Skandal në Argjentinë: hetim mbi avionë privatë e supermakina të drejtuesve të AFA-s

Futbolli argjentinas po jeton një moment lavdie falë kombëtares, por prapa skenave Federata Argjentinase e Futbollit (AFA) është në qendër të skandaleve gjithnjë e më komplekse. Sipas një hetimi të thelluar të La Nación, vëmendja përqendrohet te menaxhimi i fondeve të mbledhura vitet e fundit nga drejtuesit e AFA-s.
Hetimi zbulon se një shoqëri amerikane, e autorizuar nga institucioni i drejtuar nga Claudio Tapia, ka arkëtuar mbi 260 milionë dollarë në katër banka amerikane gjatë katër viteve të fundit. Situata ndërlikohet kur del se të paktën 42 milionë dollarë janë transferuar te katër shoqëri të regjistruara në Florida, pa punonjës dhe pa aktivitet real tregtar, rrethanë që ngre dyshime mbi veprimet e Tapias dhe bashkëpunëtorëve të tij.
109,9 milionë dollarë të tjerë thuhet se janë dërguar te një broker titujsh në Uruguai, përmes një strukture të rregulluar në Ishujt e Virgjër Britanikë, ndërsa dhjetëra milionë janë shpenzuar për luks, përfshirë jahte, avionë privatë dhe rezidenca verore. Edhe pse emri i Tapias dhe i dorës së tij të djathtë Pablo Toviggino nuk figuron në dokumente, shumë shpenzime përkojnë me ngjarje zyrtare të federatës, dhe bashkëshortja e Tovigginos rezulton mes përfituesve të fondeve.
Skandal AFA: hetim për fonde milionere, avionë privatë e supermakina
Shoqëria amerikane në fjalë, TourProdEnter LLC, ka arkëtuar paratë nga sponsorë, të drejta televizive dhe ndeshje miqësore, me kontribute kryesore nga Adidas, Argentina Football Distribution (që menaxhon AFA Play) dhe Reporter Broadcasting Company. Sipas raporteve, kompania do të kishte mbajtur 30% të të ardhurave tregtare jashtë vendit dhe 10% të fondeve të destinuara për logjistikë, kontrata që mbajnë firmat e Tapias dhe Tovigginos.
Javier Faroni, përgjegjësi i shoqërisë, u ndalua teksa po përpiqej të fluturonte drejt Uruguait, ku e priste familja e tij, me sekuestrim të telefonit nga autoritetet. Një tjetër pikë qendrore lidhet me Villa Rosa në Pilar, e vlerësuar mbi 20 milionë dollarë, ndonëse e blerë për 1,8 milionë dhe e lidhur dyshohet me Toviggino përmes personave të tretë.
Ditët e fundit, autoritetet kanë bastisur zyrat e AFA-s dhe vilën që i atribuohet Tapias dhe Tovigginos, duke sekuestruar një park mbresëlënës automjetesh luksoze: 45 makina dhe shtatë motoçikleta, mes tyre Ferrari F430, tre Porsche, Audi R8 dhe mjete të tjera të nivelit të lartë – sekuestrimi më i madh i këtij lloji në vitet e fundit.