükseltmeliyiz. Onu gözetlemek çok önemlidir. Nerede durduğunu, nerede uyuduğunu ve nerede beslendiğini bilmeliyiz. Kiminle para kazandığını ve hangi silahları düello için daha iyi kullandığını bilmeliyiz. Bıçak mı, tabanca mı, neyle vuruyor? Onun tedarik temelini ve kimin sağladığını bilmek istiyorum. Hangi dhelpër başkan olacak mı seçimleri kazanırsa? Onu kimin tercih ettiğini ve hangi diğer devletlerle bağlantılı olduğunu bilmek istiyorum. Orman dışından ne kadar sponsorluk alıyorlar? Onun hakkında bilgi edinmek istiyorum. Her hareketini izleyin, her gün çekin.” Görüntüleri her gün istiyorum. Onu nasıl yere sermek için, onun zayıf ve güçlü noktalarını öğrenmek için. Ben kazanacağım, çünkü o güçlü ve kavgamızın gerçek düşmanıdır. Bilinçli dhelpër dostu yoktur. O sadece kurnaz değil, aynı zamanda milliyetçidir. Ve onun ilkeleri milliyetçidir. Yani, sadece suçlu değil, kırmızı kılıçların bazı bölgelerinde kırmızı kılıçları öldürdü. Bu yüzden iktidara gelmesi büyük bir tehlikedir. Ve gelirse, bizi tamamen yok edecek. Mülkleri, evleri, tarlaları ve bizim çoğunluğumuz olan binaları. Asla başka kırmızı kılıçların sesi duyulmadı. Asla olmayacak. Parti – Tanushi ile birlikte iktidarda. Toplantının yapıldığı yerdeki tüm salonun ve balkonların çağrısını duyduk. Tanushi mikrofona yaklaştı, çünkü mikrofonun etrafı kalabalıktı, bedenini dikti ve mikrofonu eline aldı. Sonra cebinden bir kırmızı mendil çıkardı ve terini sildi. Dışarıdaki hava soğuktu. Kar hala gitmemişti, ama yakında eriyecekti. Güneyden ve batıdan gökyüzü kızardı. Bundan sonra, erkek kuşlar sıcak rüzgarların karı eriteceğini biliyorlardı. Alkışlar devam etti. O, sesini korumak için bir bardak su içti ve ardından tekrar konuşmaya başladı. Ama salonun içinden Çak-çak ve ça-ça, ça.” Bu ritim, kızıl koltuklardaki kongre salonunda oluştu. Hepsi Tanuş liderliğindeki partileri için ölmeye hazırdılar. O, partiyi eski başkanı Ed’den aldı ve onu iktidara getirecekti. Ormanın kırmızı komünist arkadaşları. Bugün yeni başkanımızı yeniden seçmemiz gerekiyor. Bu, partimizin sürekliliği ve yeni mücadeleler için çok beklenen bir an dedi Tanuş. Kendi zaferine emindi ve her şeyi dikkatle planlamıştı. Bu yüzden açıkça dedi ki:

“Saygıdeğerler, özgür, şeffaf ve televizyon kameraları önünde oylarınızla seçilmek istiyorum. Arkadaşlar, dünya proletaryasının ABD emperyalist baskısı ve orman burjuvazisi altında ezilenlerini görmek istiyorum. Nasıl oy kullanıyoruz göstermek için. Birlikte olduğumuzu ve bir demokratik halk olduğumuzu göstermek istiyorum. Oylarınız çok şeffaftır ve bugün en iyisi kazanacak.”

Sonra Tanuş, seçim komitesinin önünde aday olmak isteyenleri davet etti ve programlarını açıklamalarını istedi. İsimleri karşılarında oy pusulalarına girerdi.

“Çünkü, saygıdeğerler,” dedi Tanuş, “demokrasideyiz ve sizin oyunuz, kimin seçileceğinden daha önemlidir. Önemli olan sizlersiniz ve halkımız. Uurro!” salon patladı. “Tanus, Parti Tanu, sen kahramansın, halk seni seviyor!” Tanuş sadece eğildi, biraz güldü ve çok heyecanlıydı. Zafer çok emindi ve yasal olarak ormanın lideri olacaktı, yani kızıl partinin lideri, “Kızıl Orman”.

“Sonra, saygıdeğerler,” dedi, “Sizleri konuşma ve programınızı açıklamaya davet ediyorum. Karşımda adaylık koymak isteyen herkes. Bu açık ve demokratik bir süreçtir. Herkes aday olabilir. Biz mavi orman gibi değiliz, düşman liderimizi belirleyen. Sadece kırmızılarımızı öldürmek isteyen bir köpek. O benimle düello yaparak sona erecek. O benim bıçağımdan veya kurşunumdan ölecek.”

“Dişlerimle boğmayı seviyorum,” dedi Tanuş, ilk dişlerini çıkardı. Salon önce eğildi ve sonra alkışlamaya başladı. “Tanus, sen kahramansın! Tanuş kahramandır!” Ve zeminlerde ayaklarını patlatıyorlardı.

“O zaman, mikrofon sizin için! Kim rakibim olacak? Hadi hızlı olun! Çok fazla zamanımız yok. Çünkü köpek ve ordusu geliyor…”

Ve bizi iki dakika içinde öldürecekler. Burada tuzağa düştük. Savunma ve manevra alanımız yok ve hareket edemiyoruz. Mikrofondan uzaklaştı ve ön sıralardaki sandalyelere oturdu. Tekrar terini silmeye başladı ve hangi parti üyesinin liderliği alacağını görmeye hazırlandı. Salonda sessizlik oldu. Herkes birbirine bakıyor ve kimin karşı aday olacağını görüyordu. Hiç kimse böyle adımlar atmaya cesaret edemedi. Tanuş’u kendi seçmenleriyle, kendi listeleriyle ve kendi komisyoncularıyla yenmek çok zordu. Bu yüzden karşı adayların adaylığını koyması sadece bir saçmalıktı. Ve zaman kaybıydı. Seçim kurulu tarafından detaylı bir şekilde düzenlenmiş ve planlanmış her şey, oy kutularının nakliyesinden seçim gününe kadar. Başka biri sahneden konuştu. Tüm salon ona döndü. Tanuş’a şöyle dedi: “Aday olacak mısın, dostum?” diye sordu. Ve Tanuş’a iyi bakmak için başını kaldırdı. “Hayır,” dedi salonun ortasından.

“Kürsüye çık ve konuş. Tamam, çok iyi,” dedi Tanuş. “Git ve kendi kendinizi işaretleyin ki izin verilsin. Bize zarar vermez, konuşsun. Ne yapacağını söylesin. Bize zarar vermez. Sessizlikte bunun parolasıydı. Ve kendi içinde Tanuş’a doğruydu. Oyunu oynamak için kalktı, mikrofona yaklaştı ve şunları söyledi:

“Saygıdeğer dostlar, baylar ve bayanlar. Buraya iki nedenle çıktım. Birincisi: Tanuş’a karşı başka bir aday koymamıza gerek yok. Çünkü halkın ve seçmenlerin ona olan sevgisi doruktadır. İkincisi, görünüşe göre köpek ile çarpışacak ve kazanacak gibi görünüyor. Ve biz rakibimizle oy kullanmayı riske atmak istemiyoruz, kahramanımız, savaşarak ölebilir. Nasıl olacağı biliniyor, çünkü bir düello var. Ve düelloda her zaman en iyisi ve en güçlü olan kazanmaz. Çok kez şans, güçlüye yardımcı olur. Ve çok kez şans, hilekarı yardımcı olur. Yani biliyorsunuz, köpekler, onlar kan emicilerdir ve sadakatsizdir. Uurrooo!” salon patladı. Tanuş kazanacak! Tanuş kazanacak! Yyyy! Alkış ve sevinç çığlıkları. Yani, dostlarım, düşünüyorum ki, oy kullanma işlemine bir üye, bir oy ile başlanmalıdır. Ve herkes gizli oy kullanmaya girer. Böylece hızlı bir şekilde oldu. Gizli kutu salondaki merkeze yerleştirildi ve oy verme hazır hale geldi. Tanuş, sadece kendi adaylığı ile oy kullanmanın başlamasını önerdi. Salonun sesi yükseldi ve oy vermenin başlaması için güçlü bir talep duyuldu. Tanuş, salonun önünde ayağa kalktı ve onlara şöyle dedi: “Dostlar, en kısa zamanda başlamamız gerekiyor” dedi. “Oylarınızı partimize hızlıca vermemiz gerekiyor ki, yarın halk için kurban edilelim. Sert ve acımasız düellolarda, düşmanlarla. Bu yüzden seçim kurulunun yerlerini almasını ve oy kutularının hazırlanmasını istiyorum. Temsil etmek için oylarınızı almak istiyorum. Sonra her şeyi dhelpre liderine göstereceğim. Yani.. Her şey sizin hızınıza, mükemmel ve demokratik düzeninize bağlıdır.” Bana hızlıca oylarınızı verin ki, sizi her yerde temsil edebileyim.

Komisyon yerlerini almaya kalktı ve oy kullanma işlemine başladı. Her kişi, oy pusulasını kimlik kartı veya pasaportuyla birlikte alır ve oylamak için sıraya girerdi. Herkes gizli oyunu pusulaya işaretler ve ardından oyu kutuya atardı. Süreç tamamen basitti.

“Komisyon üyesi, bana ilk pusulayı verin,” dedi. Pasaportunu çıkardı ve bekledi. Ama hemen pusulayı gördüğü anda durdu, çünkü televizyon kabloları içine girmişti. Başlangıçta, nöbetçileri kimse geçmedi. Ancak Tanushi’yi görür görmez, emir verdi. “Benim seçim liderim, kamera önünde olacak. İmparatoristleri ve halkımızın katillerini nasıl demokratik olarak oy verileceğini öğrenelim.”

Televizyonlar izin verdi ve salon coşkuyla doldu. Tanush Partisi – Tanush çağrıları patladı, salon gurur dolu bir şekilde doldu. Kongre sarayının havası kırmızı bayrakların seslerinden titriyordu. Tanushi sadece el sallayarak selam verdi ve konuşmadı. Televizyonlar kameraları ve mikrofonları ona yaklaştırdı. Yavaş adımlarla bir kahraman gibi ilerledi ve oylama odasına girmek için öncülük etti. Kendi için oy kullandı ve dik durdu. Sonra kağıdı, etrafında iki kez yırttı ve oy pusulasını oy sandığına attı.

Kameradan döndüğünde, dedi: “Halkımızın kırmızı ormanlarının yaşaması dileğiyle! Kazanacağız! Burada, ormanın kenarına ordular ve tanklarla indirilen haydutlara ve büyük ihanetkâra, demokratik olarak nasıl oy verildiğini öğretmek için geldik. Bekleyin, bu oy verme sürecinin sonucu çıkar. Ve eğer lider olarak seçilirsem, benim ve kırmızı orman ordumun, özgürlük için kararlı olan benimle düelloda bekliyorlar.”

Ve dişlerini sıktı ve ilk ikisini tamamen dışarı çıkardı, kapitalizme olan nefretini göstermek için, onu temsil eden dolar sembollerini. Salonda Tanush’un kahramanları için tekrar şarkı patladı ve alkışlar. O sadece gülümsedi ve dedi: “Saygıdeğer dostlar, oy verme işini hızlıca bitirelim, çünkü zaman beklemiyor. Şeytan burada olacak, bizi izleyecek ve ne yaptığımızı bildirecek.”

“Lütfen ve komisyonun oy kutuları ve sayıcı sayısını artırmasını isteyin. Her an savaş olabilir. Bu yüzden, gazeteciler, anlayış gösterin,” dedi ve nazikçe onlara döndü. ‘Her şeyi canlı yayınlayabilirsiniz. Benim için sorun yok. Oylama kutsaldır. Ve bu oy ile savaşacağım ve ülkemizin orman düşmanlarının üstesinden geleceğim. Bu yüzden oy verin! Düşmanınıza kurşun sıkın, özgür ve demokratik oylarınızla. Partimizde nasıl oy verildiğini gösterin. Televizyonlar ve tüm radyolar, canlı yayınlayabilirler. Hızlı olun, kırmızı kardeşler ve kızkardeşler! Oy kullanın, çünkü burada gelecek, geçmişe ve sağdaki mavi iktidara karşı belirleniyor, ormanın kırmızısına.

Burada komünizmi yeniden getireceğiz, elli yıl boyunca olduğu gibi. Bu ülke asla nesilden nesile değişmeyecek. Kırmızı her zaman olacak. Ataların adımları, genç kırmızı kardeşler tarafından takip edilecek. Bizim kırmızı orman kahramanlarımız! Geçmiş askerlere ve eski komünistlere onur ve hürmet! Bu yer bizimdir. Orman sizindir.

Tanrı biz olacağız, ormanımızda. Tüm hayatımızı özgürlük ve demokrasi için savaşarak geçireceğiz. Onun tüm sözleri tüm uluslararası ve yerel televizyonlarda yayıldı. Partisinin sadece kendi oylarını değil, aynı zamanda ulusal seçimlerde de kazanacağından emindi. Bu yüzden, yılan bu tavrını ve ihanetini hızlıca öldürmeliydi. Populisti ve kızkardeşi olan iktidarın kurnazca kullanılmasından başka bir şey yapmadan, tavrını hiç değiştirmemiş olmasına rağmen, komik oyunlar oynuyordu, sol partisinin başına seçilmek için.

Çok uzun sürmedi ve orman seçim kurulu merkezi oyları saymak için geri çekildi. Lütfen kameraları getirin, dedi Tanushi. Her oyunun kameranın önüne çıkmasını istiyorum ve herkesin neye oy verdiğini görmesini istiyorum.

Gazeteciler şaşırmışlardı. Nasıl olur da bu adam bu kadar demokrat olabilir? Bu ülkenin geleceği bu olacak. Beş yıl boyunca evet dedi herkes. Ormanımızı diğer Avrupa ormanlarına çiçek bahçesine çevirecek. Bu zaferlerimizin anahtarı budur. Tüm gazeteciler heyecanlandı ve yeni başbakanlarına, sağdaki canavar ve ölümcül miyavlama ile olan her seçim mücadelesinde kesin bir galibiyet kazanacaklarına dair memnuniyet duydu.

Saat geçti ve ormanın seçim kurulu başkanı kazananı açıkladı. Televizyonlar ve halkın tüm gözleri bu seçim kongresine dönükken. Başkan söz aldığında. Gözlüğünü düzelttikten sonra, onları çıkardı ve metalik bir sesle şöyle dedi: “Lütfen, sakin olun, beyler,” dedi. “Rahatlayın, sesinizi düşürün ki sonuçları okuyabileyim. Sonucu öğrenmek istiyorsanız, o zaman sakin olun,” dedi ve mektubu masanın üzerine koydu ve elinde salonun mikrofonunu tuttu. Hemen sessizlik oldu. Ve o, kağıda dönüp, masanın üzerinde olduğunu söyledi. Kameralar yakınına odaklandı ve hareketleri kaydedildi. O yaptı… o hareketi yaptı. Ve dedi: Sayın dostlarım, bu demokratik ve şeffaf oylama şu şekilde sonuçlandı. Televizyonlar oylamayı doğrudan verdi, çünkü merak çok büyüktü. Ve burada kimin ülkemizin, ormanın geleceğini belirleyeceği bilinecek. Hangi yönde? Doğu-batı mı sağ mı maske takmış komünizm olarak vaat eden bu Tanush?

Arkadaşlar, dedi komisyoncu, Bu kişi yüzde yüz kazandı. Bu yüzden galibi kazandı, Tanush! Zafer dedi tüm salon ve tüm ormanın kardeşleri. Yeni bir çağ başlayacak, dediler. Tabii ki, eğer bu düelloyu hükümetle kazanırsa. Kendi kendilerine anladılar. Sahneye çıktı ve Tanushi çok mutlu görünüyordu. Ve gözleri mutluluğun perdesini takmıştı. Salonun etrafında gözleri dolaştı ve biraz sessiz kaldı ve dedi:

Arkadaşlar, dedi Tanushi, kısa kesilecek gibi görünüyor. Bugün herkesin önünde, kötü şöhretli delpre ile eşit olmayan bir düelloyu ilan ediyorum. Ve kameralara döndü. Kazandığım için mutluyum ve seçmenlerime borçluyum. Siz gerçek kahramanlarsınız. Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ancak savaşa hazır olun, seçim programımda belirtildiği gibi. Büyük bir meydan okumamız var. Ve bu meydan okuma burada halka açıklanmalı, ve kameraların karşısında konuştu.

Aşağılık delpre, dedi, Sen bana artık lider olduğumu öğrettin. Sen artık hiçbir şey olmayacaksın. Senin çağın bitti. Ve sen beni gördüğünde, gel, iki günün var. Aşağılık, katil, vb., Sen de gel ve bize teslim ol, ve seni hapise atalım. Seni öldürmeyeceğiz. Aksi takdirde, düellomuzu istiyorum. İkimiz ve ordularımız değil. Cinayetleri ve kan dökmeyi durdurmalıyız. İkimiz kapatırız. Sen pislik ve inanılmazsın. Benimle çarpış. Ve ben, dünyadaki tek ketre olarak seninle silah ve bıçakta karşılaşmaya hazırım. Halkımın iyiliği için. Ve fiziksel bir çatışmaya hazırım. Dişlerini sıktı ve kahramanın ötesine geçti, bir düello arayan bir canavara dönüştü. Bu yüzden, dedi, dişlerini sıktı ve… halka doğru konuştu.

Bu masumlar özgür olmalı. Senin barbarlıklarını ve oyunlarınızı çekmek zorunda kaldık. Bu yüzden ödeme talep ediyoruz. Ve düşmanlarımız, saat çalmaya başladı. Tik-tak, işte oyun zamanı! Gel, yarın seni kraliyet meydanında bekleyeceğim, şehir merkezinde. Etap, yaşam veya ölüm savaşına başlıyoruz. En iyinin kazanması, en zalimin de. Ya da değil mi? Ekledi.

Unuttum, bütün aldatıldıklarını ve oyunlarını kullandım. Kabul ediyorum. En iyi kalırsın ve en kötüsü olursun. Açığız, dürüst değiliz. Düello, seninle yaşam veya ölüm. Haydi, hoşça kal ve seni diğer dünyada görelim. Ve Tanushi bu konuşmayı bitirdi. Sevinçle doluydu zafer için, ama ideolojik rakibine karşı zehirle doluydu. Kitle onu gördüğünde, ona elleriyle işaret ettiler ve yumruklarıyla havayı yumrukladılar. Ne kahraman, dediler. Ne cesur! Kendi yaşamını halkı için riske atıyor. Bu, ilk kahramanımız, Tanush, dediler. Tanush, kahraman, kitleden yükseldi. Orman, seni seviyor. Sokaklar Tanush’u selamlarla doldu, güçlerini ve Tanush’a desteğini göstererek.

Yarın, saat dokuzda, dedi, kötü şöhretli delpre ile eşitsiz bir düelloda olacağım. Şimdiye kadar efsaneviydi. Ve kurtlarla onunla dövüldü, herkes ve her şey onu yenmişti. “Ay bir canavar değil,” dedi Tanushi savaş karargahına. “Açın bilgi kaynaklarını, onun düelloda hazırladığı yer hakkında her şeyi öğrenin. Her türlü hileyi kullanın. Bizim kazanmamız için her tür fedakarlığı ve hileyi kullanın. Ona karşı tüm silahları kullanın.

“Düelloda dürüst bir şey yok, özellikle de bir canavarla yapılan düelloda,” dedi Tanushi.

“Hepimiz günahkarız. Bu yüzden gidin, keskin nişancı ekibini alın. Bomba taşıyan nişancıları getirin. Yirmi tane istiyorum,” dedi. “Hepsini pozisyonlara yerleştirin, hazır olsunlar. Aynı şekilde, alev atanlar ve kızıl ışın silahları. Sahneye çıkar çıkmaz doğrudan vurun. Yere devrilmemesini istemiyorum, benim vurup öldürmeme izin verin ve herkesin önünde öldürün. Bir de kılıç istiyorum, çünkü onun kafasını herkesin önünde kesmek istiyorum. Kanalizasyon işçilerini de getirin. Kontrol ve hazır bombardıman istiyorum. Gerekirse yeraltından da müdahale edin. Bu tür bir düşmanı küçümsemeyin. Güç, teknolojiyi ve güçlü fiziksel yetenekleri olanındır. İran, son teknoloji ve fiziksel güç olanın yanındadır. Ve teknolojiyi biz Xgeneral’lerde bulunduruyoruz. Hazır nişan alın, silahsız ya da nişancı ile, kim onunla ise hedef alın. Ekibimizin tümünü sahada fotoğraf ve video çekin. Düşmanlarla karıştırmamak için. Düellodan iki saat önce her şeyi kamerayla görmek istiyorum. Yalnızca toprağı ve gökyüzünü izleyin; sakin olmalarına izin verin. Çünkü onlar hiçbir zaman müdahale etmediler, ne bir işte ne de bir düelloda. Ve şimdi de müdahale etmeyecekler, sadece izleyecekler ve binlerce yıldır yaptıkları ritüellerine devam edecekler. Gülmekten kırılın!” dedi alaycı bir şekilde.

Düello alanı güzel bir Venedik tarzında inşa edilmişti. Ancak gotik ve jonik unsurlar da vardı. Bu stil karışımını açıklamak zordu. Ayrıca, çevresindeki binalar gerçekten gotik stildi. Katedral bunu net bir şekilde gösteriyordu. Saat ilerliyordu. Hissedilen sessizlik meydanı doldurmuştu ve sadece dağ kuşlarının sesi duyuluyordu ve başka hiçbir şey.

Düello alanı, biri kırmızı ve diğeri mavi olmak üzere iki ordu tarafından çevrelenmişti. Her iki taraftan son talimatlar radyo ve diğer iletişim araçları aracılığıyla veriliyordu. Herkes kendi tuzaklarını hazırlamıştı. Tanushi, ihanet şampiyonu olarak biliniyordu ve bu sefer de Dhelpër’e karşı dürüst bir düello olmayacağını düşünebilirdik. Siretler çalmaya başladı, savaş başlayacaktı. Her iki taraf da karargahlarından ayrıldı ve düello yerine doğru adımlarını attılar.

İlk çıkan dhelpër, bir kükreme ile ortaya çıktı. O kadar yüksek bağırdı ki, binalar terkedildiği gibi sallanmaya başladı. Göğsüne sadece bir çelik zırh giymişti ve başka bir şey yoktu. Çünkü zaferine tamamen güveniyordu. Sadece bir saniye içinde Tanushi’yi tehdit etmesi gerekiyordu, ve onu doğrudan kesiyordu. Tanushi, ona yaklaşmak için sadece bir anı bekledi. Bu yüzden sadece göğsüne mermi karşıtı zırh giydi, diğer vücut kısımlarına değil. Güvenle, askeri adımlarla ilerledi ve gururla toprağı salladı.

“Asla komünizmin bu ormanı yönetmesine izin vermeyeceğim,” dedi. “Asla komünist birini yeryüzünde bırakmayacağım. Bu lanet olası kırmızılar, bu tehdit ediciler. Siz alt türsünüz ve bu leninist piçlerle başa çıkıyorsunuz,” dedi.

“Bu yüzden ben dhelpërım, seçkin ve egemen ırkın bir parçası. Çünkü ben ve kraliyet kanımız, liderlik etmeye geldik. Tamam, kızıl koyunlar?” dedi yüksek sesle, dağlar kadar yüksek.

O, doğal gibi görünüyordu. Ama bir yerde bir kusuru vardı. Kırmızı tehdit ediciler bunu biliyordu ve buldular. Onun sağ kulağı altında olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden nişancılara hemen, o yanını döndüğü anda vurmasını emrettiler.

“Gel, hain,” dedi. “Seni burada ortada yiyeceğim ve bağırsaklarını pirzola yapacağım. Gel, bugün açım, geç yattım.”

Ahahahaha, o büyükçe güldü ve kalabalığa, kameralara ve halka döndü.

“Bu ormanda asla komünizm olmayacak. Bütün kızılları öldüreceğim ve yok edeceğim. Çünkü sadece silahla anlarsınız. Kör ve körü kör’e gülerler,” dedi. “Ahaha, tekrar güldü. “Sizler bir araya geldiğinizde cesur olursunuz, arkadan saldırırsınız. Devekuşları gibi kaçıyorsunuz, yani, koyunlar. Ne kadar cesur olduğunuzu düşünüyorsunuz, ahaha, devam etti. Siz kızıllar, devam etti. Siz doğanın bir hormon hatası mısınız? Annemin kullandığı malzeme ve kanınızı emenler. Hem kötüsünüz hem de hainlersiniz. İhtiyaç duyduğunuzda acımasız olursunuz ve iktidarınızda zorbalar olursunuz. Ama boş kaldığınızda fahişeler gibisiniz. Ve kadınlarınız da fahişe,” Tanushi’ye dönerek dedi, tam kırmızı bir kıyafet giymişti. Tüm vücut kısmına kurşun geçirmez zırh giymişti, hiçbir kısmı ihmal edilmedi. Başından aşağıya, hatta boynuna bile. Boynu… onu şu şekilde hedef alın, snajperlere hatırlattı. Bu, dhelpër’in doğrudan vurulacağı yerdi. Dhelpër, onu çeşitli laflarla alay etti. Aslında, düello eşit değildi, dhelpër çok daha büyük, güçlü ve stratejikti. Ancak sahnede Tanushi, anın kralıydı. Tamamen kırmızı giyinmişti ve zaferi kazanmak için kararlılığını gösteren bir şarkı söylemeye başladı.

Tanushi korkmadı ve dhelpère karşı çıktı. Askeri adımlarla yanına gitti ve şunları söyledi: “Yaygara yapıcı ve soyguncu dhelpër! Onun halkımı öldürdüğünü ve ihanet ettiğini biliyorum. Bugün senin sonun geldi. Orduna tek bir talebim var. Ölümünden sonra, teslim ol. Çünkü sana hiçbir şey yapmayacağız. Ölüm seninle karşı karşıya ve ben senin ölümünüm,” dedi net bir sesle.

Tanushi, zaferi sağlamak için önlemler almıştı. Ailesini şehirden uzaklaştırmış ve sınırda bir sığınakta gizlemişti, onları dhelpërlerin baskısından korumak için.

Gülümseyerek, Tanushi dhelpër’e şöyle dedi: “Özür dilerim ama zafer kazanmak için gerekli önlemleri aldım. Ve senin her gün yaptığın ihanetler için bugün ceza vereceğim.” Dhelpër dişlerini sıktı, biraz yaklaştı ve ona kıyılacak olan düellistleri gösterdi. Tanushi pazmore’yi güneşe doğru yöneltti ve onun gözlerinde yansıyan güneş gerçek ışınlarla parladı. O bir duruş kaybetti ve yere yıkıldı.

Bu sırada, Snaiper’ler ona doğru vurdu. O yıkılmadı, Tanushi araya girdi ve dhelpër’e kılıçla boğazına vurdu. Ama o yine de kalktı, cesaretle doluydu. Tanushi, mükemmel askeri eğitimle donatılmıştı ve ona akıllıca karşılık verdi. Sonra, biraz zaman kazanmak için hafif bir koşu yaptı, böylece o ölürken. Ve ansızın dönüp, tekrar vurdu.

Tanushi’nin çıkardığı bir ırmak gibi kan aktı yolda. Hep onu çok öldürmüştü. Ama yine de kalktı. Ama bu sefer tekrar ölü düştü yere. Tanushi’nin ikinci darbesinden sonra öldü. O, kendi dikkatsizliği ve kibrinin kurbanı oldu. Doğa, onun ölümüne iyi gelmedi ve o gün güneş artık parlamadı.

Bu durum, Tanrı’nın Zanit ormanının bu kötü insanlara gerçek cezasını vereceğini gösteriyordu. Güç bu düellodan Tanushi’nin eline geçti ve komünizm ormana geri döndü. Lanet yayılmaya başladı, çünkü bu kötü ve sadakatsiz insanlar yönetilecek, uzun bir süre boyunca sosyalizm tarafından. Halk ezildi ve yeniden yoksulluğa düştü. Sadece propaganda ile beslendiler. Ormanın gözlerinde sosyalist yıkımın rüzgarı hissediliyordu. Onlar, yeni diktatörleri Tanushi ile yaptıkları hatayı şimdi affetmek zorundaydılar. Her zaman kalabalıkların suçu.

Tirana, 20 Şubat 2024.