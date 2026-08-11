Situata dramatike me flakët/ Zjarret në Kanada detyrojnë mbi 20 mijë banorë të evakuohen

Mbi 20 mijë banorë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në British Columbia të Kanadasë, pasi një zjarr i fuqishëm u përhap me shpejtësi në zonën pranë liqenit Okanagan.
Mes familjeve të evakuuara janë edhe Larry dhe Maura Goodman, të cilët u urdhëruan nga autoritetet të largoheshin nga shtëpia rreth orës 03:00 të mëngjesit. Çifti u bashkua me fqinjët dhe formoi një konvoj për t’u larguar drejt West Kelowna, në përpjekje për të shmangur flakët.
“Shumë prej tyre ishin të moshuar dhe kishin frikë të ngisnin makinën natën”, tha Maura Goodman për AFP, duke përshkruar momentet e evakuimit.
Familjet ngarkuan në automjete sendet që mundën të merrnin me vete, ndërsa Larry Goodman vendosi një llambë në kapakun e motorit për të përmirësuar dukshmërinë gjatë largimit në errësirë. Konvoji përshkoi rrugën drejt West Kelowna, rreth 20 kilometra larg në vijë ajrore.
Zjarri, i njohur nga autoritetet si Bald Range, shpërtheu të premten pasdite pranë liqenit Okanagan dhe u përhap me shpejtësi, duke kërcënuar disa komunitete. Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe kanë paralajmëruar se situata mund të përkeqësohet për shkak të thatësirës së madhe në rajon.
Një grua 80-vjeçare humbi jetën ndërsa po përpiqej të largohej nga një zjarr që kishte përfshirë banesën e saj, njoftuan Forcat Kanadeze të dielën.