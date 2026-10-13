Sofía Vergara publikon mesazhin për burrat narcistë, reagon ish-bashkëshorti

Joe Manganiello ka reaguar ndaj zërave të fundit që lindën pas një postimi në rrjetet sociale të ish-bashkëshortes së tij, Sofía Vergara.
Aktori ishte i ftuar të hënën, më 12 tetor, në emisionin “CBS Mornings”, ku promovoi librin e tij autobiografik Bloodlines, në të cilin rrëfen betejën me një sëmundje autoimune që për pak i mori jetën. Gjatë intervistës, moderatorja Gayle King e pyeti për një postim të fundit të Vergara-s në Instagram Story.
Aktorja e serialit Modern Family, 54 vjeçe, kishte ripublikuar një grafik që krahasonte sjelljen e një “burri të mirë” me atë të një “burri narcist”. Postimi ishte publikuar fillimisht nga djali i saj, Manolo Gonzalez Vergara, 35 vjeç.
Krahas grafikut shfaqej edhe një mesazh ku thuhej: “Mbani mend, fëmijë, kur keni të bëni me një person narcist, nuk ka rëndësi sa shumë bëni për të, sepse ai do t’ju mbajë mëri për këtë dhe asgjë nuk do të jetë kurrë e mjaftueshme. Në një mënyrë apo tjetër, ai gjithmonë do të përpiqet t’ju paraqesë si personin e keq.”
Duke iu referuar postimit, King e pyeti Manganiello-n nëse mendonte se mesazhi i drejtohej atij.
“Duket sikur po thonë se, në thelb, ajo që të ndodhi ty ishte e tmerrshme, por në fund të fundit ti je një narcist. Çfarë përgjigjeje ke për këtë?”, e pyeti moderatorja.
Aktori 49-vjeçar u përgjigj: “Mendoj se kushdo që e ka thënë këtë duhet ta lexojë fillimisht librin dhe të kuptojë se për çfarë bëhet fjalë në të vërtetë. Libri nuk ka të bëjë me këtë. Ai flet për vuajtjet që kam kaluar.”
Sipas tij, Bloodlines është një histori për “mbijetesën dhe shpresën”.
Në librin e tij, Manganiello rrëfen edhe fundin e martesës shtatëvjeçare me Vergara-n. Ai shkruan se simptomat e sëmundjes nisën pak pas martesës së tyre në vitin 2015.
Aktori i True Blood pretendon se sëmundja bëri që martesa e tyre të mbetej pa asnjë lloj afërsie emocionale. Në libër, ai pretendon gjithashtu se Vergara refuzonte ta përqafonte dhe tallej me qenin e tij të racës Chihuahua.
Çifti i dha fund lidhjes në vitin 2023.
Nga ana e saj, Vergara kishte deklaruar më parë se ndarja erdhi për shkak të mosmarrëveshjeve rreth dëshirës për të pasur fëmijë. Në vitin 2024, ajo shpjegoi se ish-bashkëshorti ishte më i ri dhe dëshironte të bëhej baba, ndërsa ajo nuk donte të bëhej nënë në një moshë më të madhe.
“Ndjej se kjo nuk do të ishte e drejtë për fëmijën. Respektoj këdo që zgjedh ta bëjë këtë, por për mua kjo nuk është më një mundësi”, ishte shprehur aktorja.