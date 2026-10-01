Socialistët rrëzojnë kërkesën e PD-së për mocion me debat për Vlora Hysenin

Ka përfunduar mbledhja e Konferencës së Kryetarëve, e cila me votat e mazhorances rrëzoi kërkesën e opozitës për mocion me debat për Vlora Hysenin.

Opozita kërkoi që çështja të shqyrtohet në Parlament, duke vënë në fokus përgjegjësitë institucionale që lidhen me emërimin, ushtrimin e detyrës, mbikëqyrjen dhe largimin e ish-drejtoreshës së SHISH-it.

Nga ana tjetër, mazhoranca argumentoi se çështja duhet t’u lihet institucioneve të drejtësisë, përkatësisht SPAK-ut dhe gjykatës, të cilat duhet të vijojnë procedurat sipas kompetencave të tyre. Sipas këtij qëndrimi, kërkesa e opozitës për mocion me debat nuk u mbështet.

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