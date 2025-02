Sot derbi i Madridit: Këto janë formacionet e mundshme të Ancelottit dhe Simeones

Real Madrid pret rivalët e Atletico Madridit në një përballje jetike të derbit të La Ligës sonte në Santiago Bernabeu.

Los Blancos kryesojnë aktualisht renditjen e La Ligës me vetëm një pikë diferencë, ndërsa Diego Simeone synon t’i ndjekë ata në javët e fundit të sezonit.

Carlo Ancelotti po përballet me një krizë dëmtimesh në mbrojtje dhe me perspektivën e një dysheje ndeshjesh ndaj Manchester Cityt në fazën çerekfinale të Ligës së Kampionëve, por Simeone nuk ka fituar një derbi në transfertë që nga viti 2016.

Të dyja skuadrat siguruan një vend në gjysmëfinalet e Copa del Rey gjatë mesjavës, pasi Atletico Madrid shkatërroi Getafen me një fitore 5-0 në shtëpi, ndërsa ekipi i Ancelottit kaloi Leganesin me një gol në minutën e 93-të në një derbi lokal.

Ancelotti dhe Simeone hodhën në fushë skuadra të rotuara në kupë, dhe kjo përballje e La Ligës do të sjellë një përmbysje të prioriteteve dhe një formacion më të njohur për të dyja ekipet.

Real Madrid dhe formacioni i mundshëm

Ndeshja e fundit e Real Madridit në La Liga përfundoi me një humbje 1-0 ndaj Espanyolit, dhe ata pritet të përdorin një formacion të ngjashëm në derbi, me Diario AS që raporton se Raul Asencio do të zëvendësojë të dëmtuarin Antonio Rudiger në qendër të mbrojtjes.

Dilema tjetër mbetet në krahun e majtë të mbrojtjes, me Ancelottin që pritet të marrë një vendim të vonë mes Ferland Mendyt dhe Fran Garcias për titullarin.

Atletico Madrid dhe formacioni i mundshëm

Skuadra e Simeones siguroi një fitore 2-0 në shtëpi ndaj Mallorcës fundjavën e kaluar, dhe ai gjithashtu duhet të bëjë ndryshime në mbrojtje, pasi Robin Le Normand është i pezulluar për një ndeshje.

Jose Maria Gimenez pritet të hyjë në formacion, ndërsa Javi Galan do të zëvendësojë Reinildo Mandavan në krahun e majtë të mbrojtjes për miqtë.

Antoine Griezmann do të udhëheqë sulmin, pasi shënoi gol nga stoli ndaj Mallorcës, me francezin që po menaxhohet me kujdes nga Simeone në vitin 2025.

Atletico Madrid gjithashtu ka avantazhin e mungesës së një ndeshjeje në mesjavë, pasi ata siguruan automatikisht një vend në fazën e 1/16-ve të Ligës së Kampionëve, ndërsa Real Madrid përgatitet për një tjetër udhëtim në Etihad Stadium.