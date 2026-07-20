Sot seancë plenare, por edhe protestë përpara Kuvendit/ Tubuesit presin deputetët me vezë në duar

Ditën e sotme do të mbahet seancë plenarë, e parafundit, përpara mbylljes së këtij sesioni. Pritet që seanca të nisë në orën 12:00. Protestuesit kanë paralajmëruar një ditë më parë se sot do të mblidhen përpara Kuvendit. Protestuesit tashmë kanë nisur të grumbullohen përpara parlamentit.
Tubuesit kanë marrë me vete vezë, duke paralajmëruar një formë proteste më aktive ndaj deputetëve dhe institucionit. Në hyrje të parlamentit janë shtuar masat e sigurisë. Pritet të shihet nëse protesta do të përshkallëzohet me mbërritjen e deputetëve.
Vëmendja është përqendruar edhe te opozita. Mbetet për t’u parë nëse deputetët opozitarë do të qëndrojnë vetëm në sallën e Kuvendit apo do t’u bashkohen qytetarëve jashtë.