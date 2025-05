Simone Inzaghi i magjepsur nga Yamal: “Nuk kam parë një të tillë në 9 vitet e fundit”

Inter mori një barazim jashtëzakonisht të vlefshëm kundër Barcelonës në gjysmëfinalen e parë të Champions League. Një 3-3 mahnitës që mban gjallë të gjitha shpresat për ndeshjen e kthimit më 6 maj në “San Siro”, ku gjithçka mund të ndodhë, duke parë se të dy skuadrat kanë treguar se dinë të ofrojnë spektakël. Ai që i la të gjithë pa fjalë ishte sërish Lamine Yamal, i cili impresionoi edhe teknikun zikaltër Simone Inzaghi.

Në intervistën pas ndeshjes për Prime Video, trajneri i Inter analizoi rezultatin e arritur nga skuadra e tij, e cila në mënyrë të pabesueshme kaloi në avantazh pas vetëm 30 sekondash me një goditje me thembër të Thuram. Më pas, ishte goli i të riut të Barcelonës ai që ndriçoi stadiumin — një magji e vërtetë që i dha jetë një ndeshjeje krejtësisht tjetër.

Inzaghi i magjepsur nga Yamal

Është e pamundur të mos mbetesh i mahnitur nga lëvizjet e tij: Yamal luan me sigurinë e një veterani, i udhëhequr nga një talent që u përket vetëm më të mirëve të këtij sporti. Është e pabesueshme që është vetëm 17 vjeç, sepse kur ndizet në fushë, duket si një kampion i formuar. Edhe Inzaghi e hoqi kapelen për paraqitjen e tij: “Nuk kam parë në 8-9 vitet e fundit një lojtar si Yamal. Duhej ta markonim me tre lojtarë dhe natyrisht krijoheshin hapësira në zona të tjera. Më pas ai ra disi, dhe pjesa jonë e dytë ishte me cilësi shumë të lartë.”

Barcelona rrezikoi shumë, pasi në minutën e 20-të ishte tashmë në disavantazh me dy gola, por më pas arriti të rikthehej në lojë dhe të frikësonte Interin. Një strategji e veçantë ajo e Flick, që e ka bllofin dhe pozicionin jashtë loje si armë të fshehtë. Edhe trajneri zikaltër komplimentoi kundërshtarin për taktikën: “Strategjia e Barcelonës është e rrezikshme, por funksionon — kanë shënuar mbi 150 gola, kanë fituar tashmë dy trofe dhe janë në garë për edhe dy të tjerë. Por ndeshja jonë ishte me nivel shumë të lartë.”