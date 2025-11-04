Sllovenia publikon listën për ndeshjen ndaj Kosovës dhe Suedisë

Kombëtarja e Sllovenisë e ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjet ndaj Kosovës dhe Suedisë, të vlefshme për kualifikim në Kampionatin Botëror.
Sllovenët aktualisht gjenden në vendin e tretë në grupin B me tri pikë, katër më pak se Kosova që gjendet e dyta.
Sllovenëve iu kryen punë vetëm fitorja ndaj Kosovës, për t’i mbajtur gjallë shpresat për vendin e dytë që dërgon në play-off për kualifikim në Botëror.
Jan Oblak dhe Benjamin Sesko janë dy futbollistët yje të Sllovenisë që do të jenë të gatshëm ndaj Kosovës.