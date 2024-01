Situata e Dani Alves komplikohet më keq nga mamaja e tij: ja çfarë ka bërë

Dani Alves e gjen veten ende të mbyllur në një burg në Barcelonë, duke pritur që drejtësia të marrë rrugën e saj dhe të merret një vendim në lidhje me akuzat e rënda ndaj tij. Braziliani duhet të mbrohet nga akuzat tashmë të njohura për dhunë seksuale. Ngjarjet datojnë në dhjetor 2022 dhe kanë ndodhur në një klub nate të njohur në kryeqytetin katalanas.

Situata e ish-mbrojtësit të Brazilit është kritike. Ndonëse ai e ka deklaruar gjithmonë veten të pafajshëm, gjatë muajve ai ka ndryshuar disa herë versionin e tij, duke u nisur nga mosnjohja e fakteve dhe duke shkuar deri aty sa ka folur për një marrëdhënie konsensuale. Tani për t’i komplikuar gjërat, ka ndërhyrë edhe mamaja e tij. Gruaja, për të mbrojtur në një farë mënyre djalin e saj, është bërë protagoniste e një veprimi të papranueshëm.

ÇFARË KA BËRË MAMAJA E DANI ALVES?

Në një përpjekje të ngathët për të vërtetuar pafajësinë e djalit të saj, zonja Lucia publikoi një video me disa imazhe dhe video të viktimës së dyshuar, duke bërë efektivisht të njohur identitetin e saj. Bashkë me videon, zonja Alves akuzon vajzën se ka akuzuar djalin e saj vetëm për të kërkuar famë dhe para. Një iniciativë absolutisht e mjerueshme dhe padyshim e dënueshme me ligj. Gruaja që denoncoi Dani Alves ka në fakt të drejtën e anonimitetit dhe tani ka të ngjarë të bëjë një ankesë serioze.

Në këtë kuptim, Ester Garcia, avokatja e viktimës së dyshuar, bëri të ditur se donte të niste veprimet ligjore për një krim që ajo e cilësoi si “flagrant”. Një element i ri që sigurisht nuk përmirëson situatën tashmë kritike të ish-mbrojtësit të Barcelonës, gjyqi i të cilit do të nisë më 5 shkurt.