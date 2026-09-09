Situatë me zjarret paraqitet shumë problematike , 13 vatra janë aktive

Ministria e Mbrojtjes raporton se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 43 vatra zjarri, nga të cilat 22 janë shuar, 8 janë vënë nën mbikëqyrje dhe 13 vijojnë të jenë aktive.
Situata mbetet më problematike në disa qarqe. Në Tiranë, zjarri në Malin e Dajtit vijon aktiv në pyll dhe shkurre, por pa rrezik për zonat e banuara. Në Dibër raportohen vatra aktive në Vajkal të Bulqizës, Lundre–Madhesh në Mat, Qafën e Helmes dhe Cerrujë–Mali i Allushit në Klos. Ndërsa në Lezhë vijon zjarri në Gallatë të Kurbinit dhe operacioni në zonën Kalivaç–Zimaj–Kashnjet.
Në Shkodër, aktive mbeten vatrat në Mnelë të Vogël, Bardhaj–Myselim dhe Malin e Tërbunit. Në Mnelë të Vogël janë raportuar dy banesa në rrezik, të cilat po mbrohen nga forcat zjarrfikëse. Vatra aktive raportohen edhe në Gurëshpatë të Librazhdit, Qesarat–Mali i Malinës në Finiq dhe Çërrilë të Mallakastrës.