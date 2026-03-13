“Solidaritet të plotë me Turqinë”, Ministria e Jashtme reagon pas sulmit iranian

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar në rrjetin social “X” , për sulmin e fundit me raketë balistike të Iranit në hapësirën ajrore të Turqisë.

“Republika Islamike e Iranit vijon të përshkallëzojë konfliktin, duke sulmuar jo vetëm fqinjët e saj në Lindjen e Mesme, por edhe duke vënë në shënjestër Turqinë.

Edhe një herë, NATO ka dëshmuar aftësinë e saj të jashtëzakonshme dhe reagimin e shpejtë në mbrojtje të Aleatëve dhe të sigurisë së tyre.

Shqipëria dënon fuqimisht sulmin e fundit me raketë balistike të regjimit iranian kundër Turqisë, një partner strategjik i Shqipërisë dhe Aleat i çmuar në NATO. Ne qëndrojmë në solidaritet të plotë me Turqinë dhe me të gjithë Aleatët në mbrojtje të territorit, sigurisë dhe unitetit të Aleancës”, thuhet në reagimin e plotë.

