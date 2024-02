Skandaloze/ Magjistratura heq mesataren për provimet e pranimit

Shkolla e Magjistraturës shpërndau të mërkurën më 31 janar një njoftim që e cilësoi të rëndësishëm për të gjithë të interesuarit për të marrë pjesë në provimin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 2024-2025. Që në krye të njoftimit sqarohej se Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, në mbledhjen e datës 29 janar 2024, ka vendosur të ndryshojë rregullimin e kriterit të mesatares së lëndëve, duke hequr kërkesën për notë mesatare mbi 8-të, të lëndëve kryesore.

Në një reagim publik pas vendimit, Qëndresa Qytetare, një organizatë që lufton për cilësi në arsimin e lartë, e cilësoi vendimin e Shkollës së Magjistraturës të gabuar.

“Në këtë moment kur sytë e qytetarëve janë drejtuar tek SPAK-u dhe reforma, elitat e këtij sistemi morën një vendim që ngre dyshime, pikëpyetje dhe mosbesim tek rekrutimi i gjyqtareve dhe prokurorëve të rinj,” tha Qëndresa Qytetare, ndërsa shtoi se Shkolla e Magjistraturës ende nuk është pastruar nga të shkarkuarit dhe dorëhequrit e vetingut, të cilët nuk kanë moral dhe etike për të formësuar gjyqtarët e rinj.

Neni 10 i Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, ‘regjistrimi i kandidatëve për magjistratë dhe kriteret e pranimit, përcaktonte në shkronjën (d) se, për t’u pranuar në formimin fillestar për magjistrat, duhej që ndër të tjera të kishte notë mesatare të përgjithshme mbi 8-të, si dhe ‘notë mesatare mbi 8 (tetë) për grupin e lëndëve kryesore, ku përfshihen: E Drejta Civile dhe e Detyrimeve, E Drejta Penale, (Pjesa e përgjithshme dhe pjesa e posaçme), Procedura Civile, Procedura Penale, E Drejta Administrative dhe e Drejta Kushtetuese.

Me ndryshimin e tre ditëve më parë, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës ka mundësuar që edhe të diplomuarit si juristë që nuk arrijnë këtë kriter të munden të jenë pjesë e trupës së magjistratëve të rinj nëse zgjidhen si fitues.

Drejtori i Shkollës së Magjistraturës, Arben Rakipi i pyetur nga BIRN lidhur me qëllimin e këtij ndryshimi, u shpreh se ishte në pamundësi mbrëmjen e të mërkurës për folur lidhur me këtë vendimmarrje, por shtoi se ishte i gatshëm të jepte komentin e tij paraditen e të enjtes.

Këshilli Drejtues ka vendosur të ndryshojë edhe dispozitat lidhur me provimin e fazës së dytë në mënyrë që provimi i pranimit të zhvillohet në dy ditë. Sipas ndryshimeve, në ditën e parë provimi do të bëhet vetëm për pesë tezat e lëndëve, ndërsa ditën e dytë vetëm me rastet praktike. Në ditën e dytë të fazës së dytë, provimi mbi raste praktike do të ketë dhe një rast praktik shtesë, në të drejtën administrative.

Provimi i fazës së dytë është përcaktuar të ketë 400 pikë, 250 pikë në ditën e parë për pesë tezat dhe 150 pikë për rastet praktike.

Faza e parë me natyrë kualifikuese zhvillohet me vlerësim elektronik dhe organizohet në një ditë./BIRN