Simeone te Inter, Chivu te Atletico: TV libian ngatërron pankinat para sfidës

Diego Simeone trajner i Inter dhe Cristian Chivu në stolin e Atletico Madrid: prezantimi “i ngatërruar” i televizionit libian për miqësoren në Bengazi mes zikaltërve dhe Colchoneros.
Por nuk ishte vetëm ndërrimi i dy trajnerëve që solli konfuzion dhe disa pyetje mes tifozëve italianë dhe spanjollë: në stolin e Atlètit u shfaq Rodrigo De Paul, por argjentinasi prej disa muajsh luan me Inter Miami në Major League Soccer.
Inter dhe Atletico Madrid janë në fushë në Benghazi International Stadium për miqësoren e vlefshme për Reconstruction Cup – FDRL Cup: ndeshja filloi me 20 minuta vonesë për “çështje logjistike” dhe përbën një lloj paraprijëse të sfidës së javës së pestë të Champions League, kur skuadra zikaltër do të luajë në “Metropolitano” të Madridit.
Konfuzioni i regjisë vazhdon me Eriksen dhe Bonucci
Gabimet e regjisë nuk u ndalën në para-ndeshje, pasi në fillim të pjesës së dytë në grafikat e zëvendësimeve të Interit u shfaqën emrat e Leonardo Bonuccit dhe Christian Eriksenit.
Ish-mbrojtësi ka veshur fanellën e Interit midis viteve 2005 dhe 2007, pra flasim për gati njëzet vjet më parë. Danezi, që aktualisht është lojtar i Wolfsburgut pasi mbeti pa skuadër për pothuajse gjithë verën, ka luajtur për Interin nga janari i vitit 2020 deri te titulli i vitit 2021, por pas atij të fikëti të rëndë gjatë Kampionatit Europian me kombëtaren daneze, që e detyroi t’i vendosej një defibrilator kardiak nënlëkuror, nuk e ka veshur më fanellën zikaltër.
Në sezonin 2021–2022 ai mbetet formalisht pjesë e skuadrës së Interit, por nuk del asnjëherë në fushë: nuk përfshihet as në listën për Serie A dhe as në atë për Champions League, dhe më 17 dhjetor 2021, pas mendimit negativ të Institutit të Mjekësisë Sportive të CONI-t për mundësinë e rikthimit në aktivitet garues në Itali, klubi dhe lojtari vendosin të zgjidhin me marrëveshje kontratën.
Aventura e tij në Milano u mbyll me gjithsej 60 paraqitje, 8 gola dhe një titull kampion.
Pse Inter luan një miqësore në Libi kundër Atletico
Ndeshja mes Interit dhe Atletico Madridit është quajtur “Kupa e Rindërtimit” dhe përfaqëson momentin kulmor të një projekti të promovuar nga Fondi Libian për Zhvillimin Sportiv, lindur me synimin për të rilançuar Bengazin dhe për të festuar ringjalljen e infrastrukturave të saj pas viteve të luftës.