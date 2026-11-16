Skandal në Britani, fjalimi i kryeministrit bëhet me ChatGTP

Një skandal ka shpërthyer në Britaninë e Madhe, pasi një ndihmës i afërt i kryeministrit Andy Burnham dyshohet se ka përdorur inteligjencën artificiale për të redaktuar dhe përmirësuar emocionalisht një fjalim politik që kreu i qeverisë do të mbante në një aktivitet të Partisë Laburiste në Uells.
Sipas një raportimi të gazetës *Daily Mail*, ndihmësi, i cili punon si shkrues fjalimesh në Downing Street, u pa duke përdorur ChatGPT gjatë një udhëtimi me tren nga Londra drejt Uellsit, më 13 nëntor. Ai po punonte mbi tekstin e fjalimit të Burnham, duke kërkuar nga chatbot-i që disa pjesë të tij të bëheshin më të fuqishme dhe më emocionuese.
Ajo që ka nxitur debat nuk është thjesht përdorimi i AI-së për korrigjime gjuhësore, por dyshimi se teknologjia është përfshirë drejtpërdrejt në ndërtimin e mesazhit politik dhe në mënyrën se si ai synonte të ndikonte te publiku.
Sipas *Daily Mail*, një nga kërkesat drejtuar ChatGPT-së lidhej me një pasazh për trashëgiminë politike të ish-kryeministres Margaret Thatcher dhe pasojat e deindustrializimit në komunitetet britanike.
Ndihmësi dyshohet se i kërkoi inteligjencës artificiale që kjo pjesë të përcillej në mënyrë më emocionale. ChatGPT sugjeroi që mbyllja e minierave, fabrikave dhe uzinave të çelikut të lidhej jo vetëm me humbjen e vendeve të punës, por edhe me shkatërrimin e jetës shoqërore që ishte ndërtuar rreth industrisë.
Në propozimet e chatbot-it përfshiheshin referenca për klubet e punëtorëve, koret, ekipet sportive dhe sindikatat, si pjesë e një strukture komunitare që u zhduk bashkë me rënien e prodhimit industrial.
Madje, sipas raportimit, ChatGPT sugjeroi një mënyrë të caktuar rrëfimi: nga minatorët te familjet e tyre dhe më pas te komuniteti më i gjerë, për të nxjerrë në pah se si puna industriale krijonte lidhje shoqërore përtej vetë vendit të punës.
Elemente të ngjashme u përfshinë në fjalimin që Burnham mbajti më 14 nëntor në Llandudno të Uellsit. Gjatë tij, ai kritikoi politikat e qeverisë së Margaret Thatcher në vitet 1980, duke argumentuar se mbyllja e minierave, fabrikave dhe uzinave të çelikut shkatërroi jo vetëm ekonominë e shumë zonave, por edhe mënyrën e jetesës së komuniteteve.
Rasti ka shkaktuar reagime edhe në kampin opozitar. Kreu i Reform UK, Lee Anderson, reagoi me ironi ndaj përdorimit të ChatGPT-së nga një prej bashkëpunëtorëve të kryeministrit.
Anderson e lidhi këtë episod me problemet e qeverisë për të trajtuar çështje si kostoja e jetesës, ndërsa vuri në pikëpyetje edhe autenticitetin e imazhit publik të Burnham, duke pretenduar se ai është më shumë i ndërtuar sesa spontan.
Nga ana tjetër, Downing Street u përpoq të minimizonte rëndësinë e raportimit. Një zëdhënës i zyrës së kryeministrit deklaroi për *Daily Mail* se Burnham i shkruan vetë shumicën e fjalimeve të tij dhe se edhe ky rast nuk përbënte përjashtim.
Zbulimi vjen në një moment delikat për kryeministrin, i cili po përballet me presion brenda Partisë Laburiste për ndryshimet e propozuara në sistemin e mirëqenies. Burnham po përpiqet të sigurojë mbështetjen e deputetëve laburistë për reformat, ndërsa përdorimi i inteligjencës artificiale në përgatitjen e fjalimit ka hapur një tjetër debat mbi mënyrën se si po ndërtohen mesazhet politike.