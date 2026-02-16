Skandali erotik që tronditi Malin e Zi, ish-drejtoresha flet para prokurorit

Prokuroria Themelore e Shtetit në Podgoricë nisi një ekzaminim ekspertize për të përcaktuar se kush shfaqet në regjistrimet erotike, ish-drejtoresha e Drejtorisë në Ministrinë e të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave, Mirjana Pajkoviç.
Mirjana Pajkoviq deklaroi para prokurorëve se Vukshiç ishte në njërën nga regjistrimet dhe se ishte ai që shpërndau materialin video pa autorizim.
Vukshiq i mohoi kategorikisht këto pretendime.
Ish-këshilltari i Presidentit të Malit të Zi, Dejan Vukshiç, pretendon se ai nuk është personi në videon kontroverse, shkruan Vijesti.
Kujtojmë se skandali lindi kur në rrjetet sociale u shfaqën video intime ku shihej Pajkovi? në atë kohë sekretare e Ministrisë së të Drejtave të Njeriut dhe Minoriteteve dhe, me sa duket, Vukši?.
Në fund të vitit të kaluar, Pajkoviq ngriti tre padi penale kundër Vukshiqit, duke e akuzuar atë për shpërndarje të paautorizuar të regjistrimeve eksplicite të saj.
Nga ana tjetër, Vukši?, kur paraqiti dorëheqjen e tij, njoftoi se Pajkovi? i vodhi telefonin celular në tetor 2024, i cili, siç pretendon ai, është keqpërdorur më pas.
Prokuroria në Mal të Zi ka bërë të ditur se ka nisur hetimet paraprake për të sqaruar rrethanat e rastit dhe për të identifikuar përgjegjësit.
Skandali që tronditi Malin e Zi, Pajkoviç para prokurorëve: Në video me mua është ish-këshilltari i Presidentit!
