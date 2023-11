Silvinjo lë jashtë Brojën për ndeshjet me Ishujt Faroe dhe Moldavinë

Thashethemet për pakënaqësitë e Brojës me Silvinjon janë konfirmuar në përzgjedhjen që trajneri i kombëtares ka bërë për ndeshjet e radhës me Ishujt Faroe dhe Moldavinë. Ndër 24 lojtarët që ka thirrur mungon emri i Broës, sulmuesit të Çelsit që nuk ishte në formacion as për ndeshjen e fundit me Çekinë.

Atëherë u tha se Broja kishte pasur dhimbje në gju, por në fakt ky ishte vetëm një pretekst për të mos qëndruar në stol, pasi Silbinjo nuk do të ndërronte një formacion fitues.

Më poshtë janë emrat e 24 lojtarëve që Silvinjo ka thirrur për dy përballjet që me gjasë do të na çojnë në Berlin këtë verë.