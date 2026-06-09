Sot mbahet dita e 10 e protestës, mijëra qytetarë pritet të dalin sërish në shesh

Ditën e sotme do të mbahet protesta e 10 radhazi e qytetarëve, të cilët kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama.
Teksa çdo ditë pjesëmarrja qytetare bëhet edhe më e madhe, ditën e djeshme mijëra të rinj e të reja u mblodhën fillimisht në Sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt godinës së Kryeministrisë, ku bulevardi u mbush me pankarta, flamuj dhe thirrje kundër qeverisë dhe klasës politike në tërësi.
“Rama jep dorëheqjen”, “Mos u përçani! Poshtë patronazhistët”, “Rama ik”, ishin disa nga thirrjet qe shoqëruan dje tubimin qytetar.
Ndërkohë, sot është njoftuar një tjetër protestë, në orën 18:00, ndërsa marshimi do të nisë nga sheshi Skënderbej, për t’u ndalur te Kryeministria.
Peticioni “Rama out”
Pakënaqësia ndaj qeverisë po reflektohet gjithnjë e më shumë edhe në hapësirën online. Peticioni “Rama Out”, që kërkon largimin e kryeministrit Rama, ka mbledhur rreth 1.5 milionë firma dhe po përhapet me shpejtësi në rrjetet sociale.
Organizatorët e fushatës bëjnë thirrje për pjesëmarrje sa më të gjerë, ndërsa numri i firmëtarëve vijon të rritet. Paralel me protestat në sheshe, mbështetetës të shumtë po i shtohen edhe peticionit online “Rama out”.
Peticion online me sloganin e qartë “Rama Out” po përhapet me shpejtësi të jashtëzakonshme në rrjetet sociale, duke u kthyer në një nga fushatat më të mëdha digjitale të kohëve të fundit në Shqipëri.
Organizatorët e platformës kanë lëshuar një thirrje të fortë publike drejtuar çdo qytetari që kërkon një rrugë të re për vendin: “Nëse besoni se vendi ka nevojë për ndryshim, mos qëndroni në heshtje”.