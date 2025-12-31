Skuadra e yjeve pa kontratë nga janari 2026: nga Lewandowski e Silva te Vlahovic

Çdo sesion merkatoje dimërore sjell me vete mundësinë për të përforcuar skuadrën pa paguar asnjë euro për kartonin. Mes lojtarëve me kontratë që skadon në qershor, del në pah një përzgjedhje yjesh që, nëse do të vendoseshin së bashku, do të formonin një formacion titullar ëndrrash, të aftë të konkurronte në nivelet më të larta falë përvojës, talentit dhe lidershipit. Nga Lewandowski te Dybala, nuk ka klub që nuk do ti dëshironte në skuadër.
Parametra zero të vitit 2026: skuadra ideale nga Neuer te Benzema dhe Lewandowski
Në portë, zgjedhja bie mbi Manuel Neuer, autoritet i vërtetë mes shtyllave me Bayern Munich dhe Gjermaninë, i aftë të komandojë mbrojtjen me siguri dhe qartësi pavarësisht moshës. Reparti defensiv bashkon përvojë dhe soliditet: Dani Carvajal si mbrojtës i djathtë garanton besueshmëri, ndërsa në qendër rreshtohen Antonio Rüdiger dhe Kalidou Koulibaly, dy mbrojtës të frikshëm në duele një kundër një dhe në lojën ajrore, të gatshëm për të përballuar sfidat më të vështira.
Mesfusha bashkon forcën fizike dhe inteligjencën taktike. Leon Goretzka mishëron ritmin dhe futjet e vazhdueshme, ndërsa Bernardo Silva orkestron lojën me saktësi, duke ofruar zgjidhje të menjëhershme dhe duke e mbajtur skuadrën të ekuilibruar dhe fluide. Në krah të tyre, Luka Modrić përfaqëson mençurinë dhe vizionin e lojës së një veterani që vazhdon të bëjë diferencën pavarësisht 40 viteve.
Në sulm, Sadio Mané sjell shpejtësi dhe instinkt, Paulo Dybala paparashikueshmëri dhe klas në lidhjen e reparteve, ndërsa Karim Benzema dhe Robert Lewandowski garantojnë gola prej veteranësh dhe vazhdimësi në zonë. Si alternativë sulmuese, Dusan Vlahovic kombinon forcën dhe potencialin për të ardhmen.
Ky formacion lojtarësh të lirë bashkon kampionë me tituj Champions League, Topa të Artë dhe mbi 1.200 gola gjithsej, duke krijuar një njëmbëdhjetëshe të një niveli të jashtëzakonshëm. Një skuadër e gatshme për të bërë të ëndërrojë çdo klub ambicioz, duke treguar se, me strategjinë e duhur, tregu i lojtarëve të lirë mund të ofrojë mundësi të jashtëzakonshme.