Sot mësohet kampioni në Premierligë

Sot zhvillohet xhiroja e fundit dhe vendimtare në Premierligës.

Manchester City dhe Arsenali do të luftojnë për titullin e këtij edicioni.

Momentalisht, përparësinë e ka City që është lider me 88 pikë, dy më shumë se Arsenali i dyti.

Sot, të drejtuarit e Pep Guardiolas përballen në shtëpi me Ëest Ham United dhe me një fitore eventuale do të jenë kampion, për herë të katërtë radhazi.

Në krahun tjetër, Arsenali përballet me Evertonin dhe fitorja është opsioni i vetëm dhe të luten për një gabim të kundërshtarit.

Ndeshjet tjera të javë së fundit janë: