Sondazhi i Reuters: 71% e amerikanëve kërkojnë t’i jepet fund luftës në Iran, shumica kundër tarifave të Trump

Shumica e amerikanëve kërkojnë që Kongresi i ri të ndërhyjë për t’i dhënë fund luftës në Iran dhe të heqë tarifat tregtare të vendosura nga presidenti Donald Trump. Këtë e tregon një sondazh i Reuters, i cili evidenton pakënaqësinë në rritje të qytetarëve amerikanë për politikat e administratës. Sipas rezultateve të sondazhit, 71% e të anketuarve mbështesin miratimin e një ligji nga Kongresi për t’i dhënë fund luftës në Iran. Kjo kërkesë mbështetet nga 93% e demokratëve dhe 51% e republikanëve.
Po ashtu, 62% e amerikanëve janë shprehur pro një nisme për heqjen e tarifave të vendosura nga administrata Trump për produktet e importuara. Lufta në Iran ka ndikuar në rritjen e ndjeshme të çmimeve të energjisë, duke shtuar presionin mbi ekonominë amerikane. Kjo situatë vjen në një kohë kur qytetarët po përballen edhe me koston e lartë të jetesës, të ndikuar ndër të tjera nga tarifat tregtare.
Trump ka argumentuar se ndërhyrja ushtarake ishte e nevojshme për të penguar Iranin të siguronte armë bërthamore, ndërsa tarifat i ka mbrojtur si një instrument për të mbështetur industrinë amerikane. Sondazhi tregon se nëntë nga dhjetë amerikanë konsiderojnë uljen e kostos së jetesës si përparësinë kryesore që Kongresi i ri duhet të trajtojë gjatë 100 ditëve të para të punës.
Një tjetër gjetje e rëndësishme lidhet me marrëdhëniet mes dy kampeve politike. Shumica e të anketuarve në të dyja partitë mendojnë se Trump duhet të bashkëpunojë me demokratët, ndërsa drejtuesit demokratë duhet të kërkojnë bashkëpunim me presidentin. Megjithatë, amerikanët janë të ndarë për mundësinë e nisjes së procedurave të shkarkimit të Trump. 42% mendojnë se një veprim i tillë do të ishte i dëmshëm për vendin, ndërsa 33% e konsiderojnë pozitiv.
Rënia e mbështetjes për të dyja partitë
Të dhënat tregojnë gjithashtu një nivel të ulët besimi te të dyja forcat kryesore politike në SHBA. Vlerësimi i miratimit për presidentin Donald Trump ka zbritur në 32%, pranë nivelit më të ulët të karrierës së tij politike.
Ndërkohë, demokratët kanë një vlerësim pozitiv nga 45% e amerikanëve, kundrejt 51% që kanë një mendim negativ për ta. Për republikanët, shifrat janë edhe më të pafavorshme: 35% kanë një opinion pozitiv, ndërsa 60% shprehen negativisht. Rezultatet pasqyrojnë një klimë të ndërlikuar politike në SHBA, ku lufta, ekonomia dhe kostoja e jetesës mbeten ndër shqetësimet kryesore të qytetarëve.