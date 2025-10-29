Siria njohu Kosovën/ Kurti: Marrëdhëniet bilaterale do të fuqizohen

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar për njohjen e shtetit të Kosovës nga Siria. Kurti falënderon presidenten Vjosa Osmani dhe Mbretërinë e Arabisë Saudite për negociatat për arritjen e njohjes.

Kryeministri Kurti shkruan se qeveria e tij do të angazhohet për fuqizimin e marrëdhënieve bilaterale.

“Pas Kenias dhe Sudanit, Siria bëhet shteti i radhës që njeh Kosovën brenda këtij viti. Tre njohje dhe tre partneritete të reja më shumë për vendin tonë.
Për këtë lajm të mirë për shtetin dhe të gjithë qytetarët tanë, i jemi mirënjohës përpjekjeve të suksesshme të Presidentes sonë Vjosa Osmani dhe mbështetjes së Mbretërisë së Arabisë Saudite si shtet mik e partner i Republikës sonë.
Nga sot angazhohemi që lidhjet mes nesh të fuqizohen duke ngritur marrëdhënie bilaterale me interesa të përbashkëta dhe partneritete afatgjatë”, shkruan Kurti.

