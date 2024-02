Sot jemi të lumtur dhe krenarë, me shtetin më të ri në Evropë, Kosovën, ose më saktë Dardaninë/Flamur Bucpapaj

Sot jemi të lumtur dhe krenarë, me shtetin më të ri në Evropë, Kosovën, ose më saktë Dardaninë. Shpallja e pavarësisë më 17 shkurt 2008 është fillimi i zgjidhjes së çështjes shqiptare në Kosovë në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara. Natyrisht, sot Serbia po provokon dhe duke ndërhyrë në Mitrovicë Ajo, duke shpresuar të nisë një sulm kundër saj Po bén manovra ushtarake ne kufi. Edhe lindja e Kosovës vazhdon të jetë pa flamurine Kosoves, dhe shtrirjen

qeverisë së Kosovës. Por do të ndodhë shpejt. Si komb, jemi të gatshëm të mbrojmë çdo centimetër të tokës shqiptare. Ushtria shqiptare duhet të jetë e gatshme për të mbrojtur kufijtë shqiptarë. Divizionet e Kukësit, Shkodrës dhe Gjirokastrës duhet të rikrijohen menjëherë, sepse çështja shqiptare kërkon një zgjidhje I bëjmë thirrje qeverisë shqiptare të marrë masa urgjente për të mbrojtur kufijtë shqiptarë. Përndryshe, do të jemi themelues të një ushtrie kombëtare private .Edhe nuk do të lëmë kufirin tonë shqiptar të pa mbrojtur.

Flamur Bucpapaj