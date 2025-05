Sind die Albaner aus der Region Mittelösterreichs eingewandert?

Archäologische, sprachliche, genetische und historische Analyse arischer Verbindungen zwischen Albanern und Österreichern

Wissenschaftliche Studie von Flamur Bucpapaj

Für Archäologiestudierende

Abstract:

Die Route Köln–Prishtina muss aus kultureller und historischer Perspektive als eine lebendige zwischenmenschliche Brücke betrachtet werden, über die österreichische und albanische Völker nicht nur Kontaktgeschichten, sondern möglicherweise auch gemeinsame Wurzeln teilen.

Diese Studie untersucht die Hypothese einer frühen Verbindung zwischen den Albanern und der Bevölkerung der Region Mittelösterreichs auf Grundlage sprachlicher, genetischer und historischer Daten. Im Zentrum der Analyse stehen Theorien über die Herkunft der Albaner, mögliche Beziehungen zu indoeuropäischen Sprachen und genetische Vergleiche mit österreichischen Populationen. Die Studie stellt die Frage, ob Albaner und Österreicher als „Brudervölker“ im Sinne einer gemeinsamen proto-indoeuropäischen Herkunft betrachtet werden können.

Persönliche Reflexion – Eine unterbrochene und wiederhergestellte Geschichte

Vor vielen Jahren, mit dem Wunsch, die Verbindungen zwischen zwei Völkern zu vertiefen, die ich nicht nur geistig, sondern auch biologisch als nah empfand, stellte ich einen Visumsantrag bei der österreichischen Botschaft. Ich hatte ein wissenschaftliches Projekt in Österreich geplant – eine Studie über genetische Verbindungen zwischen Albanern und Österreichern. Doch mein Antrag wurde abgelehnt. In meinen Pass wurden rote Linien und der Vermerk „Schriftsteller/Journalist“ eingetragen, was in diesem Zusammenhang eher als Hindernis denn als Auszeichnung erschien.

Ich war enttäuscht. Ich liebte die Österreicher, ihr Volk und ihre Kultur, ich betrachtete sie als „europäische Brüder“. Es schmerzte mich, dass diese Ablehnung nicht aus einem genetischen oder kulturellen Grund erfolgte, sondern aus bürokratischen Vorurteilen.

Doch die Zeit verging, und die Brücke, die ich damals bauen wollte, errichtete ich später selbst. Ich ging nach Wien, knüpfte Beziehungen, startete Projekte und fand das, was mir damals fehlte – Verständnis. Diese Studie ist ein Versuch zu beweisen, dass es trotz politischer und bürokratischer Barrieren eine tiefere Verbindung gibt, die uns eint – die des Blutes und unserer gemeinsamen europäischen Geschichte.

Die Herkunft der Albaner ist eines der meistdiskutierten Themen in der Balkan-Historiografie.

Verschiedene Hypothesen verbinden die Albaner mit den Illyrern, Thrakern oder anderen indoeuropäischen Völkern.

Österreich, als zentrale Region Mitteleuropas, könnte ein Übergangsknotenpunkt für proto-indoeuropäische Völker gewesen sein.

Ziel der Studie:

Untersuchung, ob historische, sprachliche und genetische Verbindungen zwischen Albanern und Österreichern bestehen.

Methodologie

Sprache: Vergleich der albanischen Sprache mit dem Deutschen und anderen indoeuropäischen Sprachen, um gemeinsame Wurzeln zu identifizieren.

Genetik: Analyse von Studien zur mitochondrialen DNA und Y-DNA in albanischen und österreichischen Bevölkerungsgruppen.

Geschichte und Archäologie: Untersuchung früher indoeuropäischer Migrationen und der Verbreitung bronzezeitlicher Kulturen.

Sprachlicher Aspekt

Albanisch ist eine eigenständige indoeuropäische Sprache.

Dennoch teilt sie einige gemeinsame Wurzeln mit dem Sanskrit, keltischen und germanischen Sprachen.

Beispiele für ähnliche Wörter: albanisch „më“ und deutsch „mehr“, albanisch „zemër“ – Verbindungen zu heart/kardia, usw.

Die These des illyrischen Substrats sowie die Theorie eines nördlicheren Ursprungs der Indoeuropäer (möglicherweise aus dem Karpaten-Donau-Raum oder in Richtung der Ostalpen) werden behandelt.

Genetischer Aspekt

Genetische Studien zeigen, dass Albaner einen hohen Anteil des Haplogruppenmarkers E-V13 aufweisen, der mit dem südlichen Balkan verbunden ist.

Österreicher hingegen weisen höhere Anteile der Haplogruppen R1b und I2 auf, jedoch gibt es historische Überlappungen aufgrund früher Migrationen.

Einige Funde deuten auf gemeinsame genetische Linien hin, die bis in die proto-indoeuropäische Zeit zurückreichen.

Historisch-archäologischer Aspekt

Die Region Österreich war Teil der Hallstatt-Kultur und später der La-Tène-Kultur – Kulturen, die Einfluss auf die Verbreitung indoeuropäischer Sprachen hatten.

Die Illyrer könnten vor ihrer Ansiedlung auf dem Balkan nördlichere Ursprünge oder Kontakte gehabt haben.

Migrationen indoeuropäischer Völker verlaufen oft entlang Nord-Süd-Achsen, die sowohl Österreich als auch den Balkan betreffen.

Die Herkunft der Albaner bleibt eines der faszinierendsten Rätsel Südosteuropas. Während sich die Mehrheit der Forscher über die indoeuropäische Zugehörigkeit der albanischen Sprache einig ist, sind der genaue Ursprung dieses Volkes und seine Verbindung zu den frühesten arischen Wanderungen weiterhin Gegenstand intensiver Debatten. Eine frühe Theorie, gestützt auf historische und archäologische Analysen, legt nahe, dass ein bedeutender Migrationsstrom aus Mitteleuropa (Österreich und Westdeutschland) dem Korridor Köln–Pristina folgte und dabei zur Verbreitung indoeuropäischer Sprachen, Kulturen und möglicherweise auch zur Bildung der illyrischen Urbevölkerung beitrug.

Der Korridor Köln–Pristina und die proto-indoeuropäischen Wanderungen

Der historische Korridor Köln–Pristina stellt eine der bedeutendsten geokulturellen Verbindungsrouten zwischen Mitteleuropa und der Balkanhalbinsel dar, insbesondere in der Frühzeit, seit der Bronzezeit und davor.

Ein natürlicher Knotenpunkt für Bewegungen und Migrationen

Diese natürliche Route folgt der Achse Main–Donau–Morava–Vardar und durchquert Gebiete, die heute zu Deutschland, Österreich, Ungarn, der Slowakei, Serbien und dem Kosovo gehören. Geografisch gesehen bildet sie einen kontinuierlichen Wasser- und Landkorridor, der natürliche Hindernisse wie die Alpen oder das Dinarische Gebirge umgeht und effiziente Durchgangswege für folgende Bewegungen bietet:

frühe Hirten- und Bauernpopulationen,

Handel und kulturellen Austausch,

militärische Bewegungen und geopolitische Expansionen.

Die Hallstatt- und La-Tène-Kultur als Träger kultureller Verbreitung

Während der Eisenzeit (8.–1. Jh. v. Chr.) erreichte die Hallstatt-Kultur mit Zentrum in den österreichischen Alpen und der Salzkammergut-Region einen Höhepunkt der protokeltischen Zivilisation. Sie beeinflusste nicht nur Mitteleuropa, sondern auch die südöstlichen Regionen des Kontinents.

Darauf folgte die La-Tène-Kultur, die sich um den Neuenburgersee in der Schweiz entwickelte und entlang der Donau Richtung Balkan ausbreitete. Diese beiden Kulturen erreichten das Morava-Tal und weiter Gebiete des heutigen Kosovo und Nordmazedoniens, wo keltisch-illyrische Kontakte durch folgende Funde dokumentiert sind:

keltische Waffen in Grabhügeln Dardaniens,

metallene Schmuckstücke mit gemeinsamen künstlerischen Motiven,

Keramik mit ähnlichen Formen und Farben an beiden Enden des Donau–Morava-Korridors.

Mögliche sprachliche und genetische proto-indoeuropäische Verbindungen

Nach zahlreichen Theorien der historischen Sprachwissenschaft und der Populationsgenetik bildeten die Donauwege zentrale Ausbreitungsrouten indoeuropäischer Völker, von den eurasischen Steppen bis nach Westeuropa und auf den Balkan.

Einige vergleichende linguistische Studien stellen Ähnlichkeiten zwischen protokeltischen und illyrisch-albanischen Wurzeln fest, insbesondere im Bereich der Agrar- und Familienbegriffe.

Die Populationsgenetik wiederum zeigt durch die Analyse mitochondrialer DNA und des Y-Chromosoms eine Durchmischung zentral- und südosteuropäischer genetischer Komponenten, besonders in Grenzgebieten wie Südaustrien und Nordkosovo.

Diese Überschneidungen verstärken die These, dass der Korridor Köln–Pristina nicht nur ein Handelsweg war, sondern eine Hauptader biologischer, kultureller und sprachlicher Zirkulation zwischen alten Völkern.

Eine Straße, die Identitäten verband und prägte

Wenn wir heute die modernen europäischen Identitäten analysieren, dürfen wir das Erbe dieser antiken Korridore nicht ignorieren, die über Jahrtausende hinweg Menschen auf viel tiefere Weise verbanden als heutige Staatsgrenzen.

Der Köln–Pristina-Korridor muss aus kultureller und historischer Perspektive als lebendige Brücke zwischen den Völkern verstanden werden, über die Österreicher und Albaner nicht nur Kontaktgeschichte, sondern womöglich auch gemeinsame Wurzeln teilen.

Die patriarchale Familienstruktur als identitätsstiftendes Element

Im Verlauf der langen Geschichte indoeuropäischer Völker entlang des Köln–Pristina-Korridors war ein zentrales Element für die Bewahrung von Identität, kulturellem Erbe und ethnischer Kontinuität die patriarchale Familienstruktur.

Patriarchat als traditionelle Organisationsform

An beiden Enden des Korridors – in den Bergregionen Österreichs ebenso wie in den hügeligen und gebirgigen Gebieten des Kosovo, Dardaniens und Nordalbaniens – war und ist die Familie die grundlegende ökonomische, kulturelle und soziale Einheit. Patriarchat bedeutet hier nicht bloß männliche Dominanz in der Familie, sondern eine hierarchische Struktur, die auf Blutsverwandtschaft, Tradition sowie dem Erhalt von Eigentum und Erbe basiert.

Diese strukturellen Ähnlichkeiten beinhalten:

das generationenübergreifende Zusammenleben unter einem Dach, bei dem mehrere Generationen gemeinsam lebten;

Die zentrale Rolle des Familienoberhaupts, in der Regel ein älterer Mann, der die inneren und äußeren Beziehungen der Familie leitete;

Gewohnheitsnormen und kollektive Moralvorstellungen, die mündlich in Form ungeschriebener Gesetze überliefert wurden.

Historische und ethnologische Zeugnisse des gemeinsamen Patriarchats

In den ländlichen Gebieten Ostösterreichs sowie in den alpinen Regionen Tirols und Kärntens lässt sich vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert eine patriarchale Struktur dokumentieren, die jener Nordalbaniens ähnelt:

Ungeteiltes Erbe, bei dem das Eigentum unter den Brüdern nicht aufgeteilt wurde, solange das Familienoberhaupt lebte;

Respekt vor der Autorität der Älteren, ein heiliger Kodex, der das tägliche Leben bestimmte;

Heiratsnormen innerhalb des Clans oder der Gemeinschaft, um die soziale Struktur und das Eigentum zu bewahren.

Auch die Bräuche Dardaniens im heutigen Kosovo und Nordalbanien, wie sie von Ethnologen zu Beginn des 20. Jahrhunderts dokumentiert wurden, weisen erstaunliche Parallelen zu den sogenannten „Hofrechten“ in ländlichen deutschen Regionen auf.

Kulturelle Parallelen in Mythologie, Riten und Symbolen zwischen Albanern und frühzeitlichen Österreichern

Im Rahmen der Forschungen über die Verbindungen zwischen den Völkern Mitteleuropas und Südosteuropas ist der Vergleich des mythologischen und symbolischen Erbes eines der aufschlussreichsten Felder. Diese Elemente – überliefert durch mündliche Tradition, Riten, Schmuck oder Kultsymbole – zeugen von einer gemeinsamen proto-indoeuropäischen Kulturschicht, die in den alpinen und balkanischen Regionen auf unterschiedliche Weise überlebt hat.

Mythen des Berges und der Natur

Der Berg als heiliger Ort und Zentrum der Welt spielt in beiden Kulturen eine zentrale Rolle.

In der albanischen Mythologie ist der Berg die Heimat der „Ora“, „Zana“ und Drachen – Wesen, die jenseits der gewöhnlichen Welt existieren und die Menschen vor dem Bösen schützen.

In der alpinen und deutsch-österreichischen Mythologie gibt es Gestalten wie die Bergfee oder die Wilde Frau, die gleichzeitig schützende und strafende Funktionen haben – sehr ähnlich den albanischen „Zana“.

Beide Kulturen bewahren heilige Beziehungen zur Natur, wobei Elemente wie Wasser, Berge und Wälder mit Schöpfungs- und Schutzmythen verbunden sind.

Sonnensymbole und Spiralen

Die Archäologie hat in beiden Regionen Sonnensymbole und Spiralen entdeckt, die als:

Amulette,

Grabsteinreliefs,

Muster in Textilien und Schmuck

verwendet wurden.

Insbesondere die Spiralen, die die Zyklen des Lebens, der Sonne und der Natur darstellen, finden sich sowohl in der illyrischen Kultur (in albanischen Gebieten) als auch in der Hallstatt–La-Tène-Kultur (in Österreich und Bayern).

Dies deutet auf eine gemeinsame symbolische Grundlage des indoeuropäischen Erbes hin.

Übergangsriten und saisonale Feste

Beide Traditionen kennen sehr ähnliche Übergangsriten für Geburt, Heirat und Tod:

In beiden Kulturen sind das Einholen des Segens der Älteren, der Gebrauch ritueller Lieder, Rundtänze und rituelles Weinen gängige Bestandteile traditioneller Riten.

Feste wie der Frühling (in Albanien: „Dita e Verës“) haben Entsprechungen in alten Naturfesten der Alpenregion, wie dem Frühlingsfest, das mit Erneuerung und Reinigung verbunden ist.

Reinigungsriten mit Wasser und Feuer sind ebenfalls in traditionellen albanischen und alpinen Regionen verbreitet und deuten auf eine alte, vorchristliche, indoeuropäische Schicht hin.

Sprachliche Daten und lexikalische Überreste

Es gibt einige gemeinsame Wörter und Wurzeln im Albanischen und im Altdeutschen, insbesondere in Bereichen wie:

Landwirtschaft (z. B. die Wurzel dr- für drithë = Getreide / drehen für Drehen und Kultivieren),

Familie (z. B. baba, nënë – in älterer Form in allen indoeuropäischen Sprachen zu finden),

kosmologische Konzepte (z. B. dritë = Licht, zot = Gott, hije = Schatten – mit Entsprechungen im Altdeutschen: Licht, Gott, Schatten).

Diese sind keine direkten Beweise für ein Zusammenleben, zeigen jedoch eine gemeinsame sprachliche und kulturelle indoeuropäische Grundlage, die sich in den entgegengesetzten Enden Europas unterschiedlich entwickelt hat.

Köln als Knotenpunkt Mitteleuropas

Die Stadt Köln existiert seit der Römerzeit, war jedoch zuvor das Zentrum des keltischen Stammes der Eburonen.

Zur Römerzeit (als Colonia Claudia Ara Agrippinensium) wurde Köln zu einer Metropole, die mit dem Straßennetz des Imperiums und mit den östlichen Routen – über das Donautal – verbunden war.

Die Stadt wurde zu einem Schlüsselpunkt für indoeuropäische Migrationen und später für die germanische Expansion.

Pristina als Tor zum nördlichen Balkan

Pristina, das Herz des antiken Dardanien, war ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum an einem strategischen Ort zwischen dem Norden und Süden des Balkans.

Archäologische Ausgrabungen in Ulpiana (nahe Pristina) zeigen eine frühe Präsenz einer Zivilisation, die mit dem Römischen Reich und zuvor mit dem illyrischen Netzwerk verbunden war.

Die Präsenz der Eisenzeitkultur, der illyrischen Symbolik und insbesondere die Handelsverbindungen über die Via Militaris deuten auf eine alte Verbindung mit den Routen aus dem Nordwesten hin.

Gemeinsame Archäologie und der Umlauf von Symbolen

In der Eisenzeit in Österreich (insbesondere in Hallstatt und La Tène) wurden Objekte gefunden, die Symbolen ähneln, die in Dardanien erscheinen: Spiralen, Sonnenscheiben, kunstvoll gearbeitete Fibeln in ähnlichem Stil.

Diese Formen sind nicht nur ästhetisch, sondern auch Ausdruck einer indoeuropäischen Symbolik, die sich auf beiden Seiten der Achse Köln–Pristina zeigt.

Die Donau-Route und der Hallstatt–Dardanien-Korridor

Die Donau diente als große Migrationsader für indoeuropäische Stämme – darunter jene, die sich vom heutigen Österreich nach Osten und Südosten ausbreiteten.

Die Hallstatt-Kultur (bekannt für Metallurgie, monumentale Gräberfelder und Stammesstrukturen) reichte bis nach Slowenien, Kroatien und an die Grenzen Dardaniens.

Man könnte hier eine imaginäre Linie Hallstatt–Celje–Niš–Pristina ziehen.

Ethno-kulturelle Spuren und symbolische Ähnlichkeiten

Die Symbole der Dardanien-Kultur, wie die Sonne mit vielen Strahlen, heilige Schlangen oder vogelköpfige Figuren, finden Entsprechungen in den keltischen und germanischen Symbolen der österreichischen Alpen.

Dies weist nicht nur auf Handelskontakte hin, sondern möglicherweise auch auf gemeinsame mythologische indoeuropäische Wurzeln.

Toponymische Übereinstimmungen und sprachliche Spuren?

Es gibt (umstrittene, aber interessante) Hypothesen, dass einige Ortsnamen in Dardanien phonetische oder wurzelhafte Parallelen zu keltischen/germanischen Namen aufweisen. Beispiele:

Niš und Nissa (ein Name, der in frühen deutschen Dokumenten auftaucht)

Dardanos / Durostorum und Dornbirn (Namen mit der Wurzel dor-/dur- für Tor/Durchgang)

Genetische Verbindungen zwischen Albanern und Österreichern – eine uralte biologische Verwandtschaft?

Kann man von einer gemeinsamen Herkunft sprechen? Können wir von einer gemeinsamen Herkunft sprechen?

Im modernen Zeitalter der genetischen Analysen wird die ethnische Zugehörigkeit und die Verbindung zwischen Völkern zunehmend tiefer verstanden – jenseits von Sprache, Kultur oder Staatszugehörigkeit. Die DNA, als Trägerin des biologischen Gedächtnisses von Jahrtausenden, zeigt deutlich, dass viele heute unterschiedlich erscheinende Völker einen gemeinsamen Ursprung teilen.

Dieses Kapitel behandelt auf wissenschaftliche und vergleichende Weise die Frage: Haben Albaner und Österreicher eine uralte genetische Verbindung, die über heutige kulturelle Ähnlichkeiten hinausgeht?

Untersucht werden:

Die Hauptgruppen der Haplogruppen (Y-DNA und mtDNA);

Die historischen Bewegungen indoeuropäischer Völker;

Die Ähnlichkeiten der alten Kulturen von Hallstatt und Dardanien;

Demografische Bewegungen, die genetische Vermischungen beeinflusst haben könnten.

1. Indoeuropäische Herkunft und frühe Migrationen

Sowohl Albaner als auch Österreicher sind entfernte Nachfahren indoeuropäischer Populationen, die etwa zwischen 3000 und 1500 v. Chr. aus den Steppen des Pontischen und Kaspischen Raums in Richtung Balkan, Mitteleuropa und darüber hinaus zogen. Diese Wanderungen bilden die Grundlage, auf der später die ethno-kulturellen Identitäten der keltisch-germanischen Völker in den Alpen und der Illyrer und Dardaner auf dem Balkan aufgebaut wurden.

Der Balkan war in dieser Epoche ein Kreuzungspunkt, eine Brücke zwischen Ost und West, die sowohl nördlich-indoeuropäische als auch mediterrane Einflüsse bewahrte.

2. Die häufigsten Haplogruppen – Y-DNA

Die DNA des Y-Chromosoms, das nur in der väterlichen Linie vererbt wird, ist eines der wichtigsten Instrumente zur Bestimmung ethnischer Zugehörigkeiten.

Haplogruppe Albaner (%) Österreicher (%) Historische Bedeutung

E-V13 ~40% ~5% Charakteristisch für den alten Balkan, mit den Illyrern/Thrakern verbunden.

R1b ~10–15% ~50–60% Dominant in Westeuropa, früh auch in Dardanien vertreten.

I2 ~20–25% ~10–12% Seit der Eiszeit auf dem Balkan und in Mitteleuropa verbreitet.

R1a ~5–10% ~10–15% Verbunden mit slawischen und germanischen Völkern.

J2 ~10% ~8% Ursprung im Nahen Osten, weit verbreitet in alten Mittelmeerkulturen.

Analyse:

Der sehr hohe Anteil von E-V13 bei den Albanern deutet auf eine genetische Autochthonie auf dem Balkan mit Wurzeln in der vor-römischen Zeit hin.

Die Österreicher hingegen werden stark von R1b dominiert, aber das Vorkommen dieser Haplogruppe im Norden Albaniens weist auf frühe Vermischungen oder dardanisch-keltische Einflüsse hin.

I2, das beiden Völkern gemeinsam ist, unterstreicht das Überleben uralter Gruppen, die der Entstehung moderner Völker vorausgingen.

3. mtDNA – Mitochondriale Linie (mütterlich)

Mitochondrien werden ausschließlich von der Mutter auf die Kinder vererbt – unabhängig vom Geschlecht – und bieten daher ein klares Bild der mütterlichen Linie.

Beide Völker teilen ein ähnliches mitochondriales Profil mit folgenden Haplogruppen:

H – die am weitesten verbreitete in Europa

U5, J, K, T2 – zeigen Überreste genetischer Linien aus der mesolithischen und neolithischen Periode, die über Jahrtausende hinweg stabil geblieben sind.

Das deutet darauf hin, dass Albaner und Österreicher auf maternaler Linie eine tiefe europäische gemeinsame Basis teilen – möglicherweise sogar kohärenter als auf der patrilinearen Linie.

4. Verbindung mit den Kulturen von Hallstatt und Dardanien

Die Hallstattkultur (800–500 v. Chr.) in Österreich und die Dardanisch-Illyrische Kultur im Kosovo und Nordalbanien zeigen interessante Ähnlichkeiten in:

Grabarchitektur – Verwendung von Tumuli und Steinstrukturen

Symbole und Waffen – ähnliche Verzierungen in der Metallbearbeitung und Werkzeugherstellung

Stammesstruktur – gesellschaftliche Gliederung in Kasten oder führende Stämme

Genetisch verstärken die Haplogruppen I2 und R1b, die in beiden Populationen vorkommen, die Idee eines frühen Kontakts oder gemeinsamer indoeuropäischer Wurzeln, die älter sind als heutige sprachliche Trennungen.

5. Hinweise auf spätere Koexistenz oder Vermischung

Neben den gemeinsamen Ursprüngen gab es im Laufe der Geschichte auch spätere Kontakte:

Die Römer, später die Goten, Slawen und Awaren brachten neue Bevölkerungsschübe mit sich, die in beiden Regionen weitere Möglichkeiten zur genetischen Vermischung eröffneten. Während der osmanischen Zeit wanderten Albaner aus dem Norden und dem Kosovo aufgrund von Kriegen, Aufständen und Repressionen nach Dalmatien, Österreich und Ungarn aus.

Im 20. und 21. Jahrhundert hat die albanische Diaspora in Österreich eine bedeutende Größe erreicht und dabei biologische Kontakte zur einheimischen Bevölkerung wiederhergestellt – symbolisch gesehen als eine Wiederverbindung der einstigen indoeuropäischen Brücke.

Schlussfolgerung: Brüderlichkeit in der indoeuropäischen Herkunft

Auf Grundlage genetischer, historischer und kultureller Daten lassen sich einige Schlussfolgerungen ziehen:

Albaner und Österreicher teilen ein gemeinsames indoeuropäisches Substrat, das aus frühen Migrationswellen jenseits des Kaukasus stammt.

Über Haplogruppen wie I2, R1b und J2 lassen sich Verbindungen erkennen, die über heutige ethnische Grenzen hinausgehen.

Die frühe Hallstatt-Kultur und die dardanische Kultur könnten Teil desselben indoeuropäischen Spektrums gewesen sein, das sich in unterschiedlichen Regionen entwickelte, aber möglicherweise in Kontakt stand.

Spätere Migrationen, insbesondere während der osmanischen und modernen Periode, haben diese Verbindungen erneuert.

Daher kann man im biologischen Sinne von einer „alten europäischen Brüderlichkeit“ zwischen Albanern und Österreichern sprechen – einer Brüderlichkeit, die nicht nur auf geographischer Nähe beruht, sondern auf einem gemeinsamen evolutionären Erbe.

