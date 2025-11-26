Simon Cowell thyen heshtjen: Nuk jam fajtor për vdekjen e Liam

Simon Cowell ka komentuar për herë të parë mbi reagimet e atyre që e fajësojnë për vdekjen e parakohshme të Liam Payne.
Gjatë një interviste në podcastin Rolling Stone Music Now, producenti 66-vjeçar u pyet si ndihej lidhur me akuzat se ai kishte ushtruar presion të tepruar mbi One Direction dhe nuk kishte ofruar mbështetjen e duhur ndërsa fama e tyre rritej me shpejtësi.
“Unë nuk i lexoj këto gjëra sepse, po ta bëja, do të torturoja veten. Ideja që mund të jesh përgjegjës për jetën e dikujt, pas 10 vitesh? Nuk funksionon kështu,” tha Cowell.
“The X Factor”, talent-show që krijoi Cowell, ishte trampolina që në vitin 2010 formoi grupin One Direction, ku Payne u bashkua me Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik dhe Harry Styles. Payne ishte vetëm 16 vjeç në atë kohë.
Cowell u përball me kritika pas tetorit të vitit të kaluar, kur Payne humbi jetën pasi ra nga ballkoni i një hoteli në Argjentinë, ndërsa në trup iu gjetën disa substanca narkotike.
Gjatë podcastit, Cowell kujtoi edhe një takim që kishte pasur me Payne rreth një vit para vdekjes.
“I thashë: ‘Muzika nuk është gjithçka. Mos lejo që të të marrë peng. Gjej diçka tjetër që e ke pasion,’” tregoi ai. “Sigurisht që e pyet veten: A mund të kisha bërë diçka më shumë? Çfarë do të kishte ndodhur me Liam nëse nuk do të ishte bërë pjesë e bandës?”
Ai shtoi se Payne, në atë takim, i ishte dukur “në një moment të mirë” dhe se kurrë nuk do të kishte menduar një fund kaq tragjik. “Do të doja të ktheja kohën pas,” tha ai.
Pas vdekjes së Payne më 16 tetor 2024, Cowell ishte ndër të parët që reagoi publikisht. “Liam, jam i shkatërruar. Zemërthyer. Ndihem bosh,” shkroi ai në një deklaratë. “Çdo lot është një kujtim për ty.”
Ai përmendi edhe dedikimin e Payne ndaj fansave, duke theksuar se ai “kurrë nuk i harroi ata”. Më vonë, Cowell u pa duke përqafuar prindërit e këngëtarit në funeralin e tij në nëntor të vitit të kaluar në Mbretërinë e Bashkuar.