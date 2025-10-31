Skandal i ri, Lamine Yamal në Milano menjëherë pas El Clásico: “Festë me shumë gra”

Çfarë bënte Lamine Yamal të hënën në mbrëmje në Milano? Udhëtimi i talentit të ri katalanas i futi në panik Barcelonën dhe tifozët e saj, të shqetësuar për mënyrën se si futbollisti po menaxhon jetën e tij jashtë fushës, dhe ndezi thashethemet e pafundme për arsyen e vërtetë pse u nis me fluturimin e parë drejt Italisë, së bashku me disa miq. Sipas mediave iberike, qëllimi ishte të merrte pjesë në një festë me shumë gra dhe, me gjasë, të takonte një vajzë në veçanti — jo të dashurën e tij aktuale, Nicki Nicole, por një influencuese me të cilën kishte pasur lidhje në të kaluarën.
Lamine Yamal dhe udhëtimi i befasishëm në Itali
Sipas versionit të dhënë në Spanjë, për të shfryrë “helmimin” e mbetur nga “El Clásico” — që Barcelona e humbi —, për të kaluar tensionin e një fundi të nxehtë (ku për të shuar përleshjen mes lojtarëve ndërhyri edhe policia), dhe për të lënë pas polemikat kundër Real Madrid që “vjedh dhe ankohet”, Yamal mendoi të ndërronte ajër. Ishte një udhëtim i shpejtë, një lloj arratisje e shkurtër. Dhe nuk ishte as hera e parë që ndodhnin gjëra të ngjashme, por në vende të tjera si Marbella apo Sevilla. Një sjellje që nuk i pëlqen klubit, sidomos duke pasur parasysh dëmtimin muskulor të fundit që, pikërisht javët para përballjes me “blancos”, e kishte detyruar të ndalej.
Festa e supozuar e skandalit “me miq dhe shumë gra”
“Ka marrë një avion privat për në Milano – tha gazetari Jordi Martin, i cili zbuloi prapaskenën – ka qëndruar në ‘Armani Hotel’ dhe ka organizuar një festë me miqtë e tij dhe shumë gra.” Ky detaj për festën ngriti zemërim si te tifozët, ashtu edhe te klubi, të shqetësuar me të drejtë për pasojat që mund të kenë shpërqendrime të tilla tek lojtari, si në nivel fizik, ashtu edhe mendor. “Më kanë thënë se bëri një festë të madhe, duke harruar plotësisht dëmtimin e tij, shqetësimet e Barcelonës dhe kritikat që merr për faktin se nuk kujdeset për veten…”
Polemikat në Spanjë për qëndrimin e papërgjegjshëm
Ndërsa media e prirur pas kronikës rozë u hodh me ethe në ndjekje të Yamal dhe të (supozuarës) natës së tij të çmendur milaneze, ajo sportive u përqendrua në një pyetje: kishte vërtet diçka për të festuar? Është e vërtetë që ai kishte një ditë pushim, por ndoshta kjo nuk ishte java e duhur për t’ia lejuar vetes një relaks të tillë. Edhe për shkak të shqetësimeve fizike që kishte pasur, do të kishte qenë më mirë të mos lodhej më tepër. Në përmbledhje, Yamal është vënë në bankën e të akuzuarve për një sjellje po aq të papërgjegjshme sa të lehtë e të pandjeshme ndaj zhgënjimit që pasoi humbjen me Real Madrid.