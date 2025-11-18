Skandal në Premier: arbitri Dean pranon favorizimin e City për titullin në vitin 2012

Manchester City fitoi Premier League në vitin 2012 në një finale marramendëse. Në ditën e fundit, Manchester United ishte përkohësisht në krye pas fitores, por në minutat shtesë Citizens përmbysën rezultatin kundër Queens Park Rangers nga 1-2 në 3-2, falë golit legjendar të Sergio Agüero, që vulosi titullin nën drejtimin e teknikut Roberto Mancini. Pothuajse 14 vjet më vonë, arbitri anglez Mike Dean ka komentuar ndeshjen dhe ka mbështetur teorinë e komplotit të avancuar nga Wayne Rooney.
Ish-sulmuesi i Manchester United kishte hamendësuar se QPR e kishte lehtësuar City. “City barazoi 2-2 dhe QPR menjëherë u dha topin kundërshtarëve. Ne u pyetëm: ‘Çfarë po ndodh?’”, ka treguar Dean për The Overlap Fan Debate.
Dean shtoi: “Gjyqtari i katërt Neil Swarbrick na kishte thënë të ishim gati, diçka po vinte. Pasi QPR mori vesh që ishte i shpëtuar nga rënia nga kategoria, Jamie Mackie ishte në fushë duke festuar ndërsa ndeshja vazhdonte”. Skuadra kishte gjithashtu tre ish-lojtarë të City: Nedum Onuoha, Wright-Phillips dhe Joey Barton, ky i fundit i përjashtuar në minutën e 55′.
Një arbitër mbështet teorinë konspirative të Rooney mbi triumfin e City në 2012
Megjithëse deklaratat e Rooney dhe Dean mbeten spekulative, pamjet e ndeshjes tregojnë se, menjëherë pas barazimit të City, QPR në të vërtetë ia ktheu posedimin pa bërë rezistencë, duke ushqyer zërat mbi një sjellje të dyshimtë taktike. Ajo golë e Agüero, pra, nuk ishte vetëm një moment magjie sportive, por edhe një episod që edhe sot ndan opinione dhe ushqen debate mes tifozëve, ekspertëve dhe njerëzve të futbollit.
Akti i fundit i Premier League 2012 mbetet kështu i ngulitur jo vetëm për triumfin e Manchester City, por edhe për polemikën që e rrethon, duke e bërë atë ndeshje një legjendë moderne të futbollit anglez.