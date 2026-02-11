Skandal në Maldive: klubi humb me dëshirë në tavolinë, i shpëton rënies nga kategoria

Gjetja e fundit për të arritur shpëtimin në javën e fundit është orkestruar nga mendjet djallëzore të Green Streets, skuadër që militon në kampionatin më të lartë në Maldive, Dhiraagu Dhivehi Premier League, në të cilin do të vazhdojë të luajë edhe sezonin e ardhshëm. Sepse klubi arriti të shmangë rënien nga kategoria duke vendosur të humbasë në tavolinë me rezultatin 2-0. Kjo i lejoi Green Streets të ruajë një diferencë më të mirë golash krahasuar me Club Valencia, që e mbylli me pikë të barabarta, por që shpresonte në një humbje të kundërshtarit me të paktën 4 gola diferencë.
Lufta për mbijetesë në javën e fundit të kampionatit
Skandali u servir në një pjatë argjendi dhe hapi derën për polemika që tani e shohin në telashe Federatën e Futbollit të Maldive, e cila do të duhet të bëjë qartësi mbi një nga fundet e sezonit më të diskutueshme ndonjëherë: në javën e fundit të kampionatit, në fakt, nuk u zhvillua kurrë ndeshja mes Green Streets dhe New Radiant, vendimtare për fatet në frontin e rënies nga kategoria. Nëse Green Streets do të kishte humbur me një diferencë më të madhe se 4 gola dhe njëkohësisht Club Valencia do të kishte fituar ndeshjen e tij, do të kishte rënë në divizionin e dytë. Valencia bëri detyrën e vet, duke zbritur në fushë dhe duke fituar, por Green Streets zgjodhi rrugën më të sigurt: humbjen në tavolinë që dekretohet vetëm me 2-0 kundër, duke ruajtur rezultatin dhe renditjen.
Renditja para javës së fundit: Club Valencia duhej të fitonte duke shpresuar në një humbje me 4 gola diferencë të Green Streets
Plani dinak i Green Streets, shpëton duke humbur në tavolinë
E gjitha ndodhi në një kontekst më shumë se surreal, kur pak minuta para fishkëllimës së fillimit, të gjithë lojtarët e Green Streets nuk u paraqitën në fushë, edhe pse kishin mbërritur rregullisht në stadium, duke paraqitur listën e zakonshme të formacionit titullar dhe rezervave te përfaqësuesit federalë, të cilët më pas ia dorëzuan arbitrit. “Skuadra u paraqit në stadium, me drejtues dhe lojtarë, gjë që tregon qëllimin tonë fillestar për të luajtur”, deklaroi klubi në një komunikatë për shtyp të mëvonshme. “Fatkeqësisht, shumë lojtarë u goditën nga virusi gastroenterik, gjë që na pengoi të vendosnim një skuadër në fushë. Në asnjë moment, megjithatë, Green Streets nuk vendosi qëllimisht të tërhiqej apo të manipulonte rezultatin e ndeshjes”.
Denoncimi i Club Valencia: “E manipuluan kampionatin”
Deklarata që, natyrisht, nuk u pranuan nga Club Valencia, i cili, megjithëse zhvilloi rregullisht ndeshjen e vet, e pa veten të rrëzuar nga kategoria për diferencë më të keqe golash, pasi për t’u shpëtuar, Green Streets duhej të humbiste të paktën me 4 gola diferencë. Në një deklaratë në faqen e tij zyrtare në Facebook, Club Valencia denoncoi faktin se Green Streets kishte përcaktuar qëllimisht fatin e ndeshjes duke mos u paraqitur në fushë: “Të vendosësh vetë rezultatin do të thotë të ndikosh në fatin e ndeshjes”. Më pas, denoncimi në Federatë.
Vendimi tolerant i Federatës: “Të mos përsëritet më”
Valencia i atribuoi kundërshtarëve një sjellje të qartë antisportive dhe të padrejtë duke iu drejtuar zyrtarisht FAM, Federatës së Futbollit të Maldive. E cila ndërhyri, por në një mënyrë më shumë se tolerante për një rast që kërkonte qartazi më shumë vendosmëri: vetëm gjobë për Green Streets dhe ndalim transferta për tifozët. Pa asnjë sanksion tjetër, përkundrazi: FAM certifikoi menjëherë praninë e klubit në Premier League edhe sezonin e ardhshëm. E vetmja shënim ishte një post scriptum më vete: “Nëse Green Streets përsërit këtë lloj veprimi, komiteti do të adoptojë masa më të rënda ndaj klubit”.