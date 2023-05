Sipërmarrja e re e Angelina Jolie

Angelina Jolie po fillon një sipërmarrje të re. Të mërkurën, aktorja shpalli Atelier Jolie, një kolektiv i modës “ku të gjithë mund të krijojnë”.

Jolie e përshkroi biznesin në Instagram, duke vënë në dukje se do të jetë “një vend për njerëzit kreativë për të bashkëpunuar me një familje të aftë dhe të larmishme rrobaqepësish ekspertësh, krijues modelesh dhe artizanësh nga e gjithë bota”.

“Kjo buron nga vlerësimi dhe respekti im i thellë për rrobaqepësit dhe prodhuesit e shumtë me të cilët kam punuar gjatë viteve, dëshira për të përdorur materialin e cilësisë së lartë dhe gjithashtu për të qenë pjesë e një lëvizjeje, për të kultivuar më shumë vetë-shprehje”, ka shkruar Jolie. “Mezi pres ta rris këtë me ju.”

Nëpërmjet Atelier Jolie, aktorja shpreson të “krijojë një komunitet kreativiteti dhe frymëzimi, pavarësisht nga sfondi socio-ekonomik”. Ne do të vëmë në pah njerëzit që luajnë një rol në çdo krijim. Duke përfshirë praktikat për refugjatët dhe grupe të tjera të talentuara, të nënvlerësuara, me pozicione dinjiteti bazuar në aftësi,” shtoi ajo. “Dhe ndërsa punojmë me artizanët dhe krijuesit globalë, ne shpresojmë të ndihmojmë të ndajmë pasurinë e trashëgimisë së tyre kulturore dhe të mbështesim zhvillimin e bizneseve të tyre.”