Skandal në Premier League: çështja Donnarumma mund sjellë ndryshimin e rregullores

Ndeshja mes Manchester City dhe Leeds nuk ka kaluar pa u vënë re, jo aq për rezultatin final 3-2 në favor të Citizens, sa për polemikat që shpërthyen menjëherë pas saj. Daniel Farke, trajneri i Leeds, ndezi debatin mbi një “anashkalim të rregullave” nga Pep Guardiola, duke përqendruar vëmendjen e mediave mbi një të metë të mundshme rregullatore që së shpejti mund të çojë në një reformë në futbollin anglez. E gjitha lidhet me dëmtimin e italianit Gianluigi Donnarumma
Polemika pas ndeshjes
Gjatë konferencës së nxehtë për shtyp pas ndeshjes, Farke shprehu pakënaqësinë e tij për dëmtimin e Gianluigi Donnarumma, portierit të City, i cili sipas tij u shfrytëzua për të krijuar një avantazh taktik. Farke deklaroi: “Të gjithë e dinë pse u rrëzua, mund të shtiresh sikur u dëmtove për të marrë më shumë biseda taktike. Por a është kjo vërtet në frymën e fair play?”
Fjalët e Farke gjetën jehonë te Danny Murphy, ish-lojtar i Liverpool, i cili mbështeti nevojën për një zgjidhje “më të drejtë për të gjithë”, duke shkaktuar diskutime të tjera në ambientin e futbollit britanik.
Boshllëku rregullator
Aktualisht, rregullorja parashikon që një lojtar i fushës duhet të lërë fushën për 30 sekonda nëse ka nevojë për trajtim mjekësor. Megjithatë, ky rregull nuk zbatohet për portierët, dhe sipas Farke kjo paraqet një boshllëk që lejon sjellje jo të ndershme, si ngadalësimi i qëllimshëm i lojës dhe mundësia që trajnerët të riorganizojnë skuadrën në momente vendimtare të ndeshjes.
BBC raporton se organet drejtuese të futbollit anglez po vlerësojnë ndryshime të mundshme për të mbushur këtë boshllëk dhe për të garantuar një ndjenjë më të madhe të lojës së ndershme.
Propozimet në diskutim
Mes propozimeve në tavolinë, spikat ajo që kërkon të dalë përkohësisht nga fusha edhe një lojtar i fushës kur portieri merr trajtim, në mënyrë që të shmangen pabarazitë taktike. Një opsion tjetër, më radikal, është ndalimi i futbollistëve për t’u afruar te vija anësore gjatë trajtimit të portierit, një masë që do të reduktonte numrin e diskutimeve të shpejta taktike.
Këto reforma të mundshme, nëse miratohen, mund të ridizenjojnë disa dinamika të lojës, duke kufizuar situatat e abuzimit dhe duke përmirësuar frymën e fair play që duhet të karakterizojë gjithmonë këtë sport.
Çështja nuk është vetëm rregullatore por edhe etike: sfida është të ruhet integriteti dhe konkurrueshmëria e lojës pa u mbështetur te hilet. Në muajt e ardhshëm, vendimet e organeve angleze mund të përfaqësojnë një hap të rëndësishëm drejt një futbolli më të drejtë dhe më respektues ndaj rregullave.