Skocia turpëroi Spanjën, Luis Enrique shpërthen: “Parazitët e hutat po shijojnë sekondat e tyre të lavdisë”

Luis Enrique hoqi disa guralecë nga këpucët e tij gjatë intervistës së tij të gjatë me Cadena Ser. Ish-tekniku i Spanjës sulmoi kundërshtarët e tij dhe shpjegoi planet për të ardhmen. Luis Enrique u largua nga kombëtarja iberike pas eliminimit nga Botërori i Katarit, me penallti ndaj Marokut. Në vend të tij, Federata Iberike thirri ish-trajnerin e U-21 de la Fuente. Aventura e trajnerit të ri nuk nisi në mënyrën më të mirë, duke humbur 2-0 ndaj Skocisë në kualifikuese.

Tashmë ish-trajneri i Romës dhe Barcelonës po shijon në maksimum pushimin e tij. Ai ka marrë pjesë në një garë me biçikletë malore dhe vazhdon stërvitjen duke pedaluar. Së fundmi ai ka dhënë një intervistë të gjatë për Cadena Sur. Një mundësi që tekniku e shfrytëzoi për të sulmuar ata që e kritikuan në të kaluarën e tij te Spanja: “Lehin dhe pastaj kalërojnë, është një shenjë e mirë. Kur je në futbollin profesionist, nuk mund t’i kënaqësh të gjithë. Ose të kontrollosh atë që thuhet për ty. Përkushtohem që të përballem me çdo gjë me intensitet kur jam brenda dhe kur jam jashtë. Nuk më intereson çfarë thonë, vazhdoj të bëj gjërat e mia, me qetësi dhe duke shijuar atë që më pëlqen. Parazitët dhe hutat po shijojnë sekondat e tyre të lavdisë”.

