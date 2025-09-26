Skorupski tregon si e priti penalltinë ndaj Aston Villa: “Mendova për Dibu Martinez”

Bologna nuk nis mirë në Europa League me humbjen kundër Aston Villa në Angli. Një disfatë që nga pikëpamja e rezultatit është sigurisht negative, por mbetet paraqitja e skuadrës së teknikut Italiano, e cila pati disa raste për të shënuar. Humbja megjithatë mund të kishte qenë edhe më e rëndë, por Skorupski ishte i mirë duke shmangur dyfishimin falë penalltisë së pritur ndaj Watkins. Pikërisht gjuajtja nga njëmbëdhjetë metra u bë temë diskutimi nga studioja e Sky, që në post ndeshje, duke intervistuar portierin e Bologna të lidhur nga Anglia, i kërkoi portierit polak se si kishte arritur ta priste atë goditje duke nuhatur gjuajtjen qendrore.
Në atë moment Skorupski i befason të gjithë dhe i përgjigjet pyetjes së ish-kapitenit të Inter Beppe Bergomi, i cili e pyet nëse ishte përgatitur për penalltitë dhe nëse e njihte lojtarin që gjuajti: “Sinqerisht nuk mendoja se do të gjuante Watkins, pashë që në fund ata ndërruan lojtarin – shpjegon ai. – Ndërsa po gjuante, megjithatë, mendova për Dibu Martinez, për mënyrën se si ai lëviz dhe vallëzon kur duhet të presë penalltitë”.
Skorupski tregon si e priti penalltinë
Në atë pikë Martinez befason studion: “Mendova se nëse do të isha lëvizur si ai, ai mund të gjuante në qendër dhe fatmirësisht e prita”. Martinez megjithatë nuk ishte në portë me Aston Villa, por në pankinë. Skorupski në fakt ishte i aftë të qëndronte në këmbë deri kur kuptoi se gjuajtja do të shkonte në qendër.
Kjo ktheu sërish shpresë te Bologna, që gjeti guximin të luftonte për një barazim, i cili megjithatë në fund nuk erdhi: “Mund të jemi krenarë për mënyrën si kemi luajtur dhe luftuar kundër një skuadre shumë të fortë të Premier League, kemi treguar se mund të luajmë me të gjitha – tha Skorupski –. Në fund humbëm, por nëse vazhdojmë të luajmë kështu, mund ta kalojmë grupin”.
Skorupski, fjalët pas Aston Villa-Bologna
Portieri polak shpjegon sekretin e kësaj Bologna, në të cilin Italiano po bën në të vërtetë diferencën: “Ne e njohim njëri-tjetrin prej më shumë se një viti me stafin tonë, e dimë çfarë na kërkon, është një avantazh i madh që e tregojmë ndeshje pas ndeshjeje – shton ai. – Tani kthehemi në Itali dhe mendojmë për kampionatin sepse duhet të bëjmë pikë edhe atje. Këto ndeshje na bëjnë të rritemi dhe të bëjmë një hap cilësor, si Champions, na japin shumë besim. Jam i sigurt që edhe këtë vit do ta tregojmë si vitin e kaluar”.