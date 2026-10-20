Sigurimi i pronës, ecuri e dobët edhe për vitin 2026

Sigurimi i pronës në Shqipëri po shfaq ecuri të dobët edhe gjatë këtij viti. Sipas të dhënave nga Autoritetit i Mbikëqyrjes Financiare (AMF), për tetë muajt e vitit 2026 primet e shkruara bruto të sigurimit të pronës nga zjarri dhe forcat e natyrës, si edhe sigurimet nga dëmtimet e tjera në pronës kishin vlerën e 1.74 miliardë lekëve, në rënie me 13.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Kjo ka bërë që pesha e këtyre produkteve të bjerë në 10.4% të volumit të përgjithshëm të primeve të shkruara bruto, nga 12.2% që kishte qenë një vit më parë. Ecuria e tregut paraqitet e dobët në të dy produktet kryesore, sigurimi nga zjarri dhe forcat e natyrës dhe sigurimet e tjera në pronë.
Primet e shkruara bruto për sigurimin nga zjarri dhe forcat e natyrës ranë në 1.49 miliardë lekë, 11.2% më pak krahasuar me një vit më parë. Ndërsa sigurimet nga dëmtimet e tjera në pronë ranë në 247 milionë lekë, 24.1% më pak krahasuar me 8-mujorin 2025.
Megjithëse ligjërisht sigurimi i pronës nga fatkeqësitë natyrore është vullnetar, në praktikë pjesa më e madhe e kontratave të sigurimit për këtë produkt janë të lidhura me pronat e lëna si kolateral për kreditë bankare.
Në rastet kur kredia është e siguruar me kolateral, sigurimi i tij është kusht i vendosur nga banka për huamarrësin, ndaj edhe në këtë rast bëhet fjalë për një produkt faktikisht të detyrueshëm.
Rritja e shpejtë e kredisë për pasuri të paluajtshme në vitet e fundit ka mbështetur edhe rritjen e tregut të sigurimit të pronës, por përmasat e tij ngelen shumë modeste dhe zënë një peshë të ulët kundrejt volumit total të tregut të sigurimeve në vend.
Bazuar në numrin vjetor të policave të sigurimit, mund të vlerësohet se në Shqipëri janë të siguruara afërsisht 5% e numrit të përgjithshëm të banesave (duke iu referuar Censit 2023).
Më shumë se 90% e primeve të sigurimit nga katastrofat natyrore janë të përqendruara në qarkun e Tiranës, ndërsa pjesa tjetër e vendit është në masën dërrmuese e pambuluar ndaj këtyre rreziqeve.
Duke parë shkallën e ulët të mbulimit vullnetar me sigurime të pronës, qeveria shqiptare ka ndërmarrë një nismë ligjore për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet.
Ai përcakton detyrimin për sigurimin e të gjitha banesave në vend, me pak përjashtime (psh. shtëpitë e ndërtuara prej argjile, qerpiçi, kallami, etj. apo ndërtesave me vendndodhje të lëvizshme apo të përkohshme).
Skema e sigurimit do të administrohet nga një ent i posaçëm me kapital shtetëror që do të ngrihet për këtë qëllim, Fondi Kombëtar për Sigurimin e Detyrueshëm nga Tërmetet.
Shuma e sigurimit do të përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, ndërsa primi i sigurimit që do të paguajnë pronarët e banesave do të përcaktohet nga Fondi për Tërmetet, pas marrjes së pëlqimit nga ministri përgjegjës për financat.
Megjithatë, industria e sigurimeve është shprehur në vijimësi kundër kësaj skeme, duke kërkuar një zgjidhje tjetër, që të përfshijë edhe shoqëritë private të sigurimit./Monitor