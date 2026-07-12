Skenë madhështore e publik i madh për koncertin e shumëpritur të Kanye West në Tiranë

Këngëtari i njohur amerikan Kanye West nisi të performojë rreth orës 21:15, duke ndezur skenën.
Gjatë performancës, artisti solli në repertor hitet e tij ndër vite. Publiku u shfaq mjaft entuziast duke e shoqeruar reperin me këngë dhe duartrokitje.
Ajo çfarë u vu re ishte skenografia e veçantë, efekte vizuale dhe një skenë gjigande në formë globi.
Eventi u zhvillua në një hapësirë të dedikuar enkas për këtë performancë “Eagle Stadium”, një stadium i përkohshëm me kapacitet prej rreth 60,000 spektatorësh.