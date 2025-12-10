Slot e pranon: “Një penallti që nuk besoj se do të ishte dhënë në Premier League”

Arne Slot ka pak dyshime: “Është një penallti që nuk besoj se do të ishte dhënë në Premier League”. Këto janë fjalët e trajnerit të Liverpool, i cili mori një fitore shumë të rëndësishme në fushën e Inter, duke u imponuar falë një prove të madhe sakrifice në mbrojtje dhe penalltisë së realizuar nga Szoboszlai në minutën e 88′.
Suksesi konsolidon pozicionin e skuadrës angleze në zonat që vlejnë hyrjen në fazën pasuese, në pritje të ndeshjeve vendimtare të janarit kundër Marseille dhe Qarabag. Në fund të ndeshjes, trajneri i “Reds” analizoi kështu paraqitjen e lojtarëve të tij në konferencën për shtyp: “Ishte ndeshja e katërt në dhjetë ditë, një situatë shumë e rrallë në futboll. Edhe tre ndeshje në një javë janë shumë, imagjinoni katër. Kishim vetëm 13 lojtarë të repartit të avancuar me eksperiencë mes Premier League dhe Champions League. Vinim nga një ndeshje shumë e vështirë kundër Leeds, e mbyllur 3-3 pas shtesave, në të cilën e meritonim shumë më tepër. Të vish në San Siro, kundër një Interi kaq të fortë, dhe të ofrosh këtë paraqitje, është diçka për t’u krenuar”.
Slot më pas theksoi edhe një herë ndeshjen e radhës pa raste të vërteta të lejuara: “Edhe një herë tjetër i kemi kufizuar në minimum mundësitë e kundërshtarëve. Momenti më i vështirë ishte pak para pushimit, pas një vendimi arbitrar që, sipas nesh, mund të vlerësohej ndryshe. Por kjo ka qenë pak historia e sezonit tonë. Gjëja më e rëndësishme ka qenë mentaliteti”.
Slot: “Penallti që nuk besoj se do të ishte dhënë në Premier League”
Në pjesën e dytë, sipas trajnerit holandez, skuadra u rrit edhe më shumë: “U bëmë gjithnjë e më të rrezikshëm, kishim shkuar afër golit me Bradley dhe Ekitike. Në fund erdhi penalltia: një vendim që, me shumë gjasë, në Premier League nuk do të ishte akorduar. Por nëse mendoj për episodet që kemi pësuar gjatë sezonit, mund të them se goli i parë i anuluar do të kishte qenë shumë më qartësisht i gabuar”.
Sa i përket temës së arbitrimit, Slot ishte i drejtpërdrejtë, por i matur: “Nuk duhet të shkojë kështu, sigurisht. Por nëse duhet të zgjedh, preferoj të shënojmë në minutën e 86′ sesa në të 38′. Kemi pasur shumë vendime kundër, si në Premier League, ashtu edhe në Champions. Lojtarët, megjithatë, treguan edhe një herë forcë të madhe mendore dhe kësaj radhe arritëm ta çonim në shtëpi fitoren”.
Sa i përket peshës specifike të këtij suksesi, trajneri shpjegoi: “Nuk mund të dimë çfarë do të ndodhë më vonë, por ishte thelbësore të merrnim pikë këtu. E dinim sa e vështirë do të ishte: Interi është shumë i fortë në këtë stadium. Është një rezultat i rëndësishëm, si ato kundër Real Madrid ose Arsenal. Paradoksi është se kemi mposhtur skuadra të mëdha, por kemi humbur pikë në ndeshje të tjera për arsye të ndryshme, një prej të cilave sapo e përmenda”.
Në fund, sa i përket korit të tifozëve që këndonin emrin e tij pavarësisht vështirësive ditët e fundit pas shpërthimit të “çështjes Salah”: “Do të thotë shumë për mua, por nuk ka të bëjë me mua: ka të bëjë me skuadrën. Tifozët ishin aty për lojtarët. Edhe një herë na mbështetën në një situatë të vështirë, duke treguar se në momentet e komplikuara jemi të gjithë të bashkuar. Sot e treguan si tifozët, ashtu edhe lojtarët”.
Në mbyllje, Slot qartësoi një frazë të interpretuar gjatë një interviste me Clarence Seedorf për situatën e lidhur me Mohamed Salah: “Clarence shprehu një opinion të tijin, dhe unë e pranova si të tillë. Nuk kam thënë kush duhet të bëjë hapin e parë a gjëra të ngjashme. Ishte thjesht pikëpamja e tij, dhe jam i lumtur që mund ta qartësoj”.