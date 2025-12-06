Skadon afati kushtetues, Begaj “miraton” në heshtje ligjin “Për barazinë gjinore”

Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, ka kaluar në heshtje ligjin e shumëdebatuar “Për barazinë gjinore”.
Ligji u miratua më 6 nëntor në parlament me 77 vota pro dhe 36 kundër. Afati kushtetues për firmën e presidentit skadoi, pa firmën e tij, ligji “kaloi në heshtje”, dhe tani hyn në fuqi.
Përpara dekretimit pati kundërshtime të forta. Deputete të opozitës i bënë thirrje presidentit të mos e dekretonte, duke argumentuar se ligji cenon Kushtetutën dhe liritë themelore si feja, edukimi dhe media. Po ashtu, grupime fetare dhe shoqëri civile kritikuan disa nene të ligjit, duke i cilësuar si të papërshtatshme për familjen dhe traditat shqiptare.
Autoritetet që mbështetën ligjin argumentuan se ky hap është i nevojshëm për të harmonizuar legjislacionin me standardet ndërkombëtare dhe për të garantuar barazi gjinore në punë, arsim, përfaqësim dhe në të drejtat sociale.
Me “heshtjen” e presidentit dhe hyrjen në fuqi të ligjit, çështja konsiderohet si e përfunduar në nivel institucional. /BW