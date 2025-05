Solet, lojtari i Udinese akuzohet për përd*unim: një grua shkon në spital e denoncon

Tani, “futbollisti profesionist i akuzuar për dhunë seksuale” ka një emër dhe mbiemër. Dhe do të ishte ai i Oumar Solet, mbrojtësit qendror të Udineses. Këtë e bën të ditur “Messaggero Veneto”, duke specifikuar se avokati i tij i besuar, Maurizio Conti, nuk ka dhënë deklarata për të mbrojtur të gjitha personat e përfshirë në këtë çështje. Prokuroria e Udines ka nisur një hetim pas denoncimit të një 32-vjeçareje. Sulmi i supozuar do të kishte ndodhur në përfundim të një mbrëmjeje në një lokal dhe do të ishin të përfshirë edhe dy miq të futbollistit.

Nga ana e hetuesve mbizotëron diskrecioni maksimal, ndërsa nga klubi friulan nuk ka asnjë reagim zyrtar. Megjithatë, po rritet pritshmëria për konferencën për shtyp të së shtunës kur trajneri Runjaic do të shpallë skuadrën dhe të grumbulluarit për ndeshjen në program ndaj Juventusit: nëse emri i Solet nuk do të figurojë në listë, do të jetë një tregues i rëndësishëm…

Rikonstruksioni

Sipas një rikonstruksioni të parë, lojtari – në shoqërinë e dy miqve – do të kishte takuar vajzën në një lokal dhe mbrëmja do të kishte vazhduar në shtëpinë e Solet, edhe me persona të tjerë të pranishëm. Gruaja ka treguar se ka mbërritur në spital në gjendje të dehur. Në atë moment, futbollisti dhe miqtë e tij do të kishin bërë përpjekje të përsëritura për t’iu afruar, të refuzuara nga gruaja, e cila do të kishte tentuar të kundërshtonte. Por çdo përpjekje e saj, përballë këmbënguljes së treve, do të kishte rezultuar e kotë.

Karabinierët kanë nisur menjëherë verifikimet përkatëse dhe kanë denoncuar profesionistin dhe dy miqtë. Hipoteza e veprës penale për të cilën po hetohet është ajo e dhunës seksuale. Identiteti i personave të tjerë të pranishëm në mbrëmje do të ishte zbuluar gjithashtu falë bashkëpunimit të futbollistit. Tre të hetuarit do të kishin dhënë një version krejtësisht të kundërt me faktet e rrëfyera të dielën në mbrëmje te mjekët dhe Karabinierët nga gruaja në spitalin friulan.

Rrëfimi i një miku të Solet

Një nga miqtë e pranishëm në ngjarje, i identifikuar me shkronjën S. dhe me origjinë të huaj, i dëgjuar nga gazeta venete, ka dhënë një version krejtësisht të kundërt: “Ishim katër burra dhe katër gra. Ajo piu katër gin tonic, i pagoi vetë. Askush nuk e detyroi të pinte,” ka deklaruar ai. Sipas dëshmitarit, do të kishte qenë një “festë mes miqsh” që përfundoi në shtëpinë e futbollistit, ku “vajzat kërcenin” dhe viktima e supozuar do të kishte pasur tashmë një takim të mëparshëm me lojtarin.

“U puthën, pastaj shkuan në dhomën e gjumit me një çift tjetër. Ishte gjithçka me pëlqim,” ka vazhduar S., duke shtuar se të nesërmen në mëngjes vajza ishte ankuar se nuk kujtonte asgjë dhe kishte akuzuar të pranishmit se e kishin droguar. Sërish sipas S., 30-vjeçarja do të kishte përmendur një video të regjistruar gjatë mbrëmjes: “Thoshte se, nëse do të përfundonte në rrjete sociale, do na e bënte të paguanim”.