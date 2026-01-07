S’ka paqe në Siri, ushtria fillon bombardimin e lagjeve kurde në Aleppo (VIDEO)

Ushtria siriane ka filluar të bombardojë lagjet kurde në Aleppo, në veri të Sirisë.
Sulmi erdhi menjëherë pasi skadoi afati që u kishte dhënë banorëve për t’u larguar, sipas një gazetari të AFP-së në terren. Forcat e armatosura siriane kishin njoftuar se këto dy rrethe, të kontrolluara nga forcat kurde, do të konsideroheshin “zonë ushtarake” nga ora 15:00 (ora lokale).
WATCH: Syrian Army's Al-Shaheen Brigades drones target SDF/YPG militia positions in buildings in Aleppo’s Sheikh Maqsoud district. pic.twitter.com/CyM79g2ymW
— Clash Report (@clashreport) January 7, 2026
Ata kishin caktuar dy “korridore humanitare” përmes të cilave mijëra civilë kishin ikur më parë, sipas gazetarëve të AFP-së.
نزوح جماعي لسكان
حي #الأشرفية والشيخ مقصود .
بسبب قصف ارهابي السلطة المؤقتة pic.twitter.com/K2haOdIEIE
— Mahmod Kolo (@kolo_mahmod) January 7, 2026