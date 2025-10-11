‘Sistemi më i fuqishëm bërthamor’, koreanët zbulojnë raketën e re balistike

Koreja e Veriut zbuloi raketën e saj balistike ndërkontinentale Hwasong-20, e përshkruar nga media shtetërore si “sistemi më i fuqishëm bërthamor strategjik”.
Gjatë paradës ushtarake për 80-vjetorin e Partisë Punëtore, me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë rusë dhe kinezë, u shfaqën dronë, raketa tokë-ajër dhe raketa tokë-tokë u shfaq për t’i treguar botës kapacitetet “të pakapshme” të ushtrisë së izoluar, ndërsa qytetarët e detyruar të merrnin pjesë brohoritnin nën ngjyrat e flamurit kombëtar.
Udhëheqësi Kim Jong Un përmendi gjithashtu pjesëmarrjen e trupave koreano-veriore në Ukrainë pranë forcave ruse, ku rreth 600 ushtarë janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur, sipas Seulit.
Ekspertët vënë në dukje se kjo shfaqje nuk është thjesht propagandë, ajo reflekton një ndryshim struktural në politikën rajonale, duke treguar gatishmërinë e Phenianit për të sfiduar aleancën Seul-Washington me mbështetje të Rusisë dhe Kinës.
Analistët kritikojnë qëndrimin e izoluar dhe militarizimin ekstrem të Koresë së Veriut, duke paralajmëruar se shpenzimet masive për armë bërthamore ndërkohë që qytetarët vuajnë nga varfëria dhe represioni, nuk janë vetëm të rrezikshme për rajonin, por edhe për popullsinë e vet.