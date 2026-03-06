Situatë absurde: Maroku njofton akordin me Iniesta, por marrëveshja kishte dështuar

Andres Iniesta dukej tashmë gati për një aventurë të re profesionale pas karrierës së tij të suksesshme në fushë. Ish-futbollisti i FC Barcelona prej ditësh po negocionte me Marokun për t’u bërë drejtori i ri teknik i përfaqësueses. Sinjalet që vinin nga Afrika dukeshin inkurajuese, deri në atë pikë sa Federata kishte përgatitur tashmë një komunikatë të posaçme të dërguar për disa media. Megjithatë, gjërat morën një drejtim tjetër.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Iniesta-Marok, dukej gjithçka e kryer
Dukej tashmë gjithçka e përfunduar për të parë ish-kampionin e botës Iniesta në rolin e drejtuesit dhe figurës së referencës së kombëtares marokene, sidomos pas revolucionit në pankinë me largimin e trajnerit Walid Regragui. Palët kishin kohë që flisnin me njëra-tjetrën, siç konfirmohet nga takimet e shumta për të gjetur një marrëveshje paraprake. Qëllimi ishte t’i jepej një rol i rëndësishëm në strukturën sportive të vendit.
Komunikata për prezantimin zyrtar të Iniestës
Një projekt që pothuajse e kishte bindur Iniestën, edhe sepse skenari ishte ai i punës me një seri talentesh të rinj. Në fakt, Maroku mund të mburret me një brez futbollistësh të rinj shumë interesantë dhe projekti përfshinte edhe një rol aktiv në formësimin e së ardhmes së skuadrës afrikane. Me pak fjalë, kompetenca të plota për Don Andrés, edhe për të kërkuar talente dhe për të bashkëpunuar me trajnerin e ardhshëm të kombëtares.
Çfarë ndodhi
Sipas Marca, megjithatë, gjithçka u prish në momentin më të mirë, me detajet e kontratës që bënë diferencën. Qëndrimet mbetën të largëta në aspektin ekonomik dhe kështu gjithçka dështoi. Në orët e fundit u krijua një konfuzion i madh, pasi Federata e Futbollit të Marokut kishte shpërndarë një shënim informativ privat për disa media, në të cilin jepte takim për një event ku, përveç prezantimit të Tarik Sektioui Ouahbi si trajner i ri, do të zyrtarizohej edhe Iniesta.
Megjithatë marrëveshja në fakt kishte dështuar prej kohësh, duke krijuar një situatë surrealiste. Komunikata u korrigjua më pas dhe, për momentin, opsioni Iniesta nuk është në asnjë mënyrë në tryezën e Marokut.