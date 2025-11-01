Simone Inzaghi si nuk e keni parë kurrë: tërbohet për përjashtimin e Koulibaly

Simone Inzaghi shpërtheu nga zemërimi pas përjashtimit të Koulibaly në ndeshjen mes Al-Hilal dhe Al-Shabab: mbrojtësi ish i Napolit rrëzoi portierin kundërshtar dhe ish-trajneri i Interit u tërbua në stol. Pas ndërhyrjes së VAR-it, trajneri nga Piacenza nuk arriti të përmbante nervat për atë që ndodhi.
Al-Hilal fitoi 1-0 ndaj Al-Shabab falë një goli të Marcos Leonardo në minutën e 36-të dhe u ngjit në vendin e dytë të renditjes së Saudi Pro League.
Inzaghi tërbohet në pankinë
Simone Inzaghi vazhdon të bëjë bujë, jo vetëm për rezultatet, por edhe për reagimet e tij të tepruara. Ish-trajneri i Interit, sot në stolin e Al-Hilal, u bë protagonist i një episodi të ri gjatë ndeshjes kundër Al-Shabab: pas përjashtimit të Koulibaly në minutën e 78-të, ai hodhi një objekt në tokë dhe shfaqi gjithë zemërimin e tij me gjeste të ekzagjeruara.
Në krah të tij, zëvendësi Farris mbeti i patundur, duke ofruar një kontrast të fortë me vrullin e trajnerit. Edhe një herë tjetër, Inzaghi konfirmon dyfytyrësinë e tij: një teknik i nivelit të lartë dhe një personazh që ndez skenën me reagimet e tij teatrale.
78’ Kalidou Koulibaly expulsé après un tacle appuyé sur Marcelo Grohe
La fin de match s’annonce tendue !
Simone Inzaghi est fou de rage contre la décision arbitrale.pic.twitter.com/dMUFYvJwc6
— SPL (@ActuSPL) October 31, 2025
Skuadra e Simone Inzaghit e mundi 1-0 Al-Shabab, por në qendër të vëmendjes nuk ishte vetëm rezultati. Në minutën e 78-të, pas përjashtimit të Koulibaly të konfirmuar nga VAR-i, ish-trajneri i Interit reagoi me një shpërthim zemërimi, duke hedhur një objekt në tokë dhe duke bërë gjeste e shprehje fytyre që u bënë menjëherë virale në rrjetet sociale.
Edhe me dhjetë lojtarë, skuadra saudite ruajti avantazhin dhe mori fitoren, ndërsa ish-trajneri i Interit konfirmoi edhe një herë dy anët e tij: një trajner me shumë karizëm dhe protagonist i reagimeve gjithmonë spektakolare.