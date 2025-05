Skandal në Spanjë, një zë misterioz në dhomën VAR gjatë Barça– Real: “Më në fund…”

Barcelona fitoi 4-3 “El Clásico” kundër Real Madrid dhe vendosi duart mbi titullin në La Liga. Gëzimi i blaugranëve ishte i pakontrollueshëm, pothuajse si një hakmarrje ndaj aludimeve të shpërndara nga ambientet “blancos” për fashot në kyçet e dorës të katalanasve, por nuk munguan helmimet dhe polemikat për shkak të disa episodeve arbitrare të diskutueshme.

Dialogu kontrovers mbi golin e anuluar të Fermín López

Një prej tyre shkaktoi bujë, jo aq për vendimin në vetvete apo për atë që u pa, por për një shprehje të çuditshme që u dëgjua në sfond në dhomën e VAR, ndërsa zyrtarët e ndeshjes po rishikonin aksionin në monitor. Dhe nëse ishte e qartë pse iu anulua Fermín López goli për 5-3 kundër Real (kishte kontrolluar topin me krah, edhe pse pa qëllim, duke përfituar nga kjo), ajo që habiti ishte një “faleminderit Zotit” që u dëgjua nga kabina e regjisë. Kjo audio pati një efekt shkatërrues.

“El Clásico” mes Barcelonës dhe Real Madrid dje përfundoi 4-3 për blaugranët. Por nuk munguan polemikat arbitrare, veçanërisht për disa episode. Njëri prej tyre lidhej me golin e anuluar të Fermín López në minutën e fundit të ndeshjes; lojtari spanjoll kishte ndalur topin me dorë përpara se të çlirohej nga mbrojtja dhe të godiste në portë. Megjithatë, atë që shkaktoi bujë ishte një audio që vinte nga dhoma VAR. Aty ishte arbitri Juan Martínez Munuera: ishte ai që njoftoi gjyqtarin në fushë, Alejandro Hernández Hernández, se ai gol duhej anuluar sepse ishte i parregullt për shkak të një prekjeje me krah që ndoshta nuk ishte parë me shpejtësinë reale dhe për vetë pozicionimin e lojtarëve.

Zëri misterioz në audion e dhomës VAR

Çfarë ka të çuditshme në atë bisedë? Rasti shpërtheu menjëherë pasi RFEF (Federata Spanjolle e Futbollit) bëri publik dialogun gjatë shqyrtimit në fushë, në përfundim të të cilit gjyqtari, siç e kërkon protokolli, do të sinjalizojë anulimin e golit. Në sekondën e 37-të dëgjohet një zë misterioz që thotë “më në fund” (“grazie al cielo”). Rindërtimi i shkëmbimit të fjalëve ka tërbuar tifozët e Barcelonës, më poshtë janë pjesët më të rëndësishme të sekuencës: Martínez Munuera: “Më dëgjo, Alex. Sapo identifikuam një dorë, në rregull? Eja ta shikosh, të lutem”.

Një zë i panjohur: “Është lart, më në fund… Po, po, absolutisht”. Hernández Hernández: “Në rregull, perfekt. Vazhdo, prek dorën e tij, po. Topi po del jashtë dhe tani më jep një pamje të gjerë që të shoh gjithë aksionin, të shoh si përfundon. Në rregull, perfekt, dora është qartësisht e ngritur. Anuloj golin”.