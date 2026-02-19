Sot ceremonia e Bordit të Paqes/ Zbulohet agjenda zyrtare

Bordi i Paqes i Presidentit të SHBA-së Donald Trump do të mbajë një takim inaugurues të enjten në Uashington, ku synon të çojë përpara rindërtimin e Gazës, pavarësisht pyetjeve nëse Hamasi do të bjerë dakord të çarmatoset dhe nëse Izraeli do të bjerë dakord të tërhiqet më tej nga Rripi, në mënyrë që rindërtimi i planifikuar të mund të ecë përpara.
Takimi vjen gati katër muaj pasi administrata Trump ndërmjetësoi një armëpushim në Rripin e Gazës që lejoi lirimin e të gjithë pengjeve të mbetura izraelite.
Megjithatë, që atëherë, të dyja palët kanë akuzuar njëra-tjetrën për shkelje pothuajse të përditshme të armëpushimit dhe qindra palestinezë janë vrarë, sipas ministrisë së shëndetësisë në Gaza të drejtuar nga Hamasi.
Megjithatë, një zyrtar i lartë amerikan kundërshtoi idenë se përparimi në Gaza ka ngecur.
“Nuk kemi iluzione për sfidat në lidhje me demilitarizimin, por jemi inkurajuar nga ajo që kanë raportuar ndërmjetësit”, tha zyrtari i lartë amerikan të mërkurën.
Ndërsa SHBA-të po e quajnë takimin e së enjtes si një takim inaugurues, anëtarët e Bordit të Paqes u takuan muajin e kaluar në Zvicër për një ceremoni nënshkrimi në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror.
Agjenda
Mbledhja e së enjtes do të fillojë me një mëngjes në orën 9:00 (15:00 me orën e Tiranës).
Trump do të mbërrijë në orën 10:00 për të mbajtur fjalimin hapës dhe për të nënshkruar një numër rezolutash që kanë të bëjnë me Gazën.
Kryetari i secilit delegacion të pranishëm u udhëzua të ofronte një fjalim të shkurtër, gjatë të cilit ata inkurajohen të njoftojnë kontributet e tyre në përpjekjet e rindërtimit të Gazës.
Do të ketë gjithashtu fjalime nga Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ndihmësit e lartë të Trump, Jared Kushner dhe Steve Witkoff, Ambasadori i SHBA-së në OKB, Mike Waltz, ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Tony Blair dhe Përfaqësuesi i Lartë i Bordit të Paqes për Gazën, Nickolay Mladenov, thotë zyrtari amerikan.
Rubio është anëtar i Bordit Ekzekutiv të Bordit të Paqes, ndërsa Kushner, Witkoff, Blair dhe Mladenov janë anëtarë të Bordit Ekzekutiv të Gazës të Bordit të Paqes. Të dy panelet pritet të luajnë një rol në mbikëqyrjen e menaxhimit të Gazës pas luftës.
Trump do të marrë pjesë në një foto në grup përpara se të largohet në orën 11:00, ndërsa eventi do të vazhdojë për një orë tjetër, sipas një orari të dërguar pjesëmarrësve.