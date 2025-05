Slot zbulon mesazhin që i ka dërguar Klopp për Liverpool: “Je pjesë e historisë”

Në vitin e tij të parë në pankinën e Liverpool, Arne Slot ka shijuar kënaqësinë e të fituarit të Premier League, të dytën në historinë e klubit. Një sukses që erdhi pesë javë përpara fundit, falë fitores kundër Tottenham-it dhe që u festua me shumë entuziazëm nga të gjithë lojtarët në fushë: është kurorëzimi i një ëndrre të madhe, përveçse të jetë edhe suksesi i parë pas epokës së madhe të Jurgen Klopp. Gjermani kishte qenë i pari që u kishte dhuruar Premier në duart e Reds dhe pasardhësi i tij ka arritur të vazhdojë shumë mirë punën.

Nuk mund të mungonin urimet publike nga ish-trajneri, por sigurisht që të dy kanë shkëmbyer edhe mesazhe private, të cilat deri tani kanë mbetur sekret. Por në konferencën e fundit për shtyp, holandezi ka treguar atë që i ka thënë paraardhësi i tij, gjithmonë i vëmendshëm ndaj fatit të Liverpool edhe tani që e sheh futbollin nga një pozicion më i largët se pankina.

Çfarë i tha Klopp

Slot është një trajner i pak fjalëve, që nuk humbet kohë me biseda, por pas fitores së titullit me Liverpool mund të çlodhet. Në konferencë për shtyp ai foli për të gjitha mesazhet që ka marrë gjatë javës, duke nisur sigurisht nga ato të personazheve më të famshëm: “Personi më i famshëm që më ka shkruar? Mendoj se është Jurgen Klopp”. E lehtë të zgjedhësh një emër të njohur që edhe pas një viti bën ende të rrahin të gjitha zemrat e Anfield.

Por çfarë kanë thënë mes tyre? Këtu trajneri mbetet mjaft i vagullt, por përcjell gjithë krenarinë e gjermanit: “Ato që më kanë thënë pothuajse të gjithë: urime, tani e di sa i veçantë është klubi ynë, tani edhe ti je pjesë e historisë, gjëra të tilla. Ishte vërtet i lumtur për mua, për lojtarët, për stafin, për tifozët. Të gjithë ne e njohim Jurgen, kështu që po. Ndoshta kam harruar dikë, por mendoj se ai ishte më i famshmi”.

️ "Now you are part of history"

Arne Slot reveals the message he received from Jurgen Klopp after Liverpool claimed the Premier League title pic.twitter.com/jSPywxQ00I

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 2, 2025