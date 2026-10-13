Skandal në FIFA: Gianni Infantino dhe paga e dytë sekrete nga Botërori 2026

Stuhia rreth presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, nuk po jep shenja qetësimi. Ai është vënë në qendër të polemikave pas propozimit të tij për privatizimin e botës së futbollit dhe përfitimin nga shitja e eventeve, përmes të cilave ka arritur të sigurojë të ardhura shtesë prej miliona eurosh, përtej atyre të deklaruara rregullisht si kreu i FIFA-s. Përveç kësaj, ai ka përfituar në mënyrë të fshehtë edhe shuma përmes FWC2026 US Inc., të cilat nuk janë deklaruar kurrë publikisht dhe që u zbuluan pas një hetimi gazetaresk.
Infantino, paga si president i FIFA-s: mbi 4 milionë në vit
Që prej zgjedhjes së Infantinos në vitin 2016, FIFA është angazhuar zyrtarisht të publikojë çdo vit, në bilancin e saj zyrtar, pagën bazë, bonuset dhe kompensimet e presidentit dhe sekretarit të përgjithshëm. Qëllimi ka qenë shmangia e skandaleve të ngjashme me atë të korrupsionit dhe të fondeve të mëdha të fshehta, që e vendosën paraardhësin e tij, Sepp Blatter, në qendër të një skandali gjigant.
Sipas hetimit, presidenti i FIFA-s ka përfituar rreth 4,59 milionë euro në formën e të ardhurave të deklaruara rregullisht për pozicionin e tij. Megjithatë, duke krahasuar të dhënat me deklaratën e të ardhurave të paraqitur pranë Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme në SHBA (Internal Revenue Service), gazeta britanike The Times zbuloi ekzistencën e një burimi të dytë të ardhurash.
Infantino akuzohet nga “The Times” për një pagë të dytë të padeklaruar
“The Times”: ja paga e fshehtë përmes FWC2026 Inc. Zbulimin e kutisë së re të Pandorës lidhur me financat dhe keqpërdorimet e dyshuara të Infantinos e bëri gazetari Martyn Ziegler, i cili publikoi të dhënat që kishte në dispozicion. Menaxhimi i këtyre të ardhurave të padeklaruara u realizua përmes fondeve të transferuara nga FWC2026 US Inc., filiali amerikan i krijuar posaçërisht nga FIFA për organizimin e Kupës së Botës 2026. Vetëm gjatë vitit 2024, Infantino mori edhe 1,58 milionë euro nga kjo shoqëri “hije” e FIFA-s, duke e çuar shumën e përgjithshme të të ardhurave të tij në 6,17 milionë euro.
Burime brenda gazetës kanë zbuluar më pas se presidenti Infantino ka vazhduar të përfitojë shuma të ngjashme, madje edhe më të larta, deri në fund të vitit 2026. Mes luksit që Infantino i ka lejuar vetes, edhe gjatë Botërorit, ishte një vilë madhështore në zonën ultraekskluzive të Sunset Islands, në Miami Beach.
Infantino në telashe: rizgjedhja në vitin 2027 po largohet
Dokumentet tatimore e rëndojnë më tej pozicionin e Infantinos, pasi ai duket se është i vetmi drejtues i FIFA-s që përfiton shuma të tilla “të fshehta”. As figura të tjera të rëndësishme, si sekretari i përgjithshëm i FIFA-s, Matthias Grafström, apo presidenti i CONCACAF-ut, Victor Montagliani, i cili është gjithashtu kryetar i bordit drejtues të filialit amerikan, nuk kanë marrë asnjë dollar shtesë nga shoqëria FWC2026.
E gjithë kjo e rëndon më tej pozitën tashmë delikate të Infantinos, në një moment të ndërlikuar historik dhe politik për FIFA-n. Pasi ka humbur aleatët kryesorë dhe është gjendur i vetëm në aspektin politik, pa mbështetjen e dikurshme të disa konfederatave mike, edhe skandali i fundit mund të ketë pasoja të rënda. Kështu, zgjedhjet presidenciale të marsit të ardhshëm, në vitin 2027, duken gjithnjë e më shumë si fundi i rrugëtimit dhe i epokës së tij në krye të FIFA-s.