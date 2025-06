Situata në Lindjen e Mesme, ministrat e jashtëm të BE-së mblidhen në Bruksel

Ministrat e Jashtëm e Bashkimit Europian do të diskutojnë këtë të hënë në Bruksel për situatën në Lindjen e Mesme. Ky takim mbahet pas përshkallëzimit të tensioneve në Lindjen e Mesme.

Shqetësimi ndërkombëtar është rritur pasi SHBA goditur objektet bërthamore në Iran, në mbështetje të sulmeve të fundit të Izraelit.

Një nga çështjet kryesore që do të jetë në fokus të ministrave të Jashtëm të BE, do të jetë gjetja e një zgjidhjeje për konfliktin, për të ulur tensionet e krizës me diplomaci. Shefja e politikës së jashtme europiane, Kaja Kallas u bëri thirrje të gjitha palëve të dielën të bëjnë një hap prapa dhe të kthehen në tryezën e negociatave dhe të parandalojnë përshkallëzimin e mëtejshëm.