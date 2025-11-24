Sommer nën akuzë pas golit në derbi: krahasimi me Maignan është i pamëshirshëm

Yann Sommer bëhet sërish objekt kritikash pas humbjes së Interit në derbin e Milanos: pasiguria e tij në goditjen e Saelemaekers, që i hapi rrugën finalizimit fitues të Pulisic, rihap një debat që ishte shpërthyer që pas ndeshjes ndaj Juventusit.
Për t’i bërë të gjitha edhe më të dukshme, erdhi paraqitja monumentale e kolegut kuqezi Mike Maignan, vendimtar me pritje prej kampioni në pjesën e parë dhe me penalltinë e ndalur ndaj Calhanoglu.
Vështirësitë e Sommer kishin dalë në pah që në Allianz Stadium, me ndërhyrje të diskutueshme që kontribuan në fitoren 4-3 të Juventusit, por Chivu kishte zgjedhur ta mbronte: “Nuk dua ta ekspozoj ndaj një seance qitjeje”. Besimi nuk solli kthesën e shpresuar: mes ndeshjes në Torino dhe derbit, u përsëritën gabime në menaxhimin e topit, në daljet dhe në refleksin mes shtyllave.
Edhe pas derbit, trajneri zikaltër shmangu fajësimet dhe mbrojti portierin e tij: “Nuk fajësoj askënd. Jemi të gjithë bashkë, për mirë e për keq. Nëse do ta bëja, do të thoshte të flisja për dështim”. Tekniku kërkon të rikompaktojë grupin në prag të Champions League, por çështja e portierit mbetet qendrore.
Sommer dhe paralelja me ‘vështirësitë’ e Handanovic
Momenti “jo” i portierit zviceran i ngjan shumë fazës së fundit të karrierës së Samir Handanovic, kur rëniet në nivel nuk e pengonin sllovenin të mbante titullaritetin.
Me Sommer, megjithatë, mungon ai “peshë specifike” që Handanovic kishte fituar ndër vite, dhe kjo do ta kishte bërë më të lehtë kalimin te Josep Martínez. Por incidenti i ish-portierit të Genoas ka ndërlikuar planet, duke e detyruar Chivun të shtyjë rotacionin mes shtyllave.
Maignan–Sommer, duel i pamëshirshëm në derbi
Derbi i amplifikoi distancat: ndaj grushtimit të shkurtër të zviceranit, që kushtoi golin 1-0 për Milanin, u vendos paraqitja dominuese e Maignan, i cili i mbylli portat me dy pritje të jashtëzakonshme në pjesën e parë (ndaj Thuram dhe Lautaro) dhe priti një penallti vendimtare ndaj Calhanoglu.
Dy paraqitje diametralisht të kundërta, që shpjegojnë një pjesë të madhe të rezultatit dhe të momentit të zymtë të zikaltërve, tashmë në gjashtë ndeshje rresht pa fitore.
Interi shikon përpara për portën
Në Viale della Liberazione mendojnë tashmë për epokën pas-Sommer: largimi në fund të sezonit konsiderohet thuajse i sigurt.
Në tavolinë janë disa profile për të ardhmen: Caprile, Meret dhe Vicario, ndërsa Martínez pritet të përshpejtojë integrimin sapo të rikuperohet plotësisht nga incidenti. Portieri i Cagliarit është profili më i pëlqyer, Meret te Napoli ka mbetur “i tepërt” dhe Vicario është prej kohësh një dëshirë e drejtuesve interistë.
Interi do të duhet të vendosë shpejt për të ardhmen e portës së vet: çështja Sommer është shndërruar në pikën më delikate të sezonit zikaltër.