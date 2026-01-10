Simeone provokon : “Perez do të të heqë nga Reali”, Vinicius replikon: “Humbe sërish”

Një Real–Atletico e qetë nuk ekziston kurrë, as kur është gjysmëfinale e Superkupës së Spanjës. Në fushë Blancos fituan 2-1 dhe do të luajnë të dielën finalen e zakonshme me Barcelonën. Gjatë ndeshjes pati një moment tensioni të vërtetë mes Vinicius dhe Diego Simeone. Trajneri i tha fjalë të rënda brazilianit, i cili u hakmor me një postim në Instagram.

Çfarë i tha Simeone brazilianit Vinicius
Simeone dhe Vinicius nuk janë dy persona që shuajnë zjarrin. Në pjesën e dytë të Atletico–Real, ndërsa Vinicius po ankohej te arbitri, trajneri që ishte pranë i thotë diçka. Sipas mediave spanjolle, pikërisht këtë: “Florentino Pérez do të të largojë, mbaje mend çfarë po të them.”

Vinicius kthehet, e shikon dhe vazhdon të vrapojë. Pak më vonë vjen raundi i dytë. Xabi Alonso e zëvendëson sulmuesin, publiku fishkëllen. Simeone i afrohet dhe i thotë: “Dëgjoji”. Gjërat nxehen, afrohet rrahja dhe të dy marrin karton.

Xabi Alonso kritikon Simeone: “E ka kaluar kufirin”
Pas ndeshjes, ky përplasje bëhet temë debati. Xabi Alonso ishte i ashpër ndaj kolegut Simeone: “Para së gjithash përpiqem të jem i respektueshëm me lojtarët dhe nuk flas për ata të ekipeve të tjera. E kam dëgjuar çfarë i tha Simeone Vinicius dhe nuk më pëlqeu. Nuk mund të flitet kështu. Kufiri është kaluar”.

Përgjigjja e Vinicius: “Humbe sërish”
Vinicius nuk e la pa reaguar. Menjëherë pas ndeshjes, ndoshta ende në dhomat e zhveshjes, ai postoi në Instagram një foto nga dalja e tij nga fusha me shkrimin: “Cholo Simeone vs Vinicius”.

Braziliani e komentoi me ironi: “Has perdido otra eliminatorias” (“Ke humbur edhe një tjetër përballje direkte”), me disa emoji. Pra theksoi edhe një herë fitoren e Realit ndaj Atletico. Një hakmarrje sociale, por me shumë gjasa kjo sfidë nuk ka mbaruar.

