Situata në Himarë drejt normalizimit, vijon operacioni për shuarjen e zjarrit

Situata e zjarrit në Himarë është duke shkuar drejt stabilizimit, ndërsa sipas informacionit të fundit nga Prefektura e Vlorës, aktualisht nuk paraqitet më rrezik për banesat.

Forcat e angazhuara në terren vijojnë operacionin për vënien nën kontroll të plotë të flakëve dhe izolimin e vatrave të mbetura aktive.

Ndërhyrja po vijon me qëllim parandalimin e riaktivizimit dhe përhapjes së zjarrit në zona të tjera.

Autoritetet po monitorojnë situatën në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa ekipet zjarrfikëse dhe strukturat e emergjencave mbeten në gatishmëri në terren.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top